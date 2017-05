RNC annonce les résultats du premier trimestre de 2017 ainsi qu'une mise à jour de Beta Hunt et du financement







RNC tiendra une conférence téléphonique avec webdiffusion le 16 mai à 10 h (heure de l'Est) afin de discuter des résultats du premier trimestre de 2017. Appels téléphoniques de l'Amérique du Nord : 1 888 231-8191, appels téléphoniques internationaux : (+1) 647 427?7450. Cliquez [ici] pour accéder à la webdiffusion de la conférence (pour la retransmission, voir l'information ci-dessous).

TORONTO, le 16 mai 2017 /CNW/ - RNC Minerals (TSX : RNX) (« RNC ») annonce une rétrospective de ses activités ainsi que ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 31 mars 2017. À moins d'indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et sont fondés sur les états financiers non audités pour le trimestre terminé le 31 mars 2017.

Mark Selby, président et chef de la direction, a déclaré : « Durant le premier trimestre, nous avons annoncé trois transactions importantes : un accord d'usinage et une option d'achat d'actifs avec Westgold pour acquérir ses installations minières et d'usinage de SKO afin de bénéficier d'importantes synergies avec notre mine Beta Hunt; la formation d'une coentreprise de nickel unique en son genre à 50/50 avec Waterton intégrant le projet Dumont et 35 millions $ US en espèces; et l'essaimage prévu des actifs d'exploration de TNN.

M Selby continue : « À Beta Hunt, nous commençons maintenant à voir les résultats des investissements faits dans le développement de la mine, se traduisant par une augmentation de la production provenant des nouveaux chantiers de la Zone A et de Western Flanks. Les taux de minage du mois de mai sont de 1590 tonnes par jour en moyenne, une augmentation de 38% par rapport aux taux du premier trimestre. Ces taux représentent 70% de notre objectif de la mi-année d'atteindre un taux de minage annualisé de 60 000 onces d'or, ce qui nous place en bonne voie d'atteindre la production commerciale pendant le deuxième trimestre. Tel qu'annoncé antérieurement, le rodage à la mine Beta Hunt progresse plus lentement que prévu en raison de problèmes temporaires liés à la disponibilité d'équipement et aux teneurs plus basses qu'anticipées dans la partie initiale du premier chantier d'abattage dans la zone Western Flanks. Ce qui a fait en sorte que la production au premier trimestre était moindre que prévu et que nous avons donc réduit notre objectif de production pour 2017 à un niveau entre 50 000 et 60 000 onces. Pour assurer un capital suffisant afin de compléter le développement, RNC a accepté un accord de financement pour une facilité de crédit convertible de quatre ans de 10 millions $ US, que nous prévoyons, sous réserve des conditions de clôture, compléter d'ici la fin de mai 2017. Avec un taux de développement suffisant maintenant en place, nous nous attendons à compléter le rodage et envisageons un avenir rentable et une longue vie pour la mine Beta Hunt. »

Faits saillants du premier trimestre de 2017 et récents développements

Le minerai aurifère extrait durant le trimestre était de 1 133 tonnes par jour, une augmentation de 56% lorsque comparé au taux du premier trimestre de 2016. Les taux de production d'or ont continué à augmenter au cours du second trimestre de 2017 pour atteindre une moyenne de 1 590 tonnes par jour au courant des deux premières semaines de mai, une augmentation de 40% par rapport au taux de production du premier trimestre;

Les teneurs en or du premier trimestre ont été affectées négativement par deux enjeux ponctuels : (i) des teneurs plus basses qu'anticipées dans la première section du chantier Western Flanks (approximativement 1,5 - 1,8 g/t), ce qui s'est par la suite amélioré pour atteindre les attentes de 2,5 g/t, ainsi que (ii) des teneurs moins élevées du matériel abattu précédemment provenant de la Zone A, dont les teneurs étaient de 2 à 2,5 g/t mais avait déclinées à 1,5 g/t entraînant la décision de cesser l'extraction de ce chantier et de mettre l'accent sur d'autres chantiers en février 2017. Puisque ce matériel avait déjà été abattu, les estimations de teneurs ont été faites en surface.

