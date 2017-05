IAMGOLD annonce des intersections additionnelles à teneur élevée provenant du programme de forage de délimitation au projet Saramacca, au Suriname







TSX: IMG NYSE: IAG

TORONTO, le 15 mai 2017 /CNW/ - IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») publie une mise à jour de son programme de forage de définition de 2017 au projet Saramacca, situé à 25 kilomètres au sud-ouest de sa mine d'or Rosebel (« RGM »), au Suriname. La phase actuelle du programme de forage de définition de 2017 est maintenant terminée, représentant 113 trous de forage au diamant qui totalisent 19?600 mètres. Les résultats d'analyse de 78 trous de forage totalisant 14?166 mètres ont été reçus, incluant 49 trous de forage totalisant 8?158 mètres publiés dans le présent communiqué (consulter le communiqué de presse en date du 29 mars 2017). Les résultats d'analyse des trous de forage restant sont attendus en juin et seront publiés une fois validés et compilés.

Les résultats d'analyse, incluant les composites écrêtés et les épaisseurs vraies estimées, sont fournis au tableau 1 et comprennent les faits saillants suivants :

(une carte en plan et quelques sections de forage choisies sont jointes à ce communiqué de presse.)

SMDD17-138 : 43,5 mètres d'une teneur de 12,26 g Au/t





de 12,26 g Au/t SMDD17-110 : 76,6 mètres d'une teneur de 7,74 g Au/t





de 7,74 g Au/t SMDD17-130 : 46,5 mètres d'une teneur de 3,07 g Au/t





de 3,07 g Au/t SMDD17-133 : 45,4 mètres d'une teneur de 2,38 g Au/t





de 2,38 g Au/t SMDD17-097 : 45,0 mètres d'une teneur de 2,70 g Au/t





de 2,70 g Au/t SMDD17-125 : 31,0 mètres d'une teneur de 3,81 g Au/t

« Les résultats reçus jusqu'à maintenant renforcent notre conviction que Saramacca a le potentiel de devenir un actif transformationnel pour la Société, a indiqué le président et chef de la direction d'IAMGOLD, Steve Letwin. Ce projet illustre bien notre stratégie d'être capable à court terme d'ajouter une valeur considérable pour nos actionnaires à un coût différentiel minimal, puisque le dépôt se situe à seulement 25 kilomètres de notre infrastructure existante. »

Craig MacDougall, vice-président principal, Exploration d'IAMGOLD a indiqué : « Je tiens à féliciter l'équipe d'exploration d'avoir réalisé ce programme important aussi rapidement et sans incident de sécurité. Les résultats d'analyse supplémentaires continuent d'être impressionnants et mettent en évidence de nombreuses intersections aurifères à teneur élevée sur de larges intervalles, améliorant le degré de confiance ainsi que la compréhension des zones minéralisées. Comme mentionné précédemment, tous les résultats seront intégrés dans une estimation initiale des ressources, qui devrait être terminée au cours du troisième trimestre de 2017. »

Programme d'exploration de 2017

Le forage effectué jusqu'à maintenant a confirmé la présence de plusieurs structures minéralisées dans un corridor d'une longueur d'environ 2 kilomètres et d'une largeur d'environ 600 mètres. La minéralisation se trouve dans le profil d'altération d'oxydes à la surface à des profondeurs variant de 50 et 100 mètres, ainsi que plus en profondeur dans les principales zones sulfurées qui demeurent ouvertes tant latéralement qu'en profondeur. Jusqu'à maintenant, trois types de minéralisation ont été identifiés par forage : une minéralisation contenue à l'intérieur de brèches caractérisées par des textures de mosaïque, de fissuration et des brèches chaotiques supportées par la matrice?; une minéralisation associée au cisaillement caractérisée par de la pyrite disséminée et en veinules?; et des veines irrégulières de pyrite-quartz-carbonate présentant localement des teneurs aurifères élevées.

