Airborne Wireless Network donne une mise à jour sur sa démonstration de faisabilité des tests d'avion en trois points

Suite à la réception de la licence expérimentale de la FCC, les tests marqueront une étape importante vers le développement de l'autoroute Infinitus Super Highwaytm

SIMI VALLEY, Californie, 15 mai 2017 /CNW/ - Airborne Wireless Network (OTCQB : ABWN) a fourni aujourd'hui une mise à jour et un calendrier préliminaire concernant la « démonstration de faisabilité des tests d'avion en vol » dans le cadre du développement de l'Infinitus Super HighwayTM, son système de communication air-air breveté. Encore récemment, la société a annoncé avoir reçu de la Federal Communications Commission (« FCC ») un certificat d'exploitation expérimentale (numéro de dossier 0378-EX-ST-2017X), l'autorisant à tester au sol et en vol son système de démonstration, tests qui devraient se dérouler au cours de la dernière partie de 2017.

Airborne Wireless Network, ainsi que ses partenaires stratégiques, sont en train de planifier et d'organiser la démonstration de faisabilité des tests d'avion en vol. Ces tests, qui se dérouleront dans la région de Roswell, au Nouveau-Mexique, verront la société utiliser deux avions à réaction actifs. Airborne Wireless Network collabore étroitement avec ses partenaires stratégiques dans la planification et l'exécution des tests prévus.

Jason T. de Mos, vice-président responsable du développement des affaires et de la conformité à la réglementation aérienne, a déclaré : « L'objectif des tests d'avion en trois points est de valider, à l'échelle micro, notre capacité d'agir en tant que répétiteur ou routeur aéroporté en envoyant et en recevant des signaux à large bande d'un avion à l'autre, créant ainsi dans le ciel une autoroute numérique. Nous avons récemment annoncé que nous avons reçu notre licence expérimentale de la FCC et que nous pourrons maintenant commencer notre vol d'essai, ce qui nous rapprochera un peu du développement de notre Infinitus Super HighwayTM. Nous sommes impatients de collaborer avec nos partenaires stratégiques pour mener ces tests à bien et améliorer les communications aériennes dans l'ensemble. »

À propos d'Airborne Wireless Network

Airborne Wireless Network entend créer, en reliant en vol les avions commerciaux, un réseau sans fil aérien à haut débit et grande vitesse. Chaque aéronef participant au réseau agira comme répétiteur ou routeur aérien en envoyant et en recevant des signaux à haut débit d'un avion au suivant, créant ainsi dans le ciel une immense autoroute numérique. La Société souhaite que le réseau devienne un canal Internet à haut débit et grande vitesse pour améliorer la connectivité de la couverture. La société n'entend pas offrir aux utilisateurs finaux une couverture pour abonnés privés, mais agira comme un opérateur de télécommunications en gros auprès d'une clientèle ciblée telle que des prestataires de services Internet et des sociétés de téléphonie.

Actuellement, la connectivité est assurée dans le monde par des câbles sous-marins, des fibres terrestres et des satellites. La société croit que son autoroute numérique aérienne peut combler un vide dans la connectivité mondiale. Une fois le réseau déployé et pleinement mis en oeuvre, son potentiel d'utilisation peut devenir illimité. Une fois implanté, le réseau de la société devrait offrir aux régions rurales, aux pays insulaires, aux bateaux en mer et aux plateformes pétrolières une connectivité grande vitesse, à bas coût, en plus d'une connexion en vol des aéronefs commerciaux et privés.

Pour tout complément d'information, consultez le site www.airbornewirelessnetwork.com

Avis concernant les déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse comprend des « déclarations prospectives » au sens des règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform de 1995 des États-Unis, lesquelles se fondent sur les prévisions et les opinions actuelles de la direction et sont sujettes à d'importants risques et incertitudes. Si les hypothèses sous-jacentes se révèlent inexactes ou que des risques ou incertitudes se matérialisent, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives.

Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, la disponibilité de capital; les incertitudes inhérentes au développement de nouveaux produits ou technologies et à l'exploitation d'une société en phase de développement; notre capacité de levée des fonds supplémentaires nécessaires à la poursuite de nos activités et nos plans de développement de produits; notre capacité de développer et de commercialiser des produits basés sur notre plateforme de technologie; la concurrence au sein de l'industrie dans laquelle nous exerçons nos activités; les conditions générales de l'industrie; les facteurs économiques en général; l'impact de la réglementation de l'industrie; les avancées technologiques; les nouveaux produits et brevets obtenus par les concurrents; les difficultés ou les retards de fabrication; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets de l'entreprise; et l'exposition à des litiges, y compris des litiges relatifs aux brevets et/ou aux mesures réglementaires.