Au cours du deuxième trimestre de 2017, le développement de la mine a atteint des niveaux suffisants pour le premier développement systématique d'une zone de type «HOF», la zone «404», dans la zone Beta de la mine Beta Hunt. En avril, la zone 404 a donné 92 onces d'or provenant de moins de 100 kg de matériel trié à la main qui a été broyé et traité sur le site de la mine (à une teneur d'environ 2,9 % d'or) et 40 onces supplémentaires d'or en pierre d'échantillon qui ont été vendues à une prime supérieure à 300 $ US par once au prix au comptant. Cette zone continue d'être exploitée au cours du trimestre en cours.

La production de nickel en concentré de la mine Beta Hunt au premier trimestre de 2017 s'est élevée à 0,15 kt. Tel que rapporté précédemment, la direction a réduit la production de nickel en raison de la faiblesse des prix sur les marchés et a plutôt concentré ses efforts sur la production d'or.

La production d'or pré-commerciale à Beta Hunt s'est élevée à 5 535 onces au premier trimestre de 2017 tandis que les ventes d'or étaient de 6 132 onces. La production commerciale d'or devrait débuter au deuxième trimestre de 2017.

Au premier trimestre de 2017, puisque les teneurs en or et les volumes ont été plus bas que prévu, le coût au comptant de l'or s'est établi à 1 647 $ US par once vendue, tandis que le coût de maintien tout compris était de 1 685 $ US par once vendue. À mesure que les volumes de production augmenteront et que les teneurs s'amélioreront tout au long de l'année, les coûts devraient graduellement diminuer jusqu'aux niveaux ciblés.

Le cuivre contenu dans le concentré produit à la mine Reed au premier trimestre de 2017 était de 1,9 Mlbs (0,85 kt) (à une quote-part de 30 %). Les teneurs au premier trimestre étaient plus basses que prévu, de telle sorte que le coût au comptant était plus élevé que prévu à 2,06 $ US par livre vendue, tandis que le coût de maintien tout compris s'est établi à 2,10 $ US par livre vendue. La production et les coûts devraient revenir aux niveaux prévus pour 2017 pour le reste de l'année. La quote-part de RNC de l'or contenu dans le concentré produit à la mine Reed au premier trimestre de 2017 était de 283 onces.

Les mines Beta Hunt et Reed ont généré une perte combinée de 1,4 million $ pour les trois mois terminés le 31 mars 2017. Tant que Beta Hunt ne sera pas déclarée en production commerciale, le coût des ventes d'or à Beta Hunt, déduction faite des produits tirés de l'or, sera capitalisé dans les immobilisations corporelles.

RNC a subi une perte nette de 4,4 millions $ (0,02 $ par action) pour les trois mois terminés le 31 mars 2017, comparativement à une perte nette de 1,6 million $ (0,01 $ par action) à la même période en 2016, principalement en raison de pertes sur instruments dérivés découlant des hausses des prix de l'or et du cuivre par rapport aux prix des contrats de vente à terme de RNC en vigueur.

Le 13 février 2017, RNC a annoncé la conclusion d'un accord d'usinage et d'une option d'achat d'actifs avec Westgold Resources Limited pour ses opérations de South Kalgoorlie (SKO).

Le 7 mars 2017, RNC a annoncé s'être entendu avec Focused Capital Corp. pour essaimer True North Nickel (« TNN ») en une entité ouverte par l'intermédiaire d'une prise de contrôle inversée de Focused. RNC a aussi annoncé que TNN avait conclu une entente d'option avec Carolina Gold Resources portant sur deux propriétés aurifères aux États-Unis, lesquelles seront incluses dans les actifs de TNN visés dans le cadre de l'essaimage. La transaction devrait être close au deuxième trimestre de 2017.

Le 20 avril 2017, RNC a clos une transaction en vertu de laquelle Waterton Precious Metals Fund II Cayman, LP et Waterton Mining Parallel Fund Onshore Master, LP (collectivement « Waterton ») ont acquis 50 % de la participation de RNC dans le projet nickélifère Dumont en contrepartie de 22,5 millions $ US (30 millions $ CA) en espèces. RNC et Waterton ont contribué pour un montant de 17,5 millions $ US (23 millions $ CA) chacun dans une nouvelle coentreprise qui détient le projet Dumont et qui poursuivra d'autres opportunités dans le secteur du nickel.

