La Coalition contre le commerce illicite publie un nouveau rapport sur les meilleures pratiques commerciales visant à améliorer la traçabilité et l'authentification

La coalition contre le commerce illicite (CAIT) a publié aujourd'hui son dernier livre blanc, qui réunit l'expertise et la recherche de ses membres afin d'analyser des études de cas pratiques dans de différents secteurs industriels et à travers la chaîne d'approvisionnement. Le rapport identifie les leaders reconnus en matière d'application de systèmes et solutions de TT&A (Track & Trace and Authentication), des systèmes utilisés pour déterminer où se trouve un produit dans la chaîne d'approvisionnement (Track), où il a été (Trace) et s'il est authentique ou contrefait (Authentication).

Pour atteindre ces trois objectifs, les entreprises ont mis en place une grande variété de solutions et systèmes techniques différents, en fonction de leurs exigences. Dans son rapport, la CAIT a tenté de rassembler les systèmes qui répondent le mieux à ces besoins dans certains des secteurs les plus affectés par le commerce illicite, notamment les secteurs pharmaceutique et des appareils médicaux, l'agro-alimentaire, les vins et spiritueux, le tabac, l'industrie chimique, le textile, la joaillerie, les pièces automobiles et aéronautiques ainsi que les appareils électroniques. Pour chaque étude de cas présentée, le rapport analyse les exigences et conditions industrielles et techniques pour améliorer le TT&A et met en relief les inefficacités susceptibles d'être observées si ces exigences ne sont pas satisfaites. Les bénéfices pour l'entreprise, les consommateurs et les autorités publiques y sont décrits, ainsi que les exigences pour une mise en oeuvre efficace et une bonne gouvernance.

Sans prétendre d'être exhaustif en couvrant plusieurs initiatives en cours dans ce domaine, le rapport représente un travail en cours qui vise à encourager la collecte et le partage d'applications commerciales pouvant démontrer les avantages pour les entreprises et les autorités publiques apportés par une meilleure performance en matière de TT&A.

Dans des rapports précédents, la coalition a traité du rôle des nouvelles technologies dans la lutte contre le commerce illicite, et a examiné les principes directeurs pour une mise en oeuvre rentable de systèmes transfrontaliers de traçabilité, de suivi et d'authentification. Ce rapport vise à avancer le débat et à démontrer comment concrètement la technologie améliore les processus et résultats en matière de TT&A.

Le rapport a été publié lors du séminaire « Combating Counterfeiting and Illicit Trade. Business Practices and Policy Direction on ICT Traceability & Authentication », organisé au Centre for European Policy Studies (CEPS). S'exprimant à l'occasion de cet événement, Craig Stobie, membre fondateur de la CAIT et directeur de la division Global Sector Management chez Domino Printing, a déclaré :

« La CAIT vise à rassembler et à partager une expertise au sein des principaux fournisseurs européens de solutions informatiques pour le suivi, la traçabilité et l'authentification. Dans ce rapport, nous avons rassemblé notre expérience collective et celle d'autres acteurs afin d'examiner de manière robuste ce qui fait l'efficacité d'un système et les avantages qu'il peut apporter.

Nos conclusions réitèrent les principes de notre coalition selon lesquels lutter efficacement contre le commerce illicite dépend du fait que les autorités définissent des normes de base, et ensuite soutiennent ou au moins encouragent les producteurs et les opérateurs de chaîne d'approvisionnement à choisir les technologies les plus pertinentes afin de satisfaire aux normes de TT&A, qui correspondent le mieux à leurs environnements industriels respectifs. Par ailleurs, tout cadre législatif au niveau national ou international doit être conçu autour de la promotion d'architectures technologiques globales, ce qui permettrait une interopérabilité à travers les plateformes technologiques, les zones géographiques et les différents secteurs. »

