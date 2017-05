La Fondation Medavie pour la santé s'associe à Dans la rue pour améliorer les services à l'intention des jeunes sans-abri et à risque aux prises avec des problèmes de santé mentale







MONTRÉAL, le 16 mai 2017 /CNW/ - Les jeunes à risque ou en situation d'itinérance auront accès à un meilleur soutien en santé mentale, visant à traiter plus rapidement la détresse psychologique et les aider à effectuer la transition vers un logement stable. L'organisation communautaire Dans la rue, qui fournit des services aux jeunes sans-abri, obtiendra une somme de 780 000 $ de la Fondation Medavie pour la santé afin de transformer et d'améliorer les programmes et le soutien qu'elle propose aux jeunes.

Ce projet de quatre ans sera axé sur la prévention, la détection précoce, l'intervention rapide et l'intégration sociale par la prestation d'un soutien complet en santé mentale aux jeunes sans-abri et à risque âgés de 12 à 25 ans. L'organisation Dans la rue, qui offre également des programmes et des services d'hébergement, de formation et d'emploi, constitue un site de recherche pour ACCESS Esprits ouverts, projet de recherche national visant à améliorer les soins de santé mentale pour les jeunes au Canada.

À propos de la Fondation Medavie pour la santé

La Fondation Medavie pour la santé est financée par Croix Bleue Medavie et Services de santé Medavie, dans le cadre d'un engagement à long terme en vue d'avoir un effet durable sur les collectivités où vivent et travaillent nos employés et nos clients. La Fondation appuie et promeut des solutions innovantes et éprouvées pour résoudre certaines des difficultés croissantes en matière de santé physique et mentale au Canada, plus particulièrement en ce qui concerne la santé mentale chez les enfants et les adolescents, l'état de stress post-traumatique et le diabète de type 2. Sa mission est de favoriser la collaboration entre les organismes et les collectivités par l'entremise de partenariats pluriannuels ainsi qu'appuyer les activités locales grâce à un programme de subventions annuelles. Pour obtenir de plus amples renseignements et vous abonner à notre cyberbulletin, visitez-nous à fondationmedaviepourlasante.ca.

En tant qu'organisation à but non lucratif, Medavie est fière de remettre un dividende social annuel à la Fondation Medavie pour la santé.

SOURCE Fondation pour la santé Medavie

Communiqué envoyé le 16 mai 2017 à 06:00 et diffusé par :