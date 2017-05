Plan d'action en économie numérique - Québec appuie à hauteur de 177 600 $ le projet de Magog Technopole dans le cadre du programme Startup Québec







MAGOG, QC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Magog Technopole mettra en oeuvre le programme Ascension, qui vise à offrir aux jeunes pousses (startups) du secteur des technologies de l'information et des communications (TIC) un soutien adapté à leurs besoins. Évalué à 296 000 $, ce projet bénéficiera d'un appui gouvernemental de 177 600 $ dans le cadre du volet 2 de la mesure Startup Québec, issue du Plan d'action en économie numérique.

La vice-première ministre et ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault, accompagnée du député d'Orford, M. Pierre Reid, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade.

Afin de couvrir les aspects cruciaux du démarrage d'entreprise, le programme Ascension sera divisé en trois volets complémentaires :

la formation;

l'accompagnement sur mesure;

la réalisation d'activités et de projets collaboratifs avec des entreprises matures et divers intervenants.

À terme, Magog Technopole vise la participation d'une dizaine de startups du secteur des TIC à ce programme.

Citations :

« Ce projet permettra à Magog Technopole d'offrir un réel cadre de soutien et de croissance à ces jeunes entreprises prometteuses, qui seront à l'origine de produits hautement innovants. Les TIC constituent un secteur d'avenir pour la ville de Magog, et notre gouvernement se fait un devoir d'appuyer la création de startups technologiques qui contribueront à leur tour au développement économique et social de la région. »

Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La communauté technologique de Magog possède un fort potentiel d'attraction pour les entreprises qui cherchent un environnement propice à l'innovation, à la synergie et aux maillages d'affaires. Magog Technopole agit à titre de maître d'oeuvre de cette communauté en offrant notamment aux entreprises en démarrage un accompagnement et un réseautage à l'intérieur même de la communauté technologique. L'annonce d'aujourd'hui vient consolider cette approche innovatrice. »

Pierre Reid, député d'Orford

« L'essor des startups est étroitement lié à la révolution numérique, considérant que plus de la moitié d'entre elles évoluent dans le secteur des TIC. Par l'entremise du Plan d'action en économie numérique et de la mesure Startup Québec, notre gouvernement entend donc renforcer la position du secteur québécois des TIC comme chef de file mondial, en assurant notamment la croissance rapide et soutenue de jeunes entreprises innovantes. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Faits saillants :

La mission de Magog Technopole est d'attirer, de retenir et de faire grandir des entreprises du secteur des TIC à Magog .

. La mesure Startup Québec appuie les incubateurs, les accélérateurs d'entreprises et les centres d'entrepreneuriat universitaire dans leurs projets d'attraction, de soutien et de création d'entreprises à fort potentiel de croissance au Québec.

Québec appuie les incubateurs, les accélérateurs d'entreprises et les centres d'entrepreneuriat universitaire dans leurs projets d'attraction, de soutien et de création d'entreprises à fort potentiel de croissance au Québec. Elle comprend deux volets : le volet 1 - Partenariats internationaux d'échange de startups et le volet 2 - Appui aux incubateurs, aux accélérateurs d'entreprises et aux centres d'entrepreneuriat universitaire.

et le volet 2 - Appui aux incubateurs, aux accélérateurs d'entreprises et aux centres d'entrepreneuriat universitaire. Les prochains appels de projets de la mesure Startup Québec sont prévus :

Québec sont prévus : en septembre 2017, 2018 et 2019 (volet 1);

2019 (volet 1);

en mai 2017 et en octobre 2018 et 2019 (volet 2).

Doté d'une enveloppe de 200 millions de dollars sur cinq ans, le Plan d'action en économie numérique est l'un des piliers de la future Stratégie numérique du Québec, qui définira une vision gouvernementale cohérente afin que le Québec puisse évoluer vers une société numérique.

