Lancement du plus grand moteur de recherche de modèles pour imprimantes 3D au monde

Ce que Google, Bing et Yahoo ont fait pour la recherche de contenu et d'information sur Internet, le nouveau moteur de recherche IFind3D le fera avec les modèles pour imprimantes 3D. Les utilisateurs considèrent le lancement du moteur de recherche comme un grand pas vers la maturité de l'industrie de l'impression 3D grand public.

Après un an et demi de développement, 3D Ninja, le plus grand revendeur d'imprimantes 3D aux Pays-Bas, lance officiellement http://www.ifind3d.com, le plus grand moteur de recherche de modèles pour imprimantes 3D au monde, qui contient 740 029 modèles. IFind3D combine toutes les bibliothèques en ligne de modèles 3D en un seul moteur rapide et réactif, permettant à l'utilisateur final de trouver facilement des modèles à imprimer.

Le marché de l'impression 3D est en plein essor. Les imprimantes 3D commencent à devenir plus abordables, même pour le grand public. Il est déjà possible d'acheter une imprimante 3D grand public de qualité pour seulement 300 dollars US.

Les développeurs de IFind3D comparent cette croissance du marché aux premiers jours d'Internet. Avant l'arrivée des géants des moteurs de recherche comme Google, Bing et Yahoo, il était difficile de trouver du contenu de qualité en ligne. Après seulement quelques années, ces entreprises commençaient déjà à jouer un rôle important dans le monde et à nous rendre la vie plus facile. 3D Ninja prévoit qu'IFind3D joue le même rôle pour l'industrie de l'impression 3D en aidant les gens à trouver des modèles pour imprimantes 3D beaucoup plus facilement.

À l'heure actuelle, 70 pour cent de tous les dépôts et bibliothèques en ligne sont connectés. IFind3D dénombre plus de 700 000 résultats uniques et prévoit d'avoir indexé 90 pour cent de tous les modèles pour imprimantes 3D au monde d'ici à la fin 2017.

IFind3D utilise des algorithmes de pointe afin de garantir que les meilleurs résultats soient fournis en toutes circonstances, emploie près de 100 variables différentes et intègre l'intelligence artificielle « Watson » d'IBM.

La start-up a dégagé un budget de 250 000 euros sur une période de cinq ans, ce qui en fait la cinquième plus grande start-up d'impression 3D aux Pays-Bas à ce jour.

Rendez-vous sur http://www.ifind3d.com et http://www.3dninja.nl/en/

