McDonald's du Canada transmet l'amour de la lecture grâce à son nouveau programme de livres du Joyeux festin







Ce nouveau programme offre aux familles le choix entre un livre ou un jouet

à l'achat de tout Joyeux festin.

TORONTO, le 16 mai 2017 /CNW/ - Dès aujourd'hui, McDonald's du Canada tourne une page de son offre du Joyeux festin en instaurant un nouveau programme de livres offrant aux familles le choix entre un livre ou un jouet à l'achat de tout Joyeux festin. En partenariat avec Kids Can Press, le plus important éditeur canadien de livres pour enfants, le nouveau programme de livres du Joyeux festin de McDonald's lancé aujourd'hui vise à inspirer l'amour de la lecture chez les enfants partout au pays et à inciter les familles à lire des histoires ensemble.

Contenu canadien

Les livres qui seront présentés dans le cadre du Joyeux festin sont tous écrits et illustrés par des Canadiens et leur contenu est, lui aussi, spécifiquement canadien, notamment les personnages bien connus de « Frisson l'écureuil » par l'auteure québécoise Mélanie Watt, « Benjamin la tortue » par Paulette Bourgeois et Brenda Clark, la Vie rêvée dans la nature sauvage par Nicholas Oldland et la série du Dragon et la sécurité par Jean E. Pendziwol et Martine Gourbault.

Citations

« Selon nous, les livres sont essentiels pour construire un avenir meilleur pour tous. Ils peuvent inspirer les enfants à apprendre, à créer et à mieux comprendre le monde qui les entoure, a précisé Antoinette Benoit, chef du Marketing de McDonald's du Canada. Nous espérons que le programme de livres du Joyeux festin incitera les familles à découvrir ensemble le plaisir de lire. »

« Depuis 40 ans, nous visons à insuffler la passion de la lecture au Canada, a ajouté Lisa Lyons, présidente de Kids Can Press. Soutenir les auteurs et les illustrateurs canadiens est au coeur de tout ce que nous faisons. »

Faits

On estime que des millions de livres seront remis à des enfants canadiens grâce au nouveau programme de livres du Joyeux festin.

Par ailleurs, McDonald's installera des mini-bibliothèques gratuites dans les Manoirs Ronald McDonald au pays. Les livres pourront être laissés sur place ou emportés à la maison, accroissant ainsi l'accessibilité à la littérature.

installera des mini-bibliothèques gratuites dans les Manoirs Ronald McDonald au pays. Les livres pourront être laissés sur place ou emportés à la maison, accroissant ainsi l'accessibilité à la littérature. Le tout premier Joyeux festin a été servi à Kansas City en octobre 1977, et son lancement officiel dans tous les restaurants a eu lieu en 1979.

en octobre 1977, et son lancement officiel dans tous les restaurants a eu lieu en 1979. Les repas Joyeux festin ont été lancés au Canada en 1994. Ils étaient alors accompagnés des populaires jouets poupées Bout'chous et camions Tonka.

en 1994. Ils étaient alors accompagnés des populaires jouets poupées Bout'chous et camions Tonka. Les repas Joyeux festin proposent de nombreuses options nutritives comme des tranches de pomme, du yogourt, du lait et des sandwichs Wrap-éclair.

Au sujet de McDonald's® du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. McDonald's et ses franchisés sont fiers de compter près de 90 000 employés d'un océan à l'autre. Environ 85 % des 1 400 restaurants canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de plus de 100 fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

Au sujet de Kids Can Press

Kids Can Press, division de la famille Corus Entertainment, est la plus importante maison d'édition de livres pour enfants de propriété canadienne et est lauréate du distingué prix d'éditeur de l'année de la Foire internationale du livre pour enfants de Bologne en 2017. Son catalogue comprend une liste de plus de 700 livres illustrés primés, de livres de fiction ou non pour enfants et jeunes adultes. Depuis plus de 40 ans, Kids Can Press est fière de publier des livres pour enfants de grande qualité et poursuit cette tradition par ses publications numériques, ses partenariats de publication personnalisée et ses programmes de marketing de marque. Naviguez sur le site au www.kidscanpress.com.