Le programme de forage de définition de 50 x 50 mètres de 2017 est terminé, et les prochaines activités de forage attendront la fin de la saison des pluies, qui a commencé. Les résultats jusqu'à maintenant et ceux toujours en attente seront intégrés dans un modèle du gisement pour appuyer une estimation initiale des ressources, conforme à la Norme canadienne 43-101, qui devrait être terminée d'ici la fin du troisième trimestre de 2017. Un potentiel additionnel d'exploration existe en profondeur et latéralement et sera testé dans le cadre de programmes de forage futurs.

Des études préliminaires d'ingénierie et d'obtention de permis ont débuté afin d'appuyer et d'élaborer de futurs scénarios d'exploitation.

À propos du projet Saramacca

Le projet Saramacca est stratégiquement situé à environ 25 kilomètres au sud-ouest de l'usine de la mine Rosebel. La minéralisation est encaissée dans la Formation de Paramaka, dans la partie inférieure de la ceinture de roche verte de Marowijne, principalement composée de dacite, de rhyolite, de basalte et d'andésite métamorphisés. Ces lithologies sont recoupées par la zone de cisaillement régionale de Saramacca, une importante zone de déformation orientée nord-ouest et favorable à la minéralisation aurifère.

Depuis les années 1990, la propriété Saramacca a principalement été explorée par Golden Star, et ensuite par la coentreprise de Golden Star Resources Ltd. (« Golden Star ») et Newmont Mining Corporation. Une grande partie des travaux se sont concentrés sur la découverte et la délimitation de l'anomalie M, ayant fait l'objet de forages successifs à la tarière et au diamant comportant plus de 50 forages au diamant et plus de 200 trous de tarière réalisés dans le secteur de l'anomalie. L'évaluation de ces travaux indique une cible potentielle d'exploration comportant entre 8 et 40 millions de tonnes d'une teneur entre 1,0 et 1,8 g Au/t et représentant possiblement un total de 0,5 à 1,4 million d'onces d'or contenues. La quantité et la teneur potentielles sont de nature conceptuelle puisque les travaux d'exploration réalisés jusqu'à aujourd'hui sont insuffisants pour définir une ressource minérale. La propriété devra être explorée abondamment à l'avenir pour la faire passer au stade de ressource, et il n'existe aucune certitude que la cible d'exploration aboutira à la définition d'une ressource minérale.

Le 30 août 2016, la Société a signé une lettre d'intention avec le gouvernement du Suriname en vue d'acquérir les droits à la propriété Saramacca dans le but de définir une ressource minérale, conformément à la Norme canadienne 43-101, dans les 24 mois. Les modalités de la lettre comprenaient un paiement initial de 0,2 million $, donnant immédiatement accès à la propriété afin que l'équipe d'exploration de Rosebel puisse réaliser une diligence raisonnable, ainsi qu'un accès aux données des activités d'exploration antérieures de la propriété Saramacca. Le 30 septembre 2016, une fois satisfaite de la diligence raisonnable effectuée, la Société a ratifié la lettre d'intention visant l'acquisition de la propriété Saramacca et a ensuite payé 10 millions $ en trésorerie et a convenu d'octroyer 3?125 millions en actions ordinaires d'IAMGOLD au gouvernement du Suriname en trois versements sensiblement égaux à chaque date d'anniversaire du transfert du titre d'exploration à Rosebel (14 décembre 2016). En outre, l'entente prévoit la possibilité d'un ajustement à la hausse du prix d'acquisition en fonction des onces d'or contenues identifiées par Rosebel dans les catégories de ressources mesurées et indiquées selon la Norme canadienne 43-101 dans une enveloppe de fosse créée à l'aide du logiciel Whittle au cours de ces 24 premiers mois, jusqu'à un maximum de 10 millions $.

Le projet Saramacca se trouve dans la zone UJV, telle que définie dans une entente avec le gouvernement du Suriname annoncée le 15 avril 2013. L'entente prévoit un mécanisme de croissance qui serait basée sur une coentreprise détenue à 70 % par Rosebel et dans laquelle le gouvernement obtiendrait une participation de 30 %, entièrement libérée.

