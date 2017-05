Un sondage révèle que le Canada est la destination de prédilection pendant l'année de célébration des 150 ans du pays







Résumé : Soixante pour cent des Canadiens prévoient prendre leurs vacances au pays cette année à l'occasion des célébrations des 150 ans du Canada. La plupart (59 %) de ceux qui sortiront de leur province de résidence pour leur escapade canadienne utiliseront leur véhicule. Les Canadiens s'entendent pour dire que l'attrait du voyage est de vivre quelque chose de nouveau?; 62 % ont hâte de découvrir le Canada et 84 % désirent faire quelque chose durant leur voyage qu'ils ne feraient pas chez eux. Fait alarmant, alors que des millions de Canadiens se préparent pour leurs vacances d'été, l'assurance voyage n'est pas prioritaire pour 53 % des Canadiens voyageant au Canada, mais hors de leur province de résidence. En effet, ceux-ci ne souscriront probablement pas d'assurance voyage pour leur voyage.

TORONTO, le 16 mai 2017 /CNW/ - Avec l'approche de la fête de la Reine qui signale le début de l'été, les Canadiens mettent la dernière main à leurs projets de voyage. Alors que nous allons célébrer le 150e anniversaire de notre pays, le Canada est cette année la destination de prédilection des voyageurs canadiens. D'après un récent sondage de RBC Assurances, 79 % des Canadiens projettent de voyager en 2017 et la majorité d'entre eux (60 %) entendent prendre des vacances sédentaires ici, dans le vrai Nord.

Alors que des millions de Canadiens se préparent à prendre la route, les répondants au sondage ont indiqué qu'ils ne partiraient jamais sans leur téléphone cellulaire (75 %), sans sécuriser leur maison (61 %) et sans faire une mise au point de leur véhicule (51 %). Étonnamment, 60 % d'entre eux partiraient sans avoir souscrit d'assurance voyage.

« C'est formidable de voir que les Canadiens de tous âges vont rendre visite à des amis et des membres de la famille, ou vont explorer notre beau pays, alors que nous célébrons ses 150 ans, » affirme Stacey Hughes-Brooks, chef, Assurance voyage, RBC Assurances. « Les voyageurs placent les téléphones cellulaires en tête de liste des choses sans lesquelles ils ne partiraient pas?; cela ne nous a pas surpris. Mais il est alarmant de constater que la protection de leurs vacances au moyen d'une assurance voyage figure au bas de leur liste. »

Attention aux lacunes dans votre protection d'assurance voyage

Alors que 79 % des Canadiens ont dit qu'ils comptaient voyager cette année, souscrire une assurance voyage ne faisait pas partie de leurs priorités. Plus de la moitié (53 %) des Canadiens voyageant au Canada - mais en dehors de leur province de résidence - ne souscriront probablement pas d'assurance voyage pour faire leur voyage. Près de la moitié d'entre eux (46 %) ont dit ne pas en avoir besoin puisqu'ils sont déjà couverts par leur régime provincial d'assurance maladie et 39 % ont affirmé bénéficier d'une assurance voyage au moyen de leur carte de crédit ou d'un régime d'assurance collective.

Parmi ceux qui prévoient voyager à l'étranger cette année, 75 % ont indiqué qu'ils souscriraient une assurance voyage avant de partir. La majorité (61 %) de ceux qui ont dit ne pas vouloir souscrire d'assurance voyage pour leur voyage à l'étranger ont affirmé qu'ils bénéficiaient déjà d'une assurance par leur carte de crédit ou un régime d'assurance collective, alors que 15 % sont prêts à prendre le risque et à parier que leur voyage se déroulera sans incident.

« Que vous comptiez prendre des vacances sédentaires ou faire un voyage à l'étranger, vous ne devriez pas partir sans une assurance voyage. Vous partirez l'esprit tranquille en sachant qu'en cas de problème de santé ou d'interruption de votre voyage, on prendra soin de vous, a déclaré Hughes-Brooks. La plupart des voyageurs savent qu'il faut souscrire une assurance voyage lorsqu'ils partent à l'étranger, mais ils pensent que l'assurance n'est pas nécessaire pour un voyage au Canada. Les Canadiens doivent savoir que les régimes provinciaux d'assurance maladie ne couvrent pas forcément tous les frais médicaux engagés en dehors de leur province de résidence. La plupart du temps, les frais pour une ambulance aérienne, des radiographies, les médicaments sur ordonnance ou des soins dentaires d'urgence ne sont pas couverts. »

