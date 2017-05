Desjardins Groupe d'assurances générales annonce ses résultats financiers du premier trimestre 2017







Perte nette de 11,4 M$ et rendement des capitaux propres de -3,3 %.

Sinistralité défavorable pour l'année en cours, en grande partie attribuable aux conditions météorologiques difficiles.

Forte croissance interne avec des polices en vigueur passant à plus de 4,26 millions.

Lancement du programme Alerte et de l'application Desjardins Assurances Auto-habitation ou La Personnelle.

LÉVIS, QC, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Desjardins Groupe d'assurances générales (DGAG), une filiale du Mouvement Desjardins spécialisée en assurance de dommages, a dévoilé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre ayant pris fin le 31 mars 2017. La perte nette pour le trimestre a été de 11,4 M$, comparativement à un résultat net de 31,5 M$ pour le premier trimestre de 2016. Le rendement des capitaux propres a été de -3,3 %, par rapport à 5,7 % lors de la même période l'an dernier. Le ratio combiné excluant l'ajustement fondé sur le rendement du marché (ARM) a été de 101,6 % pour le trimestre, ce qui est légèrement meilleur que le 101,9 % enregistré au même trimestre en 2016.

Ces résultats sont attribuables à un hiver difficile, caractérisé par des dommages causés par de l'eau et des précipitations de neige abondantes au Québec ainsi que d'une tempête de vent en Ontario. Les pertes causées par ces conditions météorologiques difficiles ont été partiellement compensées par l'évolution favorable des provisions pour sinistres des années antérieures, à laquelle une portion est due à State Farm en vertu d'une clause contractuelle de l'acquisition de ses activités canadiennes.

DGAG a généré une croissance interne au cours du trimestre avec une augmentation de plus de 10 000 polices en vigueur. Les primes directes souscrites se sont chiffrées à 923,6 M$, en baisse de 11,4 % par rapport à la même période en 2016. Cette baisse s'explique en grande partie par les retombées de la conversion réalisée au cours de l'année précédente sur les polices automobile de State Farm dont le terme est passé de 6 à 12 mois ainsi que par les baisses tarifaires du 1er juin 2016 découlant de la réforme gouvernementale de l'assurance automobile en Ontario.

« Nous sommes de tout coeur avec les personnes et les collectivités touchées récemment par les fortes pluies et la crue des eaux, affirme Denis Dubois, président et chef de l'exploitation de DGAG. Nos équipes aux réclamations sont mobilisées et mettent tout en oeuvre pour offrir un soutien à nos membres et clients afin de les aider à retrouver une vie normale, et ce, le plus rapidement possible. »

M. Dubois mentionne que bien qu'on ne puisse pas associer directement un événement précis aux changements climatiques, la tendance est claire.

« Avec le réchauffement climatique, les coûts liés aux phénomènes de météo extrêmes ne cessent de grimper d'une année à l'autre. C'est pourquoi il est si important que les assureurs continuent de travailler avec les gouvernements pour aider à protéger les Canadiens et élaborer des solutions efficaces et uniformes afin de composer avec les conséquences des inondations et des autres risques liés aux conditions climatiques », conclut-il.

DGAG continuera également de miser sur l'innovation afin de contribuer à prévenir les sinistres et de toujours mieux protéger ses assurés. Par exemple, le programme Alerte lancé en mars dernier permet aux assurés de limiter ou d'éviter les dégâts d'eau et les désagréments qui les accompagnent. De plus, Desjardins est devenu le premier assureur canadien à proposer une offre d'assurance auto et habitation connectée en lançant son application Desjardins Assurances Auto-habitation ou La Personnelle qui regroupe les programmes Alerte et Ajusto et divers services offerts en ligne.

Résultats financiers consolidés au 31 mars 2017

(en millions de dollars, à moins d'indication contraire)





T1 2017 T1 2016 Primes directes souscrites 923,6 1 042,9 Résultat de souscription excluant l'ARM (17,2) (12,3) Revenus de placement (excluant les gains [pertes] sur obligations appariées) 44,9 49,5 Résultat net [Perte nette] (11,4) 31,5 Rendement des capitaux propres -3,3 % 5,7 Ratio combiné excluant l'ARM 101,6 % 101,9 %

À propos de Desjardins Groupe d'assurances générales

Filiale du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, Desjardins Groupe d'assurances générales (DGAG) est le troisième assureur de dommages au Canada. Il distribue de l'assurance sous les marques Desjardins Assurances, La Personnelle et State Farm Canada. DGAG est également un chef de file canadien dans le domaine de la distribution par l'intermédiaire de marques privées.

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs. Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents de nature générale et spécifique. Il est donc possible qu'en raison de plusieurs facteurs, ces prédictions, projections ou autres énoncés prospectifs ainsi que les objectifs et priorités du Mouvement Desjardins ne se matérialisent pas ou se révèlent inexacts, et que les résultats réels diffèrent sensiblement. Divers facteurs indépendants de la volonté du Mouvement Desjardins peuvent influer sur la justesse des énoncés prospectifs mentionnés dans ce communiqué de presse. Bien que le Mouvement Desjardins soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne peut garantir qu'elles se révéleront exactes. Le Mouvement Desjardins déconseille aux lecteurs de se fier indûment aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions. Le Mouvement Desjardins ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits qui peuvent être faits à l'occasion par lui ou en son nom, à l'exception de ce qui est exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

