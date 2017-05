Aldea et Sparkle annoncent leur prochaine collaboration pour fournir des services vidéo internationaux







Le partenariat permettra d'étendre les services

de transport vidéo en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient

CHICAGO, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Aldea Solutions Inc., fournisseur mondial de services auprès des industries de la télévision et des médias, et Sparkle, division des services internationaux de TIM Group et l'un des dix principaux exploitants de télécommunications au monde, ont annoncé hier au ITW (International Telecoms Week) 2017 la conclusion d'un partenariat pour la prestation de services vidéo dans la région d'Europe de l'Est, Moyen-Orient et Afrique (EMA).

Grâce à ce partenariat, les entreprises de média de la région EMA auront accès au portefeuille complet des services d'Aldea en matière de transmission, de distribution et de gestion du contenu vidéo, ainsi qu'au vaste réseau à fibres optiques de Sparkle.

Aldea est reconnue pour son expérience dans la prestation de services vidéo fiable, de grande qualité et à très faible latence pour la transmission par fibre optique d'événements sportifs en direct et d'actualités. L'entreprise a démontré ses compétences à maintes reprises lors d'événements prestigieux tels que les Jeux olympiques et la Coupe du monde FIFA.

Sparkle est propriétaire-exploitante d'un réseau à fibres optiques de 560 000 km qui se classe parmi les plus grands et les plus techniquement avancés au monde. Par l'entremise de son écosystème ouvert et de son centre télécom située à Palerme, Sparkle offre à ses clients de l'Afrique, de la Méditerranée et du Moyen-Orient la plus faible latence par rapport à tout autre point d'échange européen.

Dans le cadre de l'entente, Aldea offrira ses services vidéo dans ces nouvelles régions et permettra à la clientèle d'accéder directement à son réseau vidéo existant dans 20 pays des Amériques et de l'Europe occidentale. Ensemble, Aldea et Sparkle assureront la diffusion en continu et la distribution vers des plateformes intégrées (DTT, DTH et OTT) utilisant les tout derniers formats vidéo et normes d'encodage.

« Nous sommes ravis d'avoir conclu ce partenariat avec Sparkle. Nous croyons non seulement qu'il apportera des avantages concrets à nos clients, mais aussi qu'il permettra à Aldea d'offrir ses solutions vidéo de calibre mondial dans de nouvelles régions, conjointement avec les excellents systèmes et le savoir-faire de Sparkle », affirme M. Lionel Bentolila, chef de la direction d'Aldea.

« Nous avons hâte à cette collaboration avec Aldea, car ce partenariat sera très avantageux pour nos clients qui recherchent des solutions internationales et il fera de notre centre télécom Sicily Hub de Palerme la principale plateforme de la région pour les échanges média internationaux », explique Alessandro Talotta, président-directeur général de Sparkle.

Profil d'Aldea (www.aldea.tv)

Aldea Solutions Inc. est un important fournisseur de services et de solutions vidéo de haute qualité pour les industries de la télévision et des médias. La société offre des services gérés pour la transmission et la distribution de contenu à l'échelle mondiale grâce à un vaste réseau à fibres optiques qui compte des points de service dans plusieurs grandes villes des Amériques d'Europe. Le réseau vidéo d'Aldea couvre 29 villes et 20 pays : Miami, New York, Washington D.C, Los Angeles, Atlanta et Orlando (É.-U.), Toronto et Montréal (Canada), Mexico, Guadalajara et Monterrey (Mexique), Lima (Pérou), Caracas (Venezuela), Rio de Janeiro et São Paulo (Brésil), Santiago (Chili), Buenos Aires (Argentine), Bogota (Colombie), Panama (Panama), Santo Domingo (République dominicaine), Guayaquil (Équateur), Tegucigalpa (Honduras), Guatemala (Guatemala), Montevideo (Uruguay), Paris (France), Londres (R.-U.), Madrid (Espagne), Lisbonne (Portugal) et Stockholm (Suède). Aldea est une filiale du Groupe Marcatel. On trouvera plus d'information concernant Aldea sur le site www.aldea.tv.

Profil de Sparkle

Filiale à cent pour cent de TIM Group (NYSE:TI), Sparkle a pour mission de développer et de renforcer les services internationaux de l'entreprise italienne de téléphonie. Grâce à une dorsale à fibres optiques d'environ 560 000 km d'étendue, Sparkle se classe parmi les plus importantes entreprises mondiales de télécommunications et offre une gamme complète de solutions IP, données, Cloud, centre de données, services de données mobiles et voix aux exploitants fixes et mobiles, aux fournisseurs de services Internet, aux fournisseurs de médias et de contenu, ainsi qu'aux multinationales. Sa force de vente est déployée dans plus de 37 pays du monde. On trouvera de plus amples renseignements concernant Telecom Italia Sparkle sur www.tisparkle.com ou www.world.tisparkle.com.

