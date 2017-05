LG Innotek produit en série des modules thermoélectriques pour caves à vin







SÉOUL, Corée du Sud, 15 mai 2017 /PRNewswire/ -- LG Innotek a annoncé aujourd'hui avoir produit en série des modules thermoélectriques pour caves à vin. Ce produit a été appliqué à la « Wine Cellar Mini (mini cave à vin) » lancé récemment par LG Electronics.

Photo - http://www.lginnotek.co.kr/upload/news/2017051218544738.jpg

Un module thermoélectrique est un composant de chauffage et de refroidissement électronique qui contrôle la température en alimentant en électricité un élément semi-conducteur. Il utilise l'« effet Peltier » dans lequel, lorsque le courant électrique passe par des métaux de propriétés différentes, un côté est chauffé et l'autre côté est refroidie.

Le module thermoélectrique de LG Innotek permet de produire des caves à vin plus petites et plus légères. La largeur et la hauteur du module sont environ la moitié de ceux d'une feuille de papier A4 et son épaisseur est aussi fine que 8,5 cm. Son volume est d'environ 60 % du volume total du compresseur.

En effet, la « Wine Cellar Mini » de LG Electronics, installée avec ce module, a une dimension de 28,2 × 49,7 × 53,4 cm et peut être installé librement dans les cuisines, les salles de séjour, etc. Pouvant stocker jusqu'à 8 bouteilles de vin, la mini cave à vin est très pratique et convient pour un usage domestique.

Le module thermoélectrique n'utilise pas de fluide frigorigène séparé et ne provoque pas de vibrations, et protège l'environnement. C'est aussi le secret pour maintenir la profondeur et l'arôme du vin.

En outre, ce produit a une excellente fonction de refroidissement et peut maintenir une température optimale selon le type de vin. Vous pouvez régler la température allant de 8° C, au cours de laquelle un vin mousseux peut maintenir son goût rafraîchissant, jusqu'à 16° C, ce qui est bon pour le vin rouge, un changement de température par incrément de 1° C. LG Innotek pourrait abaisser la température à 8° C à l'aide de son dispositif thermoélectrique exclusif de haute performance.

Par le biais de LG Innotek, les fabricants d'appareils ménagers peuvent être alimentés de modules thermoélectriques qui sont optimisés à cette fin. Cela est dû au fait que la société fournit un service complet qui comprend la R&D, la production et la gestion de la qualité du module thermoélectrique.

La société fabrique un dispositif thermoélectrique pour lequel ses nanotechnologies ultra-fines sont appliquées au niveau nm. La société a augmenté ses performances en analysant la structure de l'élément jusqu'à 1 milliardième du mètre.

LG Innotek a commenté que : « le module thermoélectrique est facile à utiliser et facile à optimiser en fonction de son objectif » et « LG Innotek envisage de développer ses applications venant des appareils ménagers aux systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation) d'automobiles ».

