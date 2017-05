Envolée de cloches et messe solennelle pour célébrer le 375e de Montréal







MONTRÉAL, le 16 mai 2017 /CNW Telbec/ - Au matin du mercredi 17 mai 2017, c'est par un geste fort et vibrant que les églises de Montréal souligneront l'anniversaire de la fondation de Ville-Marie. La sonnée symbolique de la cloche d'origine de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal sera le point de départ d'une grande envolée ! Du haut du mont Royal et sur toute la ville, les cloches des églises du diocèse de Montréal sonneront en choeur, invitant Montréalaises et Montréalais à un moment de réflexion et de joie.

L'envolée se veut également un appel symbolique à la célébration, puisqu'elle rejoindra, en musique, les cloches de la Basilique Notre-Dame, quelques minutes à peine avant le début de la messe solennelle commémorant la fondation de Ville-Marie, ce même jour il y a 375 ans. La célébration sera présidée par l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, en présence des premiers ministres du Canada et du Québec, MM. Justin Trudeau et Philippe Couillard, ainsi que du maire de Montréal, M. Denis Coderre. Le nonce apostolique au Canada, Mgr Luigi Bonazzi, ainsi que les archevêques de Québec et de Toronto, MM. les cardinaux Gérald Lacroix et Thomas Collins, ainsi qu'une trentaine d'évêques participeront également à la messe solennelle à laquelle sont attendus près de quatre cents prêtres, diacres, membres de communautés religieuses ainsi que de nombreux invités spéciaux.

8 h 45 (précises) À l'Oratoire Saint-Joseph (niveau de le crypte, près du carillon);

sonnée symbolique de la cloche d'origine (1904) de l'Oratoire

Saint-Joseph et, simultanément , début de l'envolée de cloches

sur Montréal. 8 h 45 à 8 h 55 L'envolée de cloches se poursuit sur toute la ville. À l'Oratoire, le carillon prend le relais de la cloche d'origine, avec

un mini récital composé de pièces musicales chères aux

Montréalais. 8 h 55 Fin de l'envolée de cloches 9 h 00 Début de la messe solennelle à la Basilique Notre-Dame

SOURCE Archevêché de Montréal

Communiqué envoyé le 16 mai 2017 à 05:00 et diffusé par :