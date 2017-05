TerraPay reçoit le prix du leadership en innovation visionnaire de Frost & Sullivan 2017 pour ses services de versements de fonds internationaux en Afrique sub-saharienne







TerraPay, le premier service d'envoi de paiements d'argent mobile au monde, a annoncé aujourd'hui qu'il a reçu le prix du leadership en innovation visionnaire de Frost & Sullivan pour les versements de fonds internationaux en Afrique sub-saharienne.

Le marché des transferts de fonds est relativement peu développé en Afrique en raison des frais élevés des transactions et de la présence limitée des prestataires de services de transfert d'argent grand public dans les zones rurales. Intégrer des réseaux de paiement par transfert à des opérateurs d'argent mobile récolte des avantages couplés de pouvoir de persuasion et de rentabilité, ce qui augmente le flux de transferts d'argent à travers des canaux réglementés.

En tant que moyen de paiement mobile, TerraPay offre un traitement et un règlement de la transaction mondiale ainsi que des services d'accord pour les portemonnaies mobiles. C'est une entreprise visionnaire qui a développé un moteur d'interopérabilité permettant aux clients d'envoyer et de recevoir des transactions en temps réel à travers différents instruments et plateformes de paiement, et dans différentes régions du globe. Le modèle commercial de TerraPay englobe ce que Frost & Sullivan décrit comme une valeur pour le plus grand nombre dans la conception de sa plateforme, et l'entreprise réussit à se forger un marché dans le règlement et les accords au sein de l'écosystème mondial des versements d'argent.

Selon Ambar Sur, le fondateur et PDG de TerraPay, « le succès de toute plateforme d'interopérabilité dépend de la génération de grands effets de mise en réseau ». Les instruments financiers utilisés à travers un simple accord avec TerraPay peuvent se brancher dans la plateforme centrale afin d'accepter les paiements de presque tous les prestataires de services de paiement internationaux à l'échelle du globe. Nous avons acquis des licences dans toute l'Europe et l'Afrique sub-saharienne. TerraPay a interconnecté plusieurs pays dans toute l'Europe avec les principaux portemonnaies mobiles de Tanzanie et du Nigeria, et elle continue sa croissance rapidement. Ce prix obtenu renforce notre opinion selon laquelle nous devons apporter une économie alternative basée sur les liquidités à des millions de personnes dans le monde entier ».

En félicitant TerraPay sur le prix, Fadzai Deda, analyste des recherches sur les meilleures pratiques chez Frost & Sullivan, a déclaré : « TerraPay transforme le modèle traditionnel en déchargeant ses clients de toutes les tâches administratives - offrant ainsi une plateforme élégante mais simplement conçue qui convainc l'utilisateur pour apporter une valeur au plus grand nombre. »

Le prix pour le leadership visionnaire de Frost & Sullivan reconnaît les entreprises pour leurs capacités à fournir des produits et des solutions hautement compétitifs qui transforment la façon dont les individus et les entreprises effectuent leurs activités quotidiennes. TerraPay remporte le prix sur la base de ses très bons résultats globaux sur le marché des transferts d'argent internationaux basés sur le mobile. Pour le prix de leadership en innovation visionnaire, les analystes de Frost & Sullivan ont évalué TerraPay indépendamment sur deux facteurs clés - l'accent mis sur l'avenir et la mise en oeuvre des meilleures pratiques.