Le 2 mai 2017, RNC a annoncé la signature d'une entente sur les répercussions et les avantages (ERA) rattachés au projet nickélifère Dumont avec la Première Nation Abitibiwinni (PNA). L'ERA encadre la relation entre RNC et la PNA et prévoit la mise en oeuvre d'engagements relatifs aux répercussions et aux avantages dans le cadre du projet Dumont.

Facilité de crédit convertible

RNC a accepté les conditions d'une facilité de crédit convertible de quatre ans à 10 millions $ US (la «Facilité»). La Facilité: (i) portera intérêt à un taux de 10% par année payable trimestriellement; (ii) est assujettie à une commission unique de structuration de 2% à payer à la clôture; (iii) sous réserve de certaines restrictions, est prépayable par RNC (avec le paiement des pénalités de prépaiement applicables); (iv) sous réserve de certaines restrictions, est convertible à la discrétion du prêteur en actions de RNC (à une prime de 25% pour le cours de l'action de RNC au prix moyen pondéré de la période applicable); et (v) est entièrement remboursable à l'expiration du terme de quatre ans (sujet au prépaiement, conversion ou toute autre résiliation anticipée).

La clôture de la facilité, qui devrait avoir lieu d'ici la fin de mai 2017, est assujettie à l'approbation du TSX et à d'autres conditions spécifiées. Le produit de la Facilité sera utilisé pour financer la complétion du développement de la mine d'or Beta Hunt de RNC et pour les besoins généraux de RNC. RNC confirmera la clôture et les autres détails matériels connexes, par communiqué de presse une fois complété.

Résultats du premier trimestre de 2017 et perspectives

Le tableau qui suit présente un sommaire de la production de la mine Beta Hunt pour le premier trimestre de 2017 :

Activités aurifères et nickélifères de Beta Hunt T1 2017 T1 20166 Tonnes de minerai aurifère extraites (en milliers) 102 66,2 Teneur en or du minerai extrait (g/t)1 1,69 2,41 Tonnes de minerai aurifère usinées (en milliers) 69,2 43,1 Teneur en or du minerai usiné (g/t)1 1,62 2,65 Or extrait (onces)1,2 5 535 5 636 Or vendu (onces) 6 132 3 416 Tonnes de minerai nickélifère extraites (en milliers) 6,8 29,4 Tonnes de minerai nickélifère usinées (en milliers) 6,8 29,7 Teneur en nickel du minerai usiné (%) 2,51 3,04 Tonnes de nickel en concentré (en milliers) 0,15 0,8

Activités aurifères et nickélifères de Beta Hunt T1 2017 Coût de maintien tout compris de l'or, déduction faite des crédits de sous-produits ($ US par once vendue)3,4,5 1 685 $ Coût au comptant direct de l'or, déduction faite des crédits de sous-produits ($ US par once vendue)3,4,5 1 647 $ Coût au comptant direct du nickel ($ US par livre vendue)4 2,97 $ Coût au comptant direct du nickel ($ US par tonne vendue)4 6 541 $ Coût de maintien tout compris du nickel ($ US par livre vendue)4 3,00 $ Coût de maintien tout compris du nickel ($ US par tonne vendue)4 6 618 $