Personnes qualifiées et informations techniques

Les résultats de forage contenus dans ce communiqué de presse ont été préparés selon les directives de la Norme canadienne 43-101, Information concernant les projets miniers (« NC 43-101 »).

La personne qualifiée responsable de la supervision de la préparation et de la révision des informations techniques du présent communiqué de presse est Ian Stockton, MAusIMM, MAusIMM, FAIG, RP, directeur, Exploration d'IAMGOLD au Suriname. Il est une « personne qualifiée » pour les besoins de la Norme canadienne 43-101 en ce qui a trait au type de minéralisation figurant dans le présent rapport. L'information technique a été incluse dans la présente avec le consentement et la révision préalables de la personne qualifiée mentionnée plus haut.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été examinés et approuvés par Craig MacDougall, géologue professionnel, vice-président principal, Exploration d'IAMGOLD. M. MacDougall est une personne qualifiée pour les besoins de la Norme canadienne 43-101.

L'échantillonnage et les données d'analyse des carottes de sondages sont effectués selon une procédure stricte d'assurance qualité (AQ-CQ) qui adhère aux meilleures pratiques de l'industrie. Les échantillons de carottes de sondages (calibre HQ et NQ) sont sélectionnés par les géologues d'IAMGOLD et coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site de la mine Rosebel. Une moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence. La longueur des intervalles d'échantillonnage peut varier entre un demi-mètre et un mètre et demi en fonction des observations géologiques.

Les échantillons sont transportés dans des sacs scellés à FILAB à Paramaribo (Suriname), un laboratoire représentant d'ALS. FILAB est un laboratoire certifié ISO 9001 (2008) et ISO/IEC 170?250. Les échantillons sont premièrement pesés et concassés pour obtenir une taille de < 2,5 mm. Une fraction de 350 à 450 grammes est ensuite pulvérisée à 85 %, passant une maille de < 100 ?m. Les échantillons sont analysés pour leur teneur en or par pyroanalyse sur une fraction de 50 grammes suivie d'une finition d'absorption atomique. IAMGOLD insère des blancs et des matériaux de référence certifiés dans la séquence d'échantillonnage pour assurer le contrôle de qualité. Des échantillons représentant les diverses lithologies sont recueillis à chaque trou de forage, et leur densité est mesurée au laboratoire du site de Rosebel.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés, autres que les faits historiques abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant les estimations de production d'or les coûts décaissés, l'accroissement des marges, les coûts en immobilisations et de prospection et les énoncés concernant l'estimation de ressources minérales, les résultats de prospection, la minéralisation potentielle, les ressources minérales et réserves potentielles), sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « devoir », « continuer », « s'attendre à », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'atteindre les estimations ou les estimations de production d'or et que les estimations ne correspondent pas aux coûts décaissés, à l'accroissement des marges, aux coûts en immobilisations et de prospection prévus et d'établir une estimation des ressources minérales, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société?; des changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans la rubrique « Facteurs de risque » divulgués dans le plus récent formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form) d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et des autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de développement et d'exploration. IAMGOLD est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Veuillez noter :

Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site Web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site Web du groupe CNW à www.newswire.ca. Vous pouvez obtenir tous les documents importants d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at http://www.iamgold.com/.

