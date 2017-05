Ovation Logistique annonce la venue de Stéphane Gagné à titre de chef de la direction







Avec sa croissance soutenue, le leader canadien en livraison à domicile de meubles et électroménagers crée un nouveau poste et continue de renforcer son leadership.

SHERBROOKE, QC, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est avec grand plaisir qu'Ovation Logistique annonce que Stéphane Gagné se joint à son équipe à titre de chef de la direction. Stéphane aura pour rôle principal de coordonner l'ensemble des initiatives visant à supporter la stratégie de croissance nationale déjà en cours.

Stéphane Gagné était jusqu'à récemment chef des opérations d'Audiokinetic, leader mondial en technologie pour la production audio interactive, où il chapeautait une équipe multidisciplinaire en développement de produits, ventes, marketing et administration située à Montréal, Pékin et Tokyo. Il a auparavant été chef d'industrie chez Google pour l'ensemble du Québec. Il a également occupé des postes de direction au sein de TC Transcontinental et du groupe Metro International. Titulaire d'un MBA du London Business School, ingénieur de formation en plus d'une spécialisation en gestion de projets, Stéphane a les atouts pour continuer de renforcer les assises d'Ovation et mettre en place les éléments nécessaires pour supporter la croissance future.

« Avec un nombre grandissant de clients et de points de service ainsi qu'avec le rôle sans cesse croissant que joue la technologie au coeur même de nos activités, nous recherchions une personne dynamique et rassembleuse avec une expertise tant en gestion qu'en technologie, et Stéphane est la personne toute désignée pour occuper ce rôle » selon Claude Boilard, président et co-fondateur d'Ovation Logistique.

M. Gagné a affirmé : « C'est un honneur pour moi de me joindre à une si belle équipe au sein d'une entreprise idéalement positionnée pour consolider sa place de leader à l'échelle nationale. Les bases solides sur lesquelles reposent la stratégie de croissance d'Ovation et les nombreuses opportunités de développement font de ce nouveau défi un projet réellement emballant. »

Guy Bessette, président du C.A. de Ovation et associé directeur d'Entrepreneur Capital ajoute : « Après plusieurs années de croissance soutenue et des perspectives d'avenir meilleures que jamais, le temps était venu de créer le poste de chef de la direction. Stéphane est un leader chevronné qui sera entouré des meilleurs spécialistes en livraison à domicile au Canada, et nous sommes convaincus que cette combinaison sera gagnante pour notre entreprise, nos partenaires et nos clients. »

Leader canadien en livraison à domicile, Ovation effectue plus de 850 000 livraisons par année, partout au Canada. L'entreprise exploite 60 centres de distribution, répartis dans 8 provinces. Spécialiste de la livraison à domicile de meubles, électroménagers et équipements électroniques, Ovation dessert des détaillants et manufacturiers de renom national et international. Grâce aux technologies les plus récentes et les plus fiables, Ovation offre un soutien logistique optimisé et une expérience client personnalisée, axée sur le positionnement de la marque, autant pour le compte de magasins traditionnels que de détaillants en ligne. Ovation a été fondée à Sherbrooke (Québec) en 1935 et compte aujourd'hui plus de 500 collaborateurs et employés.

