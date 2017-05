Systech International prépare les sociétés pharmaceutiques de l'UE en vue de l'échéance réglementaire sur les médicaments falsifiés







BRUXELLES, 16 mai 2017 /PRNewswire/-- Systech International, leader mondial de solutions technologiques pour l'industrie pharmaceutique, est fier d'annoncer la tenue prochaine le 24 mai 2017 de son webinaire intitulé « The Clock is Ticking: Overcoming the Challenges of Implementing Serialisation in the EU » (Le compte à rebours a commencé : surmonter les défis de la mise en oeuvre de la sérialisation dans l'UE). Ce webinaire est une réponse à l'échéance prochaine de la directive européenne « Médicaments falsifiés » (FMD) concernant le codage, la sérialisation, les rapports sur le respect de la conformité et la vérification ; elle répond en même temps à la nécessité de solutions de matériel flexibles, fiables et non rattachées aux vendeurs pour satisfaire à ces exigences. Les nouvelles réglementations entrent en vigueur le 9 février 2019. Pour les sociétés pharmaceutiques, leurs partenaires organisations de fabrication contractuelle avec leurs responsables des achats et autres entrant dans le processus d'autorisation de produits pharmaceutiques, ceci représente moins de deux ans pour répondre à un vaste ensemble d'exigences. Ces directives s'appliquent à tous les États membres de l'UE, les membres de l'EEE et la Suisse.

Au niveau le plus élémentaire, la loi exige que chaque médicament sur ordonnance ait son propre identificateur, unique, que celui-ci soit appliqué dès l'usine ou sur le site de conditionnement. Cette identification doit être stockée dans une base de données centralisée de l'UE. En outre, les pharmaciens ou entités qui délivrent ce médicament doivent numériser le produit et le vérifier par rapport à la base de données avant de le vendre à un patient. Le mandat est destiné à réduire le nombre de médicaments contrefaits sur le marché ?que ce soit les produits de contrefaçons, de détournements ou du marché noir? et, surtout, à protéger les patients.

Pour Alastair Taylor, directeur européen des ventes chez Systech : « Si les plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales travaillent à satisfaire les mandats de sérialisation depuis plusieurs années, la question à l'heure actuelle est double : (1) les petites et moyennes entreprises, ainsi que leurs partenaires, ne sont peut-être pas aussi bien préparées ; et (2) comme les solutions de sérialisation comprennent des exigences en matériel, certains vendeurs n'auront pas la logistique nécessaire pour respecter les délais. Si par exemple une société pharmaceutique dispose seulement de 50 lignes pour effectuer la sérialisation et d'un seul vendeur de matériel, elle pourra être sérieusement désavantagée pour respecter la conformité. »

La différence Systech

L'approche de la sérialisation chez Systech est complètement différente de celle d'autres vendeurs, car elle réduit à la fois le risque et le coût de la sérialisation. Comme Systech est indépendante du matériel, l'entreprise peut choisir parmi de multiples partenaires de confiance ou reconstruire sa solution sur des lignes existantes de conditionnement. La longue histoire de la sérialisation chez Systech est certes attachée aux plus grandes sociétés pharmaceutiques dans le monde, mais de nombreuses entreprises plus petites ont besoin de ne pas perdre de vue les coûts. « Le coût total de possession doit être un paramètre important dans une décision d'achat par le client », affirme Andy McLaughlin, directeur des services mondiaux de Systech en Europe. « La plupart des programmes de sérialisation sont perçus sur une période de dix ans, et avec Systech, le coût total de cette possession peut être significativement plus bas qu'avec d'autres méthodes. Pourquoi ? Nous avons l'expérience de milliers de lignes. Nous avons plus de ressources que nos concurrents. Nous travaillons déjà avec des partenaires du plus haut niveau. En outre, le temps utilisable de ligne de produits est plus élevé chez nous, il y a ainsi peu ou pas de temps d'arrêt ou de perte de recettes. »

Lors du webinaire Systech en direct, Andy partagera son expérience dans les stratégies de mise au point de la sérialisation, ainsi que les meilleures pratiques pour le marché européen. Le webinaire aura lieu le mercredi 24 mai 2017 à 16 h 00 CET / 15 h 00 GMT / 10 h 00 EST. Andy supervise pour son équipe professionnelle de services les programmes de la clientèle européenne de Systech. Il a la responsabilité de prestations modulables et concordantes tout au long du cycle de vie d'un projet, et veille à ce que les projets soient terminés à temps, en respectant le budget et avec une extrême satisfaction de la clientèle. Tout au long de sa carrière, Andy a fourni des solutions logicielles aux secteurs de la pharmacie, des essais cliniques et des dispositifs médicaux.

À propos de Systech International

Systech, leader mondial de la vérification des produits et de la protection des marques, est en train de redéfinir l'avenir de l'authentification. Innovateur de la sérialisation, Systech bénéficie de la confiance des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales pour assurer la conformité aux réglementations, atténuer les risques, assurer l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement et diriger l'efficacité. Au-delà de la conformité, la société conduit la lutte pour la protection des marques mondiales : marchandises emballées pour le grand public, alimentation, boissons, santé, produits de beauté, pharmacie et sociétés de fabrication sous contrat. Ses pratiques d'excellence et technologies couronnées de récompenses guident les responsables de la protection des marques et des produits dans leur poursuite de l'amélioration de la sécurité des patients et des consommateurs, vers un engagement plus grand pour réduire les contrefaçons, éviter les détournements et réduire les dommages causés aux marques convoitées. Pour en savoir plus, visitez www.systechone.com.

