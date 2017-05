Communiqué de Bell Canada sur l'accès illégal à des renseignements sur les clients







MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Bell Canada a annoncé aujourd'hui qu'un pirate informatique a accédé illégalement à des renseignements sur ses clients. Bell a déterminé que les renseignements obtenus comprennent des adresses de courriel, des noms et des numéros de téléphone de clients.

Rien n'indique que le pirate ait pu accéder à des données financières, à des mots de passe ou à d'autres renseignements personnels. Cet incident n'a aucun lien avec les récentes cyberattaques du virus Wanna Cry à l'échelle mondiale.

Les renseignements auxquels le pirate a accédés contiennent environ 1,9 million d'adresses de courriel actives environ 1?700 noms et numéros de téléphone actifs.

Nous sommes désolés des inconvénients que cette situation pourrait occasionner à nos clients et nous prenons directement contact avec les clients concernés.

Bell a pris immédiatement des mesures pour protéger les systèmes touchés. L'entreprise collabore étroitement à l'enquête menée par le groupe chargé de la cybercriminalité à la GRC et a informé le Commissariat à la protection de la vie privée.

Pour en savoir plus sur la façon de protéger vos renseignements personnels, veuillez consulter la section sur la sécurité et la prévention de la fraude du site bell.ca. Veuillez noter que Bell ne demande jamais à ses clients de lui fournir par courriel des renseignements sur leurs cartes de crédit ou d'autres renseignements personnels.

Bell continue de collaborer avec les autorités gