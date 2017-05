L'équipe nationale de cécifoot féminin du Japon, sponsorisée par le groupe Tanaka Kikinzoku, remporte sa première compétition internationale







TOKYO, 15 mai 2017 /PRNewswire/ -- Tanaka Holdings Co., Ltd., la holding du groupe Tanaka Kikinzoku basée à Tokyo, sponsorise l'équipe nationale de cécifoot du Japon dans le cadre de son soutien qu'elle a élargi à la Japan Blind Football Association (ci-après nommée « JBFA ») depuis le mois d'avril dernier.

Le logo d'entreprise de Tanaka est affiché sur les manches droites des maillots des membres de l'équipe nationale.

Depuis que le cécifoot a été lancé au Japon en 2001, les joueuses ont été forcées à jouer avec les joueurs car elles étaient peu nombreuses. De plus, un écart important entre les hommes et les femmes en termes de force physique et de capacités et un manque d'environnement et d'installations d'entraînement adéquats ont été autant d'obstacles pour que les femmes continuent à pratiquer ce sport.

La JBFA, qui est certifiée comme une organisation sans but lucratif, a démarré ses activités en 2014 pour découvrir des talents féminins ou pour les entraîner, et elle a lancé l'équipe nationale de cécifoot féminin le 1er avril 2017, après avoir essayé de dépasser de nombreux défis.

En mai 2017, l'équipe a participé au tournoi de cécifoot féminin de l'International Blind Sports Federation (ci-après nommée « IBSA »), le premier évènement international de cécifoot féminin, à Vienne, en Autriche.

Le groupe Tanaka Kikinzoku, qui a exploré le potentiel des métaux précieux et essayé de développer et de produire des biens en métaux précieux à l'échelle mondiale, s'est identifié à la JBFA et à l'équipe nationale de cécifoot féminin du Japon, qui s'efforcent toutes deux d'obtenir de meilleurs résultats en dépassant les limites du sport pour les personnes handicapées. Le groupe est ainsi devenu un sponsor pour l'équipe.

Le groupe Tanaka Kikinzoku est bien décidé à contribuer au développement du cécifoot et à promouvoir les sports pour les personnes handicapées.

L'équipe féminine du Japon, qui a participé au « Tournoi 2017 de cécifoot féminin de l'IBSA » s'étant déroulé du 3 au 7 mai, a remporté le championnat. Les résultats des matches des équipes nationales sont les suivants :

Japon 2-0 Équipe de sélection Angleterre-Grèce

Japon 2-0 Équipe de sélection Russie-Canada

Japon 1-0 Équipe de sélection de l'IBSA

Finale Japon 1- 0 Équipe de sélection de l'IBSA

Classement

1er : Japon

2e : Équipe de sélection de l'IBSA

3e : Équipe de sélection Russie-Canada

4e : Équipe de sélection Angleterre-Grèce

À propos du Tournoi 2017 de cécifoot féminin de l'IBSA

Le Tournoi 2017 de cécifoot féminin de l'IBSA, qui s'est déroulé à Vienne du 3 au 7 mai sous les auspices de l'IBSA, est le premier tournoi international de cécifoot féminin. Les joueuses et les membres des équipes de 16 pays (Autriche, Belgique, République tchèque, Angleterre, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Portugal, Russie, Espagne, Suède, Turquie, Canada, Mexique et Japon) y ont participé. L'équipe du Japon, l'équipe de sélection Angleterre-Grèce, l'équipe de sélection Russie-Canada et l'équipe de sélection de l'IBSA (composée de membres hormis les joueuses du Japon, de l'Angleterre, de la Grèce, de la Russie et du Canada) ont joué les unes contre les autres dans un tournoi de ligue à la ronde (chaque match durant 10 minutes et demie). Elles se sont ensuite disputé un match pour remporter la troisième place, ainsi qu'une finale en fonction de leur classement dans la compétition de la ligue.

À propos de l'équipe nationale de cécifoot féminin du Japon

L'équipe nationale du Japon a été lancée le 1er avril 2017. Depuis que le cécifoot a été introduit au Japon en 2001, les joueuses ont été forcées à jouer avec les hommes. Un écart important entre les hommes et les femmes en termes de force physique et de capacités ont été un obstacle pour que les joueuses continuent à pratiquer ce sport. L'équipe a été formée après des sessions de formation que la JBFA a lancées en 2014 dans le but de découvrir des talents féminins et de les entraîner. Il s'en est suivi des matches en juillet 2016 auxquels ont participé des joueuses sélectionnées à travers ce procédé, et un camp d'entraînement pour les futurs membres de l'équipe nationale du Japon, qui a démarré en janvier 2017, entres autres évènements.

À propos de la JBFA, une organisation sans but lucratif incorporée

La JBFA entraîne et fait progresser des joueurs et des joueuses de l'équipe nationale japonaise et mène une campagne de sensibilisation sur la diversité dans le but « d'arriver à une société dans laquelle les malvoyants et les personnes non handicapées puissent naturellement vivre ensemble à travers le cécifoot ».

Présidente : Misako Kamamoto

Pour obtenir de plus amples détails, veuillez visiter le site web suivant : http://www.b-soccer.jp/

À propos de Tanaka Holdings Co., Ltd.

(la holding qui supervise le groupe Tanaka Kikinzoku)

Siège social : TOKYO BUILDING, 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo

(100-6422) Japon

Directeur représentatif et PDG : Akira Tanae

Fondée en : 1885

Établie en : 1918

Capital : 500 millions de yens

Nombre d'employés du groupe consolidé : 3 476 (au 31 mars 2016)

Ventes nettes du groupe consolidé : 1 026,7 milliards de yens (pour l'exercice 2015)

Principales activités du groupe :

Gestion stratégique et efficace du groupe et conseil en gestion pour les compagnies du groupe en tant que holding au centre du groupe Tanaka Kikinzoku

Site web : http://www.tanaka.co.jp/english/ (groupe)

http://pro.tanaka.co.jp/en/ (produits industriels)

À propos du groupe Tanaka Kikinzoku

Depuis sa fondation en 1885, le groupe Tanaka Kikinzoku a construit une gamme diversifiée d'activités commerciales axées sur les métaux précieux. Tanaka est leader au Japon en termes de volume de métaux précieux manipulés. Pendant de très nombreuses années, le groupe Tanaka Kikinzoku n'a pas seulement fabriqué et commercialisé des métaux précieux pour l'industrie, mais a aussi fourni des métaux précieux sous la forme de bijouterie et de ressources. En tant que spécialistes des métaux précieux, toutes les entreprises du groupe, situées au Japon et à l'étranger, travaillent de concert en collaboration unifiée entre la fabrication, les ventes et les aspects technologiques, afin d'offrir des produits et des services. Par ailleurs, afin de faire davantage de pas en faveur de la mondialisation, Tanaka Kikinzoku Kogyo a accueilli Metalor Technologies International SA comme membre du groupe en 2016.

En tant que professionnel des métaux précieux, le groupe Tanaka Kikinzoku continuera à contribuer au développement d'une société enrichissante et prospère.

Les cinq principales entreprises qui composent le groupe Tanaka Kikinzoku sont les suivantes :

- Tanaka Holdings Co., Ltd.

- Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.

- Tanaka Denshi Kogyo K.K.

- Electroplating Engineers of Japan, Limited

- Tanaka Kikinzoku Jewelry K.K.

Remarque sur l'année d'établissement du groupe

* Le 1er avril 2010, le groupe a été réorganisé avec Tanaka Holdings Co., Ltd. en tant que holding.

