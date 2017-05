Le plus grand salon d'instruments de musique d'Asie-Pacifique se tiendra au Shanghai New International Expo Center







SHANGHAI, 16 mai 2017 /PRNewswire/ -- Music China, l'un des salon d'instruments de musique les plus réputés au monde, se tiendra du 11 au 14 octobre 2017 au Shanghai New International Expo Center.

Lancé en 2002, organisé en commun par CMIA, INTEX Shanghai et Messe Frankfurt, Music China est une plateforme internationale qui vise à faciliter l'échange d'informations dans l'industrie des instruments de musique. Music China 2017 occupera 11 halls d'exposition et devrait accueillir près de 2 000 exposants de Chine et de 30 autres pays et régions. Un assortiment d'instruments de musique occidentaux et chinois sera présenté dans l'espace d'exposition.

Avec le développement du marché des instruments de musique chinois, la Chine est devenu l'un des plus grands producteurs et consommateurs d'instruments de musique au monde. Connu pour être une excellente plateforme de communication pour le commerce, Music China a également joué un rôle important dans le développement de la culture et de l'éducation ces dernières années.

Pour répondre à la croissance substantielle du marché, des marques célèbres telles que Marshall, Blüthner, Buffet, Fazioli, Fender, GEWA, Laney, Line 6, Ludwig, Orange, Roland, Selmer, Samick, Tama, Yamaha, Pearl River, Hsinghai, Jinyin, Fengling et Shanghai No. 1 National Musical Instruments Factory ont confirmé qu'elles seront présentes au salon Music China 2017. Celui-ci ne se limitera pas aux grandes marques internationales : des produits locaux d'excellente facture seront vendus sur place à des prix compétitifs.

Cette année, divers séminaires et activités sont également au programme, faisant de Music China la plateforme la plus complète au service de l'industrie des instruments de musique et des secteurs associés.

Conférences de lancement de nouveaux produits

Événements majeurs de l'exposition, les annonces de nouveaux produits sophistiqués attirent toujours l'attention. Les revendeurs et les visiteurs peuvent venir essayer les dernières technologies et échanger avec leurs pairs.

Cours de formation pour revendeurs

Des intervenants du monde entier faisant partie d'industries professionnelles seront invités à faire part de leur expérience des affaires, de la vente, du branding, de la gestion, de l'usage des nouveaux médias et d'autres sujets brûlants, offrant une formation approfondie et à l'avant-garde de l'industrie des instruments de musique.

Exploitation du marché de l'éducation musicale

Le salon proposera un programme d'éducation musicale principalement destiné aux professeurs de musique, aux éducateurs et aux étudiants. Dans le cadre de ce programme, des organisations éducatives présenteront leur modèle d'enseignement et partageront de nouvelles idées en matière d'éducation.

Pour plus de détails sur Music China 2017, veuillez vous rendre sur notre site web officiel www.musicchina-expo.com. Inscrivez-vous en ligne dès maintenant pour obtenir une entrée gratuite. Nous avons hâte de vous voir à Shanghai.

Contacts :

Miss Arlene Zhu

+86-21-6295-5609

zhuliwen@shanghai-intex.com

