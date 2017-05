10 projets d'ingénierie et candidats d'exception sont honorés aux Grands Prix du génie-conseil québécois







MONTRÉAL, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la 15e édition des Grands Prix du génie-conseil québécois, hier soir à Montréal, des prix d'excellence ont été décernés aux 10 meilleurs projets d'ingénierie réalisés en collaboration avec des firmes de génie-conseil au Québec.

L'événement était organisé par l'Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG), sous le thème Des ouvrages pour la vie.

« Dans tous les domaines, nos projets de toutes les tailles doivent miser sur une qualité supérieure. Ils doivent également viser des objectifs d'efficacité, de durabilité et de meilleur coût de possession dans une vision à long terme », a affirmé M. Robert Landry, président du conseil d'administration de l'AFG.

Des prix ont été remis dans 10 catégories, parmi 26 projets en nomination. Les projets ont été évalués par un jury indépendant, présidé par M. Clément Demers, directeur général de la Société AGIL.

« L'ensemble des projets en nomination illustre à quel point le génie-conseil québécois a un impact positif dans la vie de millions de personnes, ici et partout dans le monde », a déclaré M. André Rainville, président-directeur général de l'AFG. « Avec des projets réalisés par des firmes de toutes les tailles et de toutes les régions du Québec, le génie-conseil québécois contribue également de façon majeure à notre développement socioéconomique. »

Pour la description détaillée des projets lauréats, visitez le www.afg.quebec/grands-prix/2017/laureats.

Prix Visionnaire et Catégorie Bâtiment Mécanique - Électrique

CIMA+ et la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines : Le Monastère des Augustines.

Catégorie Bâtiment Structure

SDK et associés et Tour des Canadiens en collaboration avec ses partenaires La Corporation Cadillac Fairview limitée, Canderel, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et le Club de hockey Canadien : La Tour des Canadiens.

Catégorie Énergie

BBA et Agnico Eagle Mines Limited : Optimisation de la centrale de cogénération - Mine d'or de Meadowbank

Catégorie Environnement et Mention spéciale Développement durable

BBA et Enerkem Alberta Biofuels : Énergie propre à partir de déchets non recyclables

Catégorie Industrie

CIMA+ et Suncor Energy : Migration en ligne d'une centrifugeuse industrielle

Catégorie Infrastructures de transport

Parsons et Ville d'Ottawa : Nouveau pont commémoratif Vimy

Catégorie Infrastructures urbaines

Stantec et Société québécoise des infrastructures (SQI) : Réaménagement de la gare fluviale de Lévis

Catégorie International

Norda Stelo et Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Assainissement du Bénin : Protection côtière à Cotonou, au Bénin

Mentor de l'année en génie-conseil

Ronald Julien, ing., de AECOM

Prix Relève du génie-conseil

Jonathan Vigneault, ing., de Bouthillette Parizeau

À propos des Grands Prix du génie-conseil québécois

Les Grands Prix du génie-conseil québécois visent à promouvoir les meilleures pratiques en matière de réalisation de projets. Les critères d'évaluation des projets comprennent l'innovation, la complexité et le développement durable. Pour tous les détails sur le concours et les projets en nomination, consultez le www.afg.quebec/grands-prix.

À propos de l'Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG)

Fondée en 1974, l'Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG) regroupe des firmes de toutes les tailles, présentes dans toutes les régions du Québec et qui emploient la majorité de la main-d'oeuvre dans le secteur du génie-conseil. Ces firmes multidisciplinaires ou spécialisées offrent une gamme variée de services professionnels à des clients publics et privés dans de nombreux domaines.