1. L'écart entre le nombre d'onces d'or vendues et le nombre d'onces d'or extraites s'explique par les ventes d'or effectuées en janvier 2017 à partir de minerai usiné en décembre 2016. 2. Au 31 mars 2017, 33 000 tonnes de minéralisation aurifère de la production du T1 2017 n'ont pas été traitées et seront prises en compte au prochain trimestre, comparativement à 22 000 tonnes de minéralisation aurifère de la production de décembre 2016 au 31 décembre 2016. 3. La production d'or au premier trimestre de 2017 était encore en période de rodage vers la production commerciale, de telle sorte que le coût au comptant et le coût de maintien tout compris par once ne sont pas comparables à ceux d'autres sociétés. 4. Le coût de maintien tout compris, déduction faite des crédits de sous-produits, le coût au comptant direct, déduction faite des crédits de sous-produits, le coût au comptant direct, le coût au comptant direct par tonne, le coût de maintien tout compris et le coût de maintien tout compris par tonne sont des mesures non conformes aux IFRS. Ces mesures financières non conformes aux IFRS n'ont pas de sens normalisé aux termes des IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. La direction utilise ces mesures à l'interne. Le recours à ces mesures permet à la direction de mieux évaluer les tendances en matière de rendement. La direction croit comprendre que plusieurs investisseurs et autres parties qui suivent le rendement de RNC évaluent le rendement de cette façon. La direction est d'avis que ces mesures illustrent mieux le rendement de RNC et constituent de meilleurs indicateurs de son rendement prévu pour les périodes à venir. Ces données visent à fournir de l'information additionnelle et ne devraient pas être prises en compte isolément ni remplacer des mesures relatives au rendement préparées conformément aux IFRS. 5. Excluant dans chaque cas les ajustements d'inventaires typiques de 1,6 million $ CA au 31 mars 2017. 6. Durant le trimestre terminé le 31 mars 2016, la mine Beta Hunt a été détenue à 66 % durant une période de quinze jours à compter du 16 mars 2016. Le tableau résume la production du T1 issue de la mine Beta Hunt et présentée sur une base de 100 %.



Le premier trimestre de 2017 a continué d'être une période de transition pour la mine Beta Hunt avec le rodage et l'accroissement graduel de la production d'or, en préparation pour le début de la production commerciale prévu au deuxième trimestre de 2017. Jusqu'à ce que la production commerciale soit officiellement amorcée, le coût des ventes d'or, déduction faite des produits tirés de l'or à Beta Hunt, sera capitalisé dans les immobilisations corporelles. Tel qu'annoncé antérieurement, le rodage de la production à la mine Beta Hunt progresse plus lentement que prévu en raison de problèmes temporaires liés à la disponibilité d'équipement et aux teneurs plus basses qu'anticipées dans la partie initiale du premier chantier d'abattage dans la zone Western Flanks, de telle sorte que les teneurs étaient plus basses que prévues et que la production d'or était moindre que prévue au premier trimestre de 2017. Après la fin du premier trimestre, les teneurs dans le premier chantier dans la zone Western Flanks se sont nettement améliorées et les taux de développement, la production minière et les teneurs continuent de s'améliorer et devraient continuer de s'améliorer d'un trimestre à l'autre tout au long de 2017.

Mise en garde : La décision de SLM d'exploiter la mine Beta Hunt n'était pas fondée sur une étude de faisabilité faisant état de réserves minérales et démontrant la viabilité économique et technique du projet, de sorte qu'il pourrait y avoir une plus grande incertitude quant à l'atteinte d'un niveau particulier de récupération des métaux ou quant aux coûts associés à la récupération des métaux, y compris un risque accru associé au développement d'un gisement commercialement exploitable. Traditionnellement, ce type de projet comporte un risque beaucoup plus élevé d'échec économique et technique. Rien ne garantit que les coûts de production prévus soient obtenus. L'incapacité d'obtenir les coûts de production prévus pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les flux de trésorerie et la rentabilité future de SLM. En outre, l'EEP est de nature préliminaire. Aucune étude de faisabilité n'a été réalisée à Beta Hunt. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Rien ne garantit que l'EEP sera mise en oeuvre.

Prévisions pour la mine Beta Hunt

En raison du développement plus lent que prévu au premier trimestre, la production d'or pour l'année 2017 devrait maintenant s'établir entre 50 000 et 60 000 onces moyennant un coût de maintien tout compris de 1 100 à 1 200 $ US l'once. En 2017, la Société s'attend à ce que les coûts soient initialement plus élevés, puis diminuent à mesure que les taux de production augmenteront. On s'attend à ce que l'objectif d'un coût de maintien tout compris de 900-1000$ US soit atteint au quatrième trimestre de 2017. Les coûts seront aussi affectés par le taux de production de nickel, qui demeure sujet aux conditions du marché.

Mine Reed

L'acquisition de la totalité de VMS Ventures, dont le principal actif est une participation de 30 % dans la mine Reed, a été close le 27 avril 2016.

