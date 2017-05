Country Garden maintient sa position dominante à l'échelle mondiale grâce à des ventes de 29,6 millions de dollars américains au cours des quatre premiers mois







SHUNDE, Chine, le 15 mai 2017 /CNW/ -- La société Country Garden Holdings Company Limited (2007.HK), un promoteur immobilier chinois, a annoncé récemment que pour les quatre premiers mois se terminant le 30 avril 2017, la société et ses filiales, ses coentreprises et entreprises associées, ont réalisé des ventes sous contrat totalisant 204,2 milliards de yuans (environ 29,6 milliards de dollars américains). Les résultats positifs ont permis à la société de maintenir sa position dominante à l'échelle mondiale pour cet indicateur clé. Les ventes représentent une surface de plancher hors oeuvre brute (SPHOB) d'environ 22,56 millions de mètres carrés.

Un porte-parole pour Country Garden a expliqué que le promoteur immobilier s'est engagé à construire des logements à coût abordable et de qualité, alors que son rendement supérieur au cours de la période de quatre mois a été surtout favorisé par le marché et par la réputation bien établie de la marque.

Country Garden a qualifié 2017 en tant qu'« année de la gestion de la qualité », en employant une métaphore pour expliquer que les artisans passionnés ont donné de tous leurs efforts dans chaque brique qui a été posée. La société a mis à jour les normes appliquées dans chaque étape du flux des opérations et de la chaîne de production, notamment la sélection du site, le processus de construction, l'aménagement des unités résidentielles et la qualité des accessoires fixes, pour offrir non seulement un bon foyer aux familles de différentes couches de la société, mais aussi pour fournir des installations de soutien communautaire et des services immobiliers complets

Le porte-parole a également dévoilé que, durant ces quatre mois, Country Garden a respecté toutes les lignes directrices émises par le gouvernement chinois visant à assurer les acheteurs des logements à prix abordables et le marché sur l'approvisionnement régulier de nouvelles unités de logement. Ces actions ont contribué aux résultats positifs de ventes.

La croissance de Country Garden s'est reflétée dans le rendement de la société au sein des marchés financiers, avec une valeur de marché grimpant de manière constante et dépassant 160 milliards de dollars HK (environ 20,5 milliards de dollars américains). Le rapport de recherche de JPMorgan a révélé que la banque a maintenu une cote « surclassée », compte tenu de la « forte croissance des flux de trésorerie du promoteur immobilier, un ratio de financement net en baisse, un rendement stable au second semestre de 2016 et un ralentissement des activités de financement. » JPMorgan a souligné que Country Garden est la seule société du secteur immobilier en Chine qui a continué à entreprendre de grands projets immobiliers à l'intérieur et autour des villes de premier et deuxième rang. Une approche que la banque considère comme ayant de faibles risques associés aux politiques et qui fait partie de la stratégie de développement économique du pays, tel que défini dans le 13e Plan quinquennal. Country Garden est également l'une des rares sociétés immobilières à avoir un système des primes bien élaboré et raisonnable, où le siège social se fie aux succursales régionales en matière d'acquisitions foncières, ce qui permet d'assurer la rentabilité des projets. De plus, Nomura a augmenté le prix ciblé de Country Garden à 7,90 dollars HK (environ 1 dollar américain) par action et prévoit une croissance des gains s'élevant à plus de 30 pour cent cette année. Citigroup, Deutsche Bank et d'autres établissements financiers établissant les cotes ont également coté Country Garden à titre de recommandation « d'achat ».

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/511633/Country_Garden_Holdings_FR.jpg

SOURCE Country Garden Holdings

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 18:37 et diffusé par :