Prometic annonce ses résultats financiers et faits saillants du premier trimestre de 2017

69,3 millions $ de nouvelles entrées de fonds provenant de transactions négociées jusqu'à présent en 2017

21,1 millions $ provenant de l'exercice des bons de souscriptions reçus lors du premier trimestre



25,0 millions $ provenant du financement avec Structured Alpha reçus lors du second trimestre



23,2 millions $ provenant de la transaction à venir avec SRAM en République populaire de Chine

Efficacité clinique du PBI-4050 confirmée dans l'étude ouverte de phase 2 complétée sur la fibrose pulmonaire idiopathique - Progression vers les études cliniques de phase 2/3 contrôlées contre placebo pour la fibrose pulmonaire idiopathique et les maladies rénales chroniques

Dépôt complété de la demande d'autorisation de mise en marché de produits biologiques pour le plasminogène

LAVAL, QC, le 15 mai 2017 /CNW/ - Prometic Sciences de la Vie inc. (TSX: PLI) (OTCQX: PFSCF) (« Prometic » ou la « Société ») a annoncé ses résultats financiers non vérifiés pour la période de trois (3) mois terminée le 31 mars 2017.

« Les résultats financiers de ce trimestre sont comparables avec les résultats du quatrième trimestre récemment divulgués, incluant les revenus avec une légère diminution des frais de recherche et développement et perte de BAIIA », a déclaré M. Greg Weaver, Chef de la direction financière de Prometic. « Nous avons amélioré notre position financière grâce aux récentes transactions totalisant 69,3 millions $ de nouvelles entrées de fonds reçues ou à venir en 2017. Nos priorités pour la suite de 2017 demeurent : le renforcement du bilan, la finalisation de la mise en place des systèmes internes afin de supporter le lancement commercial de notre premier médicament, et le gain au niveau de l'efficacité opérationnelle tout en gardant le cap afin d'atteindre nos objectifs financiers ».

Selon M. Pierre Laurin, Président et chef de la direction de Prometic; « Prometic anticipe obtenir de nouvelles entrées de fonds en 2017 et est maintenant bien positionnée suite aux données cliniques positives générées jusqu'à présent afin de continuer à avancer ses principaux programmes cliniques et poursuivre de nouvelles opportunités de partenariats et de licences ».



Faits saillants thérapeutiques du premier trimestre de 2017

Produits thérapeutiques dérivés du plasma

Plasminogène

La Société a complété le dépôt de sa demande d'autorisation de mise en marché de produits biologiques pour son plasminogène auprès de la Food and Drug Administration (« FDA ») américaine pour les patients ayant une déficience congénitale. La thérapie de remplacement du plasminogène de Prometic a obtenu une désignation de médicament orphelin et un statut de désignation accéléré de la FDA.

Produits thérapeutiques à base de petites molécules

Fibrose pulmonaire idiopathique :

La Société a annoncé des résultats positifs provenant de son étude clinique ouverte de phase 2 du PBI-4050 complétée chez les patients souffrant de fibrose pulmonaire idiopathique (« FPI »). En plus de démontrer le bon profil d'innocuité et de tolérabilité du PBI-4050, l'étude a aussi démontré des premiers signes d'efficacité clinique du traitement à l'aide du PBI-4050, que ce soit en monothérapie ou en plus du nintedanib.

Syndrome d'Alström :

La Société a annoncé qu'une désignation de médicament orphelin a été octroyée par la Commission Européenne et la FDA pour son principal médicament candidat oralement actif, le PBI-4050, pour le traitement du syndrome d'Alström (« SA »); et

La Société a annoncé qu'une désignation de médicament innovateur prometteur a été octroyée par l'Agence réglementaire britannique des médicaments et produits thérapeutiques pour son principal médicament candidat, le PBI-4050, pour le traitement du syndrome d'Alström (« SA »).

Faits saillants corporatifs et opérationnels du premier trimestre de 2017

Corporatif :

La Société a annoncé que California Capital Equity, LLC a exercé 44 791 488 droits de placements futurs à un prix par action de 0,47 $ pour un produit total de 21,1 millions $ envers la Société;

La Société a annoncé avoir conclu une entente ferme en mars 2017 et procédé à la clôture de l'entente en avril afin d'obtenir un investissement supplémentaire de Structured Alpha LP, une filiale de la firme d'investissement de Peter J. Thomson , Thomvest Asset Management Inc., en vertu de laquelle la Société a reçu 25 millions $ en considération de l'émission d'un prêt et de bons de souscriptions; et

La Société a conclu un protocole d'entente irrévocable avec Shenzhen Royal Asset Management Co., Ltd. (« SRAM ») afin de développer, fabriquer et commercialiser le PBI-4050, le PBI-4547 et le PBI-4425 dans la République populaire de Chine.