Production de la mine Reed au premier trimestre de 2017

Pour les trois mois terminés le 31 mars 2017, la part de 30 % de VMS des métaux contenus dans le concentré produit à la mine Reed s'élevait à 0,85 kt de cuivre et 283 oz d'or. Les teneurs étaient plus basses que prévu puisque les blocs de production à plus basse teneur ont été exploités plus tôt que prévu. L'objectif de production pour l'année 2017 demeure inchangé.



Aperçu des opérations de la mine Reed au premier trimestre de 2017 (sur une base de 100 %)



T1 2017 T4 2016 T3 2016 T2 2016 T1 2016 Minerai (tonnes extraites) 119 534 104 719 112 929 114 452 111 461 Minerai (tonnes traitées) 108 139 123 596 119 795 111 002 94 997 Cuivre (%) 2,96 2,90 3,59 4,87 4,38 Zinc (%) 0,67 0,63 0,59 0,45 0,82 Or (g/t) 0,44 0,44 0,42 0,60 0,54 Argent (g/t) 5,64 5,76 6,61 7,47 7,21

Production et coûts de la mine Reed au premier trimestre de 2017 (sur une base de 30 %)



T1 2017 Cuivre contenu dans le concentré (kilotonnes) 0,85 Or contenu dans le concentré (onces) 283 Coût au comptant par livre de cuivre vendue1 2,06 $ Coût de maintien tout compris par livre de cuivre vendue1 2,10 $





1. Le coût au comptant par livre et le coût de maintien tout compris par livre sont des mesures non conformes aux IFRS. Ces mesures financières non conformes aux IFRS n'ont pas de sens normalisé aux termes des IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. La direction utilise ces mesures à l'interne. Le recours à ces mesures permet à la direction de mieux évaluer les tendances en matière de rendement. La direction croit comprendre que plusieurs investisseurs et autres parties qui suivent le rendement de RNC évaluent le rendement de cette façon. La direction est d'avis que ces mesures illustrent mieux le rendement de RNC et constituent de meilleurs indicateurs de son rendement prévu pour les périodes à venir. Ces données visent à fournir de l'information additionnelle et ne devraient pas être prises en compte isolément ni remplacer des mesures relatives au rendement préparées conformément aux IFRS.



Prévisions pour la mine Reed en 2017

En 2017, RNC s'attend à ce que sa quote-part de 30 % de la production issue de la mine Reed s'élève entre 4 et 5 kt de cuivre et entre 0,8 et 1,1 koz d'or. Hudbay Minerals (l'exploitant) n'a pas publié de prévisions pour la mine Reed. Les prévisions citées ci-dessus reflètent l'estimation, par la direction de RNC, de notre quote-part de 30 % de la production attendue pour 2017.

Projet nickélifère Dumont

Le 20 avril 2017, RNC a clos une transaction en vertu de laquelle Waterton Precious Metals Fund II Cayman, LP et Waterton Mining Parallel Fund Onshore Master, LP (collectivement « Waterton ») ont acquis 50 % de la participation de RNC dans le projet nickélifère Dumont en contrepartie de 22,5 millions $ US (30 millions $ CA) en espèces. RNC et Waterton ont contribué un montant de 17,5 millions $ US (23 millions $ CA) chacun dans une nouvelle coentreprise qui détient le projet Dumont et qui poursuivra d'autres opportunités dans le secteur du nickel. Une tranche de 5 millions $ US de ce montant est allouée pour défrayer les coûts d'exploitation liés au projet Dumont et les autres dépenses qui devront être engagées au cours des quatre prochaines années, notamment pour procéder à une mise à jour de l'étude de faisabilité.

Résultats financiers

RNC a subi une perte nette de 4,4 millions $ pour les trois mois terminés le 31 mars 2017 (perte de base et diluée par action de 0,02 $). Ceci se compare à une perte nette de 1,6 million $ (bénéfice de base et dilué par action de 0,01 $) pour les trois mois terminés le 31 mars 2016. L'augmentation de 3,2 millions $ de la perte nette est principalement attribuable à une augmentation des autres charges, pour un montant total de 2,4 millions $ d'une année à l'autre.

Faits saillants de la situation financière de RNC (en millions de dollars) :



31 mars 2017 31 mars 2016 Situation de trésorerie1 Fonds de roulement déficitaire2 Total des actifs Capitaux propres 3,6 $ (41,6 $) 161,9 $ 83,8 $ 4,8 $ (26,2 $) 159,3 $ 87,9 $

1. Comprends les espèces et les quasi-espèces. 2. Le fonds de roulement déficitaire est une mesure des actifs à court terme moins les passifs à court terme.