Tableau 1 : Résultats d'analyse des forages au diamant

No trou Grille locale Profondeur de trou (m) Orientation (°) Pendage (°) De (m) À (m) Intervalle (m) Épaisseur vraie (m)3 Au (g/t) Au (g/t)

(écrêté à 30 g

Au/t)2 Coord. est Coord. nord Élévation SMDD17-096 32?215 64?071 802 183,0 250 -50 126,5 144,5 18,0 10,0 1,79 1,79 SMDD17-097 32?021 64?231 770 94,0 250 -50 12,0 57,0 45,0 24,0 2,70 2,70 SMDD17-098 Publié dans un communiqué de presse précédent (29 mars) SMDD17-099 32?224 63?998 826 102,0 215 -50 Résultats négligeables SMDD17-100 31?928 64?527 717 136,5 215 -50 Résultats négligeables SMDD17-101 32?844 63?315 901 278,0 215 -50 0,0 7,0 7,0 4,0 2,20 2,20













196,0 216,5 20,5 11,0 4,18 4,18













243,0 262,3 19,3 10,0 2,60 2,60 SMDD17-102 32?249 64?033 807 156,0 215 -47 121,0 130,0 9,0 5,0 0,55 0,55 SMDD17-103 32?041 64?259 754 23,5 215 -50 0,0 7,0 7,0 4,0 0,49 0,49 SMDD17-104 32?120 64?371 725 314,0 215 -47 25,5 31,5 6,0 4,0 0,80 0,80













96,0 123,5 27,5 17,0 1,20 1,20













159,0 165,5 6,5 4,0 0,48 0,48













252,5 261,5 9,0 6,0 1,07 1,07 SMDD17-105 32?342 63?991 817 87,0 215 -50 39,0 47,5 8,5 4,0 4,75 4,75 SMDD17-106 32?341 63?815 876 90,0 215 -50 Résultats négligeables SMDD17-107 32?435 63?777 881 150,0 215 -50 0,0 12,0 12,0 7,0 4,55 4,55













96,5 117,5 21,0 11,0 2,57 2,57 SMDD17-108 31?799 64?607 691 163,5 0 0 13,5 19,5 6,0 3,0 0,55 0,55 SMDD17-109 32?819 63?193 914 138,5 215 -50 13,0 22,0 9,0 5,0 0,61 0,61













74,0 98,0 24,0 13,0 2,02 2,02 SMDD17-110 32?360 63?844 865 124,5 215 -50 0,9 77,5 76,6 41,0 7,74 7,74 SMDD17-111 31?772 64?569 694 109,5 215 -47 0,0 6,0 6,0 3,0 0,62 0,62 SMDD17-112 32?868 63?263 901 251,0 0 0 2,0 19,0 17,0 8,0 1,65 1,65













28,0 34,0 6,0 3,0 0,68 0,68













74,5 89,5 15,0 8,0 1,04 1,04













203,5 217,0 13,5 7,0 3,82 3,82













223,0 244,0 21,0 11,0 1,63 1,63 SMDD17-113 32?382 63?788 877 142,5 215 -50 Résultats négligeables SMDD17-114 31?777 64?480 697 110,0 35 -50 Résultats négligeables SMDD17-115 32?306 63?685 883 190,5 35 -50 156,0 166,5 10,5 6,0 3,08 3,08 SMDD17-116 32?137 64?214 761 231,0 215 -50 Résultats négligeables SMDD17-117 32?822 63?025 868 154,0 35 -50 Résultats négligeables SMDD17-118 32?151 64?239 748 257,0 215 -50 101,5 106,5 5,0 3,0 2,20 2,20 SMDD17-119 32?397 63?635 894 159,0 35 -50 111,0 117,1 6,1 3,0 0,46 0,46













123,0 129,0 6,0 3,0 4,30 4,30













136,5 144,1 7,6 4,0 0,42 0,42 SMDD17-120 32?912 63?155 899 155,5 35 -50 85,0 91,5 6,5 4,0 2,21 2,21 SMDD17-121 32?524 63?735 865 253,5 215 -50 Résultats négligeables SMDD17-122 32?043 64?255 754 164,0 215 -50 111,5 126,5 15,0 8,0 5,45 5,45 SMDD17-123 32?776 63?221 915 127,0 215 -50 Résultats négligeables SMDD17-124 32?647 63?555 895 196,0 215 -50 0,0 9,5 9,5 5,0 1,92 1,92













