/R E P R I S E -- Avis aux médias - Un sondage Léger le confirme : une majorité claire de Québécois réclament une bonification du Régime de rentes du Québec - La FTQ commente/







MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle la FTQ fera connaître les résultats d'un sondage Léger sur l'opinion des Québécois et Québécoises sur le Régime de rentes du Québec (RRQ) et de leur volonté de voir bonifier le régime au même niveau que ce que le fédéral et les autres provinces canadiennes ont fait avec le Régime de pensions du Canada et qui entrera en vigueur en 2019.

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) réclame depuis plusieurs années une bonification du RRQ. Le sondage réalisé par la firme Léger le confirme : une très forte majorité des Québécois et Québécoise réclament cette bonification. Pour la FTQ, le gouvernement du Québec ne peut rester insensible à cette réalité.

La firme Léger a également sondé les répondants sur leurs inquiétudes par rapport à la retraite et sur leurs connaissances de l'intention du gouvernement de modifier le régime actuel de rentes du Québec (RRQ).

Le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux, sera présent pour commenter ce sondage.



AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Conférence de presse sur les résultats du

sondage Léger sur le Régime de rentes du Québec



Date : 16 mai 2017



Heure : 10 heures



Où : Centre Saint-Pierre, salle 303 - Marguerite-Bourgeois

1212, rue Panet, Montréal (Québec) H2L 2Y7



Qui : Serge Cadieux, secrétaire général de la FTQ

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE FTQ

Communiqué envoyé le 16 mai 2017 à 06:00 et diffusé par :