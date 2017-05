WOW air annonce une nouvelle liaison vers Tel Aviv







ISRAËL DEVIENT LA PREMIÈRE DESTINATION DU TRANSPORTEUR EN DEHORS DE

L'EUROPE ET DE L'AMÉRIQUE DU NORD, AVEC DES VOLS À PARTIR DE 199 $ CA

TORONTO, le 16 mai 2017 /CNW/ - WOW air, la seule compagnie aérienne islandaise à très bas prix, reliera Tel Aviv à Montréal et Toronto, avec quatre vols par semaine, et ce, dès le 12 septembre 2017. Pour un tarif parmi les plus bas jamais offerts pour un vol depuis l'Amérique du Nord vers la cité moderne et cosmopolite de Tel Aviv, en Israël, il sera possible de réserver un siège à compter du 16 mai 2017 à partir de seulement 199 $ CA.

« Nous sommes très heureux d'ajouter Tel Aviv à notre liste de destinations outremers proposées aux Canadiens, laquelle ne cesse de s'accroître, déclare Skúli Mogensen, PDG de WOW air. En ajoutant un troisième continent à notre offre toujours plus étendue, nous permettons encore une fois aux Canadiens de voyager vers leurs destinations de rêve au meilleur prix. »

Les passagers peuvent toujours profiter de l'escale WOW et de ce temps d'arrêt pour séjourner en Islande aussi longtemps qu'ils le désirent. Ils ont ainsi la flexibilité nécessaire pour faire une halte lors d'un long parcours afin d'explorer tout ce que l'Islande peut offrir, tout cela en un même voyage. Imaginez : relaxer dans une piscine géothermique au célèbre Lagon bleu en Islande, et ensuite prendre un bain de boue et se laisser flotter dans la mer Morte une fois en Israël.

Située sur la rive de la Méditerranée en Israël, Tel Aviv est citée par National Geographic parmi les 10 plus belles villes-plages au monde ! Allez marcher sur le sable à l'une des seize plages de la ville.

En plus de se prélasser au soleil, il y a une foule de choses à faire dans cette ville animée, jeune et raffinée. À vous de choisir ...

La ville blanche de Tel Aviv : Faire une visite architecturale des immeubles Bauhaus de la ville, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO

: Faire une visite architecturale des immeubles Bauhaus de la ville, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO Jaffa : Explorer un des plus anciens ports au monde et déambuler parmi les échoppes du populaire marché aux puces en activité depuis plus de 100 ans

: Explorer un des plus anciens ports au monde et déambuler parmi les échoppes du populaire marché aux puces en activité depuis plus de 100 ans Le Marché du Carmel : Goûter les spécialités locales à l'un des nombreux étals du plus grand marché de la ville

: Goûter les spécialités locales à l'un des nombreux étals du plus grand marché de la ville Clubs, Bars, Discos : Rester debout jusqu'à l'aube et admirer le lever du soleil -- aucun risque de s'ennuyer, la vie nocturne est palpitante à Tel Aviv !

: Rester debout jusqu'à l'aube et admirer le lever du soleil -- aucun risque de s'ennuyer, la vie nocturne est palpitante à ! Une journée à la mer Morte : Se laisser bercer dans la mer Morte et prendre un bain de boue thérapeutique

Se laisser bercer dans la mer Morte et prendre un bain de boue thérapeutique Excursions d'un jour : Explorer Jérusalem et Bethléem -- un voyage au coeur de l'Histoire biblique, une expérience inoubliable

« Nous avons comme objectif d'accueillir de nouvelles compagnies aériennes en Israël. Je suis donc très heureux et je félicite WOW air, qui est reconnue pour ses vols long-courriers à bas prix, pour sa décision de desservir Israël en collaboration avec le ministère du Tourisme israélien, a indiqué Yariv Levin, ministre israélien du Tourisme. Je suis persuadé que le lancement de cette nouvelle liaison historique permettra d'augmenter de façon considérable le nombre de touristes qui se rendront en Israël depuis l'Islande, le Canada et les États-Unis, et que cela accentuera l'augmentation sans précédent du nombre de visiteurs en Israël observée au cours des derniers mois. »

Parcourir Israël d'une extrémité à l'autre ne prend qu'environ six heures en voiture, alors pourquoi limiter votre visite à Tel Aviv et au sud du pays ? Voici quelques idées d'autres activités possibles : monter à pied jusqu'à Masada au lever du jour, manger des fallafels ou visiter un kibboutz.

À propos de WOW air

WOW air offre les meilleurs tarifs, une flotte d'appareils modernes à faible émission et un service tout sourire : c'est la promesse WOW air !

La compagnie aérienne dessert 32 destinations en Europe et en Amérique du Nord, incluant Dublin, Londres, Paris, Berlin, et Copenhague, Los Angeles, San Francisco, Washington DC, Boston, Montréal et Toronto.

Établie en novembre 2011 par l'entrepreneur islandais Skúli Mogensen, la compagnie arborant le violet utilise des appareils Airbus A320 ainsi que des modèles Airbus A321/A330. Sa flotte est l'une des plus jeunes au monde, avec une moyenne d'âge de 2,5 ans. D'ici la fin de 2018, elle comptera 24 appareils.

Classée au 5e rang parmi les compagnies aériennes longs-courriers les moins dispendieuses au monde aux Skytrax World Airline Awards en 2016, WOW air s'était également classée au 7e rang parmi les transporteurs aériens les moins chers en Europe aux Skytrax World Airline Awards en 2013, 2014 et 2015, et elle était la plus jeune des dix meilleures compagnies.

Pour plus d'information : wowair.ca

