BlockEx s'associe à Winston & Strawn afin de promouvoir l'émission d'obligations via Blockchain







LONDRES, May 16, 2017 /PRNewswire/ --

BlockEx s'est associée au cabinet juridique international Winston & Strawn LLP afin de mettre au point des modèles standardisés pour environ 90 % de la documentation juridique requise pour l'émission d'obligations. Ces contrats intelligents réduiront considérablement les délais et les coûts de l'émission d'obligations et ont révélé 12 nouveaux enjeux qui font actuellement l'objet d'une diligence raisonnable.

En outre, BlockEx s'appuie sur son logiciel existant afin d'améliorer l'automatisation de l'ensemble du cycle de vie des obligations de manière à réduire davantage les coûts. La plate-forme d'actifs numériques BlockEx est l'un des rares produits de Blockchain prêts à être mis en oeuvre à grande échelle. Elle sera lancée à la fin du mois de mai 2017, en même temps que ses outils complets d'échange, de courtage en marque blanche et de négociation de titres de créance qui permettent une gestion complète du cycle de vie des actifs financiers liés à Blockchain.

« Nous avons attentivement suivi l'évolution de la technologie Blockchain et avons étudié des opportunités d'améliorer l'efficacité de structures existantes via l'intégration de la technologie Blockchain », a déclaré Angus Duncan, partenaire financier chez Winston & Strawn à Londres. « Nous sommes ravis de travailler avec BlockEx sur ce nouveau projet passionnant. »

« La plate-forme BlockEx démocratisera l'émission d'obligations permettant aux petites et moyennes entreprises (PME) de tirer parti des marchés obligataires à moindre coût. L'émission d'obligations coûte habituellement entre 200 000 et 400 000 $, frais bancaires et juridiques compris », a expliqué James Godfrey, directeur général des marchés des capitaux chez BlockEx. L'introduction en bourse et l'obtention de notation peuvent ajouter de 165 000 à 200 000 $.

« Nous avons fortement attiré l'intérêt des PME exclues des marchés de capitaux en raison des coûts d'émission d'obligations trop élevés. L'outil BlockEx Digital Asset Creation pour la gestion de la dette des PME via les obligations, le financement commercial et les prêts syndiqués change radicalement la configuration existante », a déclaré Adam Leonard, PDG de BlockEx.

La plate-forme BlockEx réduira les coûts de 50 à 75 %. « BlockEx est fière d'offrir cette opportunité majeure aux PME », a déclaré Aleks Nowak, directeur de l'information chez BlockEx. La compensation et le règlement instantanés des opérations signifient que les négociations d'obligations se font en 30 secondes, par opposition à 5 jours, et réduisent ainsi le risque de contrepartie. La transparence est augmentée de manière unique grâce à la connaissance de la clientèle et la diligence raisonnable disponibles au moment de l'émission.

À propos de BlockEx

La plate-forme d'actifs numériques BlockEx (DAxP) facilite des échanges de qualité institutionnelle grâce aux outils Blockchain de gestion de l'origine, de la dématérialisation et du cycle de vie des actifs. Ses bureaux se trouvent à Londres, en Bulgarie, à Taiwan et en Israël. https://www.blockex.com/