170,5 185,5 15,0 8,0 0,97 0,97 SMDD17-125 32?062 64?288 739 239,0 215 -48 148,0 179,0 31,0 18,0 3,81 3,81 No trou Grille locale Profondeur de trou (m) Orientation (°) Pendage (°) De (m) À (m) Intervalle (m) Épaisseur vraie (m) Au (g/t) Au (g/t)

(écrêté à

30 g Au/t) SMDD17-126 32?503 63?699 866 181,5 215 -50 0,0 8,4 8,4 5,0 2,99 2,99













63,2 70,5 7,3 4,0 6,23 6,23













138,0 146,3 8,3 4,0 2,79 2,79 SMDD17-127 31?920 64?476 729 145,5 215 -50 1,5 9,4 7,9 4,0 0,73 0,73













78,0 84,8 6,8 4,0 1,32 1,32 SMDD17-128 32?628 63?528 899 178,5 215 -50 0,0 8,9 8,9 5,0 5,75 5,75













98,0 106,5 8,5 5,0 0,57 0,57













125,0 136,5 11,5 6,0 4,05 4,05 SMDD17-129 32?307 63?684 883 175,5 35 -50 154,3 163,5 9,2 5,0 8,15 8,15 SMDD17-130 32?083 64?317 724 261,0 215 -50 0,0 7,5 7,5 4,0 0,49 0,49













93,0 100,5 7,5 4,0 1,27 1,27













123,0 138,0 15,0 9,0 1,24 1,24













163,5 171,0 7,5 5,0 0,48 0,48













180,0 226,5 46,5 30,0 3,07 3,07 SMDD17-131 32?603 63?494 905 96,0 215 -50 Résultats négligeables SMDD17-132 32?482 63?669 866 87,0 215 -50 39,0 52,5 13,5 8,0 3,61 3,61 SMDD17-133 31?821 64?380 725 178,5 35 -50 119,6 165,0 45,4 30,0 2,38 2,38 SMDD17-134 32?603 63?322 916 180,0 35 -50 109,0 133,5 24,5 16,0 3,13 3,13 SMDD17-135 32?614 63?683 877 348,0 215 -50 232,5 238,5 6,0 3,0 2,13 2,13 SMDD17-136 31?901 64?406 744 76,5 215 -53 Résultats négligeables SMDD17-137 32?792 63?067 881 168,0 35 -50 106,5 112,5 6,0 4,0 0,89 0,89













126,0 133,5 7,5 4,0 0,93 0,93 SMDD17-138 31?892 64?221 771 243,0 215 -50 151,5 195,0 43,5 22,0 12,26 5,52 SMDD17-139 32?767 63?034 876 207,0 35 -50 116,0 133,5 17,5 11,0 0,93 0,93













150,0 157,6 7,6 5,0 0,90 0,90













178,5 187,5 9,0 6,0 4,84 4,84 SMDD17-140 32?129 64?123 804 120,5 215 -50 Résultats négligeables SMDD17-141 32?843 63?054 873 99,0 35 -50 Résultats négligeables SMDD17-142 32?694 63?363 899 168,0 215 -50 1,2 10,5 9,4 4,9 4,71 4,71 SMDD17-144 32?577 63?545 902 144,0 215 -50 Résultats négligeables SMDD17-145 31?915 64?427 737 100,5 215 -50 Résultats négligeables SMDD17-146 32?695 63?451 890 220,5 215 -50 0,0 5,9 5,9 3,0 0,36 0,36













134,4 148,3 13,9 7,0 4,81 4,81



Notes : 1. Les intersections des trous de forage sont calculées en utilisant une longueur minimale de 5 mètres et une teneur de coupure de 0,50 g Au/t 2. Durant la création des composites, les résultats supérieurs à 30 g Au/t sont écrêtés à 30 g Au/t. 3. Les épaisseurs vraies sont estimées à partir des géométries recoupées

SOURCE IAMGOLD Corporation

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 19:41 et diffusé par :