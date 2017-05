China Reading lance « Qidian International », la grande plateforme internationale de lecture numérique pour les écrivains indépendants chinois







SHANGHAI, 16 mai 2017 /PRNewswire/ -- China Reading, la plus grande plateforme de littérature en ligne de Chine, a officiellement lancé simultanément son site web international et son application mobile, dans le cadre de son expansion sur le marché international de la lecture en ligne. Cette expansion internationale vise à construire sur le succès de China Reading et la croissance du marché de la littérature chinoise en ligne. Le site web de Qidian International et l'application mobile fournissent aux lecteurs de l'étranger l'accès à la bibliothèque de China Reading qui comporte plus de 8 millions d'oeuvres littéraires exclusives en ligne dans plus de 200 genres, ce qui représente la plus grande part de marché sur le secteur de la littérature en ligne originale de Chine.

China Reading est au coeur de la révolution mondiale dans la lecture en ligne

L'expansion de Qidian International va fournir à China Reading et à ses écrivains une plateforme qui soit à la portée des lecteurs à l'échelle planétaire et le potentiel de devenir l'une des plus grandes plateformes à l'échelle mondiale pour la lecture en ligne. Les marchés ciblés en priorité par Qidian International comportent l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Asie du Sud-Est avec une future expansion du potentiel en Europe de l'Est. Le contenu de Qidian International sera essentiellement en anglais, avec de probables futures parutions en thaïlandais, coréen, japonais et vietnamien, fournies à travers des collaborations avec des plateformes Internet dans ces langues locales. Tout comme le site web de Qidian International, la Qidian App, disponible à la fois sur Android et iOS, devrait fréquemment être mise à jour pour le contenu et la fonctionnalité.

« L'appel de la culture et de la littérature brise les frontières géographiques et ethniques », a déclaré M. Wu Wenhui, PDG de China Reading. « La préparation soutenue et méticuleuse de China Reading a permis son lancement qui va apporter le monde éclatant de la littérature chinoise en ligne à un public mondial, promouvoir une hausse de l'intérêt généré et aider à partager des éléments de la culture chinoise traditionnelle et moderne avec le monde. »

Partager les nouveaux formats et concepts littéraires avec le monde

Le lancement de Qidian International fera une large sélection d'oeuvres littéraires chinoises de grande qualité, mises en ligne et disponibles dans le monde entier. À ce jour, China Reading a autorisé plus 100 oeuvres littéraires pour une publication physique et numérique à des éditeurs au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande, au Vietnam, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France et en Russie.

Les roman-feuilleton sont particulièrement importants. Ces livres sont publiés en ligne et continuellement mis à jour, avec un nombre d'oeuvres qui se déclinent dans des centaines, voire des milliers de chapitres. Ces travaux ont largement été mis à disposition des lecteurs internationaux grâce aux immenses efforts de l'équipe interne de China Reading, ce qui fournit un volume important de contenus quotidiens aux fans internationaux de littérature chinoise.

Qidian International est, à travers China Reading, une grande plateforme de littérature mondiale en ligne. Au cours des dernières années, China Reading a également forgé d'étroites relations avec de nombreux partenaires commerciaux en Asie, pour collaborer sur la production d'adaptations basées sur des contenus de littérature originale disponibles sur China Reading. L'entreprise a hâte de collaborer avec d'autres partenaires à l'échelle planétaire par l'intermédiaire de Qidian International.

Par exemple, des films animés, des séries télévisées et des livres adaptés de la bibliothèque de contenus de China Reading tels que Once Upon a Time (Il était une fois), There Was a Spirit Sword Mountain (Il y avait une montagne de l'épée de l'esprit) et The King's Avatar (L'avatar du roi), ont été distribués au Japon tandis que des titres tels que Candle In the Tomb (Une bougie dans la tombe) apparaîtra bientôt en anglais et en français.

M. Wu a ajouté : « Qidian International a été établi pour lancer plus d'oeuvres littéraires chinoises aux publics de l'étranger, dans un effort visant à promouvoir la culture chinoise. Cela va également nous permettre d'extraire de la valeur commerciale de la propriété intellectuelle chinoise en termes de littérature à l'échelle mondiale ».

À propos de China Reading

China Reading Limited a été fondée en mars 2015 par une fusion entre Tencent Literature et le précédent Shanda Literature. En tant que grande plateforme de lecture numérique autorisée et incubateur de propriété intellectuelle, China Reading possède une collection renommée de marques de contenus de lecture numérique chinoise telles que l'application QQ Reading et qidian.com, et beaucoup d'autres marques bien connues en Chine. China Reading Limited est un leader du marché en termes de qualité et de quantité de contenus, d'influence des auteurs et de valeur d'oeuvres littéraires originales en ligne.

À propos de Qidian International

Qidian International est une grande plateforme et communauté mondiales de romans en ligne. C'est une marque réputée, affiliée à China Reading Limited. Qidian International s'efforce de fournir des histoires fantastiques et mystiques de grande qualité à des millions de lecteurs sur le marché mondial. Qidian International a aussi un site web multiplateforme et des applications mobiles pour apporter des expériences de lecture extraordinaires à ses lecteurs.

Vous êtes invités à visiter Qidian International pour obtenir plus de détails : www.webnovel.com

Plongez-vous dans des aventures mystiques !

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/511692/Qidian_515.jpg

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/511694/Qidian_Popular_Work.jpg

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/511712/LOGO_QR_CODE.jpg

Communiqué envoyé le 16 mai 2017 à 00:59 et diffusé par :