Motivation pour des vacances sédentaires

Lorsqu'ils ont planifié leurs vacances cette année, les Canadiens ont pris en compte un certain nombre de facteurs. Pour ceux qui ont décidé de rester au Canada, l'aspect budgétaire est arrivé en tête de liste (68 %), avec le désir de rendre visite aux amis et à la famille (67 %). Le taux de change défavorable (47 %) et la peur de voyager dans certains pays (35 %) ont également été pris en compte dans leur décision. Quoi qu'il en soit, l'attrait que représente l'exploration du pays a obtenu un pourcentage élevé avec 62 % des répondants indiquant qu'ils souhaitaient découvrir le Canada et 39 % nommant les célébrations du 150e anniversaire du Canada comme motivation.

Les choix de destination au Canada sont variés

Les résidents des Prairies (50 %) et les Albertains (48 %) sont plus susceptibles d'explorer une autre partie du Canada cette année.

Les Québécois sont plus susceptibles de voyager dans leur province (46 %), comparés aux résidents de la C.-B. (43 %), de l'Ontario (40 %), des provinces de l'Atlantique (39 %), de l'Alberta (38 %) et des Prairies (35 %).

(40 %), des provinces de l'Atlantique (39 %), de l' (38 %) et des Prairies (35 %). L' Ontario est la destination canadienne la plus populaire et les États-Unis demeurent en tête de liste des destinations à l'étranger.

est la destination canadienne la plus populaire et les États-Unis demeurent en tête de liste des destinations à l'étranger. Les Canadiens, dans une proportion de 84 %, souhaitent faire quelque chose qu'ils ne font pas lorsqu'ils sont chez eux, comme aller dans une salle de spectacle ou assister à un événement sportif (71 %), visiter les musées locaux ou les galeries d'art (70 %), vivre une aventure en allant observer les baleines ou faire du kayak de mer (51 %) ou faire du camping (51 %), une des grandes traditions canadiennes.

Les personnes de la génération Y, quant à elles, sont attirées par les activités de plein air, comme le camping (67 %), l'aventure (65 %) comme faire du kayak de mer, ou participer à une activité de sport extrême (48 %), comme la descente en eaux vives.

Qu'y a-t-il de plus canadien qu'une escapade routière ? Les Canadiens semblent être du même avis : la majorité d'entre eux (59 %) utiliseront leur véhicule pour voyager hors de leur province et 90 %, pour voyager dans leur province.

RBC Assurances donne les conseils suivants aux voyageurs canadiens cette année :

Communiquez votre itinéraire à votre famille et à vos amis. Ils seront plus tranquilles et pourront vous venir en aide au besoin. Vous devriez aussi leur laisser un numéro de téléphone où ils peuvent vous joindre en cas d'urgence.

Pensez à souscrire une assurance voyage, même si vous voyagez au Canada .

. Faites faire une mise au point de votre véhicule, protégez votre maison et n'oubliez pas de placer une étiquette sur vos bagages.

Assurez-vous de bien comprendre ce que votre police couvre et ne couvre pas, ainsi que les autres couvertures dont vous pourriez bénéficier par votre employeur ou vos cartes de crédit.

Recherchez des rabais et des promotions offerts à l'occasion du 150e anniversaire du Canada .

À propos du sondage de RBC Assurances

Ce sont là quelques-uns des résultats d'un sondage Ipsos Reid effectué entre le 27 avril et le 1er mai 2017 pour le compte de RBC Assurances. Le sondage a été mené auprès de 1 503 Canadiens, par l'intermédiaire du panel en ligne national d'Ipsos Reid, qui disent avoir fait un voyage d'au moins deux nuitées et à au moins 100 km de leur résidence. La précision des sondages en ligne Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, le sondage a une marge d'erreur de +/- 2,9 points de pourcentage, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats qui auraient été obtenus si tous les Canadiens qui répondent aux critères de cet échantillonnage avaient été interrogés. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment au chapitre de la couverture et des mesures.

À propos de RBC Assurances

RBC Assurances® offre un vaste éventail de conseils et de solutions d'assurance vie, maladie, habitation, automobile et voyage, de gestion de patrimoine et de réassurance, ainsi que des services d'assurance crédit et entreprise, à une clientèle composée de particuliers, d'entreprises et de groupes. RBC Assurances est la marque de commerce des filiales d'exploitation en assurance de Banque Royale du Canada, l'une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord. RBC Assurances est l'une des plus importantes compagnies d'assurance détenues par une banque canadienne, et ses quelque 2 500 employés servent plus de quatre millions de clients dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le www.rbcassurances.com.