Faits saillants subséquents au quatrième trimestre et exercice financier 2016

La Société a obtenu une commande de résine d'affinité de 9,5 millions $ d'un client existant, un chef de file mondial dans l'industrie des produits biopharmaceutiques;

La Société a obtenu l'accord de la FDA américaine concernant la conception de la première de ses études cliniques de phase 2/3 prévues pour la fibrose pulmonaire idiopathique (« FPI ») basée sur les données d'efficacité générées lors de son étude clinique ouverte de phase 2 récemment complétée chez 40 patients; et

concernant la conception de la première de ses études cliniques de phase 2/3 prévues pour la fibrose pulmonaire idiopathique (« FPI ») basée sur les données d'efficacité générées lors de son étude clinique ouverte de phase 2 récemment complétée chez 40 patients; et La Société a présenté de nouveaux résultats au Congrès international 2017 sur le foie, de l'Association européenne pour l'étude du foie, à propos des effets positifs du PBI?4050 sur la diminution de la stéatose hépatique non alcoolique dans un modèle murin d'obésité et de syndrome métabolique.

Résultats financiers du premier trimestre de 2017

La Société a subi une perte nette de 29,1 millions $ pour le trimestre clos le 31 mars 2017 comparativement à une perte nette pour le trimestre clos le 31 décembre 2016 de 40,1 millions $ et une perte nette de 18,0 millions $ pour le trimestre clos le 31 mars 2016. L'augmentation de la perte nette comparativement au premier trimestre de 2016 résulte principalement des frais de recherche et développement et des charges administratives, de ventes et de marketing plus élevés.

Les frais de recherche et de développement se sont élevés à 24,3 millions $ pour le trimestre clos le 31 mars 2017 comparativement à 28,7 millions $ pour le quatrième trimestre de 2016 et 16,5 millions $ pour le premier trimestre de 2016. L'augmentation générale des frais de recherche et développement provient principalement de l'unité des protéines plasmatiques où la Société opère en tant que propre source et fournisseur intégral exclusif, tandis que l'unité des petites molécules contribue de façon beaucoup moindre à la croissance des dépenses.

L'augmentation des frais de recherche et développement comparativement à ceux du premier trimestre de 2016 résulte principalement en des dépenses plus élevées reliées aux coûts de fabrication des produits thérapeutiques devant être utilisés dans les études cliniques et organismes de recherche contractuelle et investigateurs reflétant l'augmentation du nombre de patients recrutés, les coûts engendré en raison du dépôt de demande d'approbation de produits biologiques, l'augmentation des coûts reliés à la rémunération des employés et les dépenses précliniques. Le coût de fabrication des produits thérapeutiques devant être utilisés dans les études cliniques de phase 3 portant sur les produits thérapeutiques dérivés du plasma et ou à base de petites molécules représentent environ 37 % des frais de recherche et développement rapportés durant le trimestre terminé le 31 mars 2017.

Les charges administratives, de ventes et de marketing se sont établies à 6,9 millions $ durant le premier trimestre de 2017 comparativement à 12,8 millions $ pour le quatrième trimestre de 2016 et 4,8 millions $ pour le trimestre clos le 31 mars 2016. L'augmentation comparativement au premier trimestre de 2016 provient principalement du nombre d'employés et des coûts d'opérations en découlant et d'une augmentation des frais de consultation en préparation pour le lancement commercial du plasminogène prévu pour plus tard en 2017.

Le total des produits des activités ordinaires pour le premier trimestre clos le 31 mars 2017 ont été de 4,9 millions $ comparativement à 4,1 millions $ pour le quatrième trimestre de 2016 et de 5,2 millions $ pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2016. Les produits provenant de la vente de biens se sont élevés à 4,4 millions $ pour le premier trimestre clos le 31 mars 2017 comparativement à 3,3 millions $ pour le quatrième trimestre de 2016 et 4,7 millions $ pour le trimestre clos le 31 mars 2016. La Société continue d'anticiper une croissance des revenus en provenance de ce segment en raison des solides perspectives fondamentales et attribue la variabilité des revenus de trimestre en trimestre selon les échéances de livraison et magnitude des commandes des clients.

Information supplémentaire concernant le premier trimestre de 2017

Le rapport de gestion et les états financiers intérimaires condensés de ProMetic pour le trimestre clos le 31 mars 2017 ont été déposés sur SEDAR (www.sedar.com) et seront disponibles sur le site de la Société au www.prometic.com.

À propos de Prometic Sciences de la Vie inc.

Prometic Sciences de la Vie inc. (http://www.prometic.com) est une société biopharmaceutique établie de longue date possédant une expertise mondialement reconnue en bioséparation, en produits thérapeutiques dérivés du plasma et en développement de médicaments à base de petites molécules. Prometic poursuit activement le développement de ses propres produits thérapeutiques à base de petites molécules ciblant des besoins médicaux non-comblés dans les domaines de la fibrose, de l'anémie, de la neutropénie, du cancer et des maladies auto-immunes et de l'inflammation ainsi que certaines néphropathies. Prometic offre aussi ses technologies de pointe pour la purification à grande échelle des produits biologiques, le fractionnement du plasma et l'élimination des agents pathogènes à une base croissante de chefs de file de l'industrie et utilise sa propre technologie d'affinité procurant une extraction et purification de protéines thérapeutiques du plasma humain hautement efficace afin de développer des produits thérapeutiques de première classe. Établie à Laval (Canada), Prometic possède des installations de recherche et développement en Angleterre, aux États-Unis et au Canada, et de fabrication au Royaume-Uni et activités commerciales aux États-Unis, Canada, en Europe, en Russie, en Asie et en Australie.

