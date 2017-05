Coors Light lance la première canette au monde activée par le soleil







Tirage limité et exclusif au marché canadien décliné en six designs activés par les rayons UV

TORONTO, le 16 mai 2017 /CNW/ - Coors Light vient de lancer, en exclusivité sur le marché canadien, la première canette au monde décorée d'une encre UV qui est activée par le soleil. Offertes partout au pays en tirage limité, les canettes Coors Light « certifiées pour l'été » se déclinent en six designs originaux à l'encre photochromique qui apparaissent seulement lorsque ces derniers sont exposés aux rayons UV, révélant instantanément les couleurs vives et éclatantes de l'été. Coors Light innove avec cette technologie misant sur l'encre UV, une première dans l'industrie brassicole.

Les couleurs vives activées par les rayons UV ne signifient pas que la bière tiédit; au contraire, elles complètent plutôt cette autre innovation de Coors Light : les emblématiques montagnes dont le bleu est symbole de « froid certifié ». Ces deux technologies fonctionnent en harmonie pour indiquer que la canette est certifiée pour le froid et le soleil. À leur manière, ces canettes invitent les Canadiens à sortir profiter du beau temps et vivre pleinement les plaisirs de la saison chaude.

« Les canettes estivales ajouteront à l'effervescence de la saison avec leur allure colorée et se joindront à vos meilleurs moments en famille et entre amis, lance Chris Waldock, directeur principal, Marketing, Molson Coors Canada. Nous sommes reconnus pour nos innovations dans le domaine de l'emballage, et nos nouvelles canettes « certifiées pour l'été » ajouteront certainement une dose de fraîcheur à la Coors Light. Nous espérons qu'elles rafraîchiront tous les sens des Canadiens quand ils profiteront du beau temps cet été! »

Les canettes Coors Light à tirage limité « certifiées pour l'été » de 355 ml et 473 ml sont offertes jusqu'à la fête du Travail partout au pays chez les détaillants, dans les bars et dans les restaurants.

Pour en savoir plus, visitez le coorslight.ca/fr.

À propos de Molson Coors Canada

Molson Coors Canada est la division canadienne de Molson Coors Brewing Company, une brasserie internationale exerçant ses activités au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Asie. L'entreprise possède un portefeuille de marques primées parmi les plus populaires au Canada, dont Molson Canadian, Coors Light, Molson Export, Rickard's et Molson Canadian 67.

Comptant quelque 3 000 employés, Molson Coors Canada exploite sept brasseries, dont les microbrasseries Creemore et Granville Island, et investit dans les collectivités d'un océan à l'autre par l'entremise de ses diverses initiatives caritatives et ses commandites sportives et culturelles. Molson Coors Canada s'engage à promouvoir ses produits et les événements qu'elle appuie de façon responsable dans le cadre d'un style de vie actif et sain.