La capacité de RNC d'être une entreprise en activité dépend de sa capacité à mobiliser du financement. Bien que la direction ait réussi à obtenir du financement par le passé, rien ne peut garantir qu'un financement adéquat ou suffisant sera disponible dans l'avenir ou qu'il sera disponible selon des modalités acceptables pour RNC.

Conférence téléphonique / Webdiffusion

RNC tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion aujourd'hui à compter de 10 h (heure de l'Est).

Information concernant l'accès à la conférence téléphonique en direct et à la webdiffusion :

Appels de l'Amérique du Nord : 1 888 231-8191

Appels locaux et internationaux : 647 427-7450

Une webdiffusion de la conférence sera disponible sur le site Web du groupe CNW au : www.newswire.ca/en/webcast/index.cgi

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible pour écoute pendant une semaine à compter d'environ 13 h (heure de l'Est) le 16 mai 2017, et sera accessible comme suit :

Appels de l'Amérique du Nord : 1 855 859-2056; Code d'accès : 21761124

Appels locaux et internationaux : 416 849-0833; Code d'accès : 21761124

À propos de RNC Minerals

RNC est une société du secteur des ressources minérales comptant plusieurs actifs, qui se consacre principalement à l'acquisition, à l'exploration, à l'évaluation et à la mise en valeur de propriétés minières de métaux précieux et de métaux de base. Les principaux actifs de RNC sont la mine de nickel et d'or Beta Hunt, présentement en production et située en Australie-Occidentale, le projet nickélifère Dumont situé dans le camp minier établi de l'Abitibi, au Québec, et une participation de 30 % dans la mine Reed en production à Flin Flon-Snow Lake, au Manitoba, Canada. RNC détient aussi une participation majoritaire dans les projets West Raglan et Qiqavik, dans le nord du Québec. RNC a une équipe de direction et un conseil robustes qui cumulent plus de 100 ans d'expérience dans le domaine de l'exploitation minière, expérience acquise auprès d'Inco et de Falconbridge. Les actions ordinaires de RNC se négocient au TSX sous le symbole RNX. Les actions de RNC se négocient aussi sur le marché OTCQX sous le symbole RNKLF.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs », y compris notamment des énoncés portant sur les liquidités et les ressources financières de RNC, les objectifs de production et le potentiel des mines Beta Hunt et Reed, ainsi que le potentiel du projet en développement à Dumont et des projets d'exploration Qiqavik, West Raglan, Jones-Keystone Loflin et Landrum-Faulkner.

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus par suite desquels les résultats, le rendement ou les réalisations réels de RNC pourraient différer considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs que les énoncés prospectifs expriment ou suggèrent. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur le résultat attendu comprennent, notamment, les suivantes : les futurs prix des métaux et l'offre de métaux?; les résultats de forage?; l'incapacité de lever les fonds nécessaires pour engager les dépenses requises pour conserver et avancer les propriétés?; les passifs environnementaux (connus et inconnus)?; les incertitudes générales d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social?; les accidents, les conflits de travail et les autres risques inhérents au secteur minier?; l'instabilité politique, les actes de terrorisme, les insurrections ou les actes de guerre?; ou les retards dans l'obtention des approbations gouvernementales, les coûts au comptant prévus, l'impossibilité d'obtenir l'approbation des actionnaires ou les approbations réglementaires. Pour un commentaire plus détaillé de ces risques et des autres facteurs par suite desquels les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux que ces énoncés prospectifs expriment ou laissent entendre, il y a lieu de consulter les documents déposés par RNC auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada, y compris la plus récente notice annuelle, accessibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Bien que RNC ait tenté de répertorier les facteurs importants par suite desquels les mesures, les événements ou les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs par suite desquels les mesures, les événements ou les résultats différeront de ceux qui sont attendus, estimés ou prévus. Les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes sont faits en date du présent communiqué de presse et RNC n'assume aucune obligation de les mettre à jour, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, de faits ou de résultats futurs ou pour une autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

