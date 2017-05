VIBERZI(MC) est maintenant approuvé pour les patients atteints du syndrome du côlon irritable avec diarrhée (SCI-D)







- Ce premier traitement de sa classe offre aux patients un soulagement important de plusieurs symptômes du SCI-D, notamment la douleur abdominale, la diarrhée, les envies urgentes et les ballonnementsi -

MARKHAM, ON, le 16 mai 2017 /CNW/ - Allergan Inc. est heureux de vous informer de l'approbation de l'utilisation de VIBERZIMC (éluxadoline) par Santé Canada pour le traitement du syndrome du côlon irritable avec diarrhée (SCI-D) chez les adultes. Les patients atteints de SCI-D souffrent d'épisodes fréquents et pressants de diarrhée, de douleur abdominale, de ballonnements et de crampesii, ce qui complique pour eux la gestion de leur vie au travail, la vie familiale et socialeiii. Malgré les grandes répercussions sur leur qualité de vie, les patients attendent souvent des années avant de consulter un médeciniv, recourant à divers médicaments sur ordonnance et en vente libre sans obtenir de résultats concluantsv.

« Plus de la moitié des patients atteints de SCI avec diarrhée ne cherchent pas d'aide médicale, et beaucoup essaient un certain nombre de médicaments en vente libre, lesquels ne ciblent généralement qu'un symptôme spécifique de leur état global », a déclaré le docteur Marc Bradette, gastro-entérologue à L'Hôtel-Dieu de Québec. « VIBERZI MD est une bonne nouvelle pour les médecins et la communauté de patients vivant avec le SCI avec diarrhée. Ce médicament répond à un besoin réel dans le traitement de cette condition en contrôlant ces multiples symptômes, y compris la diarrhée et les douleurs abdominales ».

Selon les résultats de deux essais pivots de phase III publiés dans le New England Journal of Medicine, VIBERZIMC a entraîné une importante atténuation de la douleur abdominale et de la diarrhée en à peine 1 à 4 semaines, ainsi qu'un soulagement soutenu tout au long de la période à l'étudevi, vii.

« Le SCI-D a parfois des conséquences dévastatrices sur la vie des personnes qui en sont atteintes et réduit leur capacité à travailler et à se divertir, avance Gail Attara, présidente et chef de la direction de la Société gastro-intestinale. Nous sommes ravis par l'approbation de VIBERZIMC, une nouvelle option qui permettra aux personnes atteintes de SCI-D de prendre en charge de multiples symptômes liés à leur trouble, ce qui devrait ultimement les aider à reprendre le contrôle de leur vie et à participer aux activités qui leur tiennent à coeur. »

VIBERZIMC est aussi offert aux États-Unis et approuvé en Europe sous l'appellation TRUBERZIMD.

« L'approbation de VIBERZIMC pour le traitement du syndrome du côlon irritable avec diarrhée comble un besoin important et apporte aux Canadiens atteints de ce trouble une nouvelle option pour mieux contrôler leurs symptômes, déclare Edward Gudaitis, vice-président et responsable national chez Allergan Canada. Ce premier traitement de sa classe témoigne de la volonté sans faille d'Allergan à améliorer la vie des Canadiens à l'aide de médicaments novateurs dans le domaine des soins gastro-intestinaux. »

À propos de VIBERZIMC

VIBERZIMC est une nouvelle classe de médicaments qui agit sur les récepteurs locaux dans le tractus gastro-intestinal. Il atténue la diarrhée et la douleur abdominale en interagissant avec les récepteurs opioïdes mu et delta qui se trouvent dans les intestins afin de ralentir la motilité gastro-intestinale et de réduire la douleur viscérale. L'activation des récepteurs mu réduit la diarrhée, alors que l'effet antagoniste exercé sur les récepteurs delta accroît l'activité analgésique et amoindrit le risque de constipationviii.

L'approbation de VIBERZIMC par Santé Canada repose sur les résultats de deux essais cliniques comparatifs de phase III, menés à double insu, avec répartition aléatoire, sur 2 425 sujets adultes des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni atteints de SCI-D, examinés pendant 26 et 52 semainesix. Le principal critère d'évaluation était la proportion de patients qui obtenaient une réponse composite d'atténuation de la douleur abdominale et d'amélioration de la consistance des selles pendant la même journée, au moins 50 % des jours des semaines 1 à 12, et des semaines 1 à 26x. Les effets indésirables les plus fréquents (incidence inférieure à 5 % et supérieure à celle du groupe placebo) signalés dans le cadre des essais cliniques étaient la constipation, les nausées et la douleur abdominalexi.

