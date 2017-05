Les SMCC sont fiers de dévoiler le Monument canadien des métiers de la construction et de l'offrir au peuple canadien







OTTAWA, le 15 mai 2017 /CNW/ - Les Syndicats des métiers de la construction du Canada (SMCC) sont heureux de procéder au dévoilement très attendu du Monument canadien des métiers de la construction au parc Major's Hill, à Ottawa, Ontario, le mardi 16 mai à 16 h.

Le premier ministre acceptera le monument au nom du peuple canadien.

« Les SMCC sont fiers d'offrir ce monument en cadeau à tous les Canadiens », a souligné Robert Blakely, chef des opérations canadiennes des SMCC. « Nous attendions ce moment depuis longtemps. Nous avons travaillé fort et longtemps pour créer un monument national dans la capitale canadienne, qui souligne l'apport sociétal des femmes et des hommes qui travaillent dans les métiers de la construction et qui rappelle les pertes qu'ils ont subies dans l'accomplissement de leur travail ».

L'oeuvre a été fabriquée en Ontario avec du granit noir cambrien, extrait de carrières situées au Québec. La caractéristique prédominante est une paire de fils à plomb surdimensionnés, l'un des plus anciens outils de l'histoire de l'homme. Le monument comporte également 16 outils symbolisant les métiers gravés dans le granit. Les 14 syndicats de métier qui ont parrainé le monument ont chacun choisi un outil.

Marion Brown, de Kitchener-Waterloo, interprétera une chanson originale, intitulée Standing Together, qu'elle a composée pour l'événement. Mme Brown travaille pour la section locale 804 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, et elle fait partie de la section locale 879 des Teamsters.

Pour ceux et celles qui ne peuvent se rendre à Ottawa, l'événement sera diffusé en direct sur la page Facebook des SMCC.

SOURCE Département des métiers de la construction, FAT-COI

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 22:21 et diffusé par :