À propos du syndrome du côlon irritable avec diarrhée

Le syndrome du côlon irritable est un trouble fonctionnel gastro-intestinal chronique, souvent débilitant, qui touche de quatre à six millions de Canadiensxii. Selon les estimations, le sous-type de SCI dont le tiers des patients sont atteints est le SCI?D.xiii Même si on ignore la cause exacte du SCI-Dxiv, on croit que les symptômes seraient attribuables à une perturbation du mode d'interaction entre le tractus gastro-intestinal et le système nerveuxxv.

À propos d'Allergan PLC

Allergan plc (NYSE : AGN), dont le siège social est situé à Dublin, en Irlande, est une société pharmaceutique mondiale audacieuse, chef de file d'un nouveau modèle au sein de l'industrie, celui des entreprises pharmaceutiques axées sur la croissance. Allergan se consacre à la mise au point, à la fabrication et à la commercialisation de produits pharmaceutiques, de dispositifs et de médicaments biologiques de marque pour les patients du monde entier.

Allergan commercialise un portefeuille de marques de premier plan et de produits qui sont les meilleurs de leur catégorie dans les domaines des affections du système nerveux central, des soins oculaires, de la médecine esthétique et de la dermatologie, de la gastro-entérologie, de la santé des femmes, de l'urologie et des traitements anti-infectieux.

Allergan est un chef de file en recherche scientifique ouverte, le modèle adopté par l'entreprise en matière de recherche et développement, qui définit notre manière de rechercher et de faire fructifier des idées et des innovations qui changent la donne pour assurer de meilleurs soins aux patients. Cette approche a permis à Allergan de créer l'un des plus importants pipelines de produits en cours de mise au point de l'industrie pharmaceutique, qui compte plus de 70 programmes de mise au point de produits à un stade intermédiaire ou avancé de développement.

Le succès de notre entreprise repose sur l'engagement de nos quelque 16 000 collègues du monde entier à se montrer « audacieux à vie ». Ensemble, nous tissons des liens, nous cultivons des idées, nous agissons rapidement et nous obtenons des résultats pour nos clients et pour les patients du monde entier en faisant toujours ce qu'il convient.

Allergan, qui mène ses activités commerciales dans une centaine de pays, s'engage à collaborer avec les médecins, les professionnels de la santé et les patients pour fournir des traitements utiles et innovants qui aident les personnes du monde entier à vivre plus longtemps et en meilleure santé.

À propos d'Allergan au Canada

Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web d'Allergan Canada, à www.allergan.ca.

Déclaration prospective

Dans le présent communiqué, les énoncés qui font référence à des événements futurs ou à d'autres faits non historiques sont des énoncés prévisionnels qui reflètent la perspective actuelle d'Actavis relativement aux tendances en cours et aux renseignements disponibles au moment de cette communication. Sauf si une loi l'exige expressément, Allergan décline toute intention ou obligation de modifier ou de réviser ces énoncés prévisionnels. Les résultats réels pourraient grandement différer des attentes actuelles d'Allergan, en fonction d'un certain nombre de facteurs qui influeront sur les affaires d'Allergan. Ces facteurs comprennent entre autres la difficulté de prévoir le moment ou l'issue des approbations ou des actions de la FDA, le cas échéant; l'impact des produits concurrents et de leurs prix; l'acceptation par le marché et la demande continue des produits d'Allergan; les difficultés ou les retards de fabrication; ainsi que d'autres risques et incertitudes expliqués en détail dans les documents périodiques déposés publiquement par Allergan auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis qui comprennent, sans en exclure d'autres, le formulaire 10-K du rapport annuel d'Allergan pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015 et le formulaire 10-Q du rapport trimestriel pour la période trimestrielle terminée le 30 septembre 2016 (comme les documents périodiques déposés publiquement sous la raison sociale « Actavis plc »). Sauf si une loi l'exige expressément, Allergan décline toute intention ou obligation de modifier ou de réviser ces énoncés prévisionnels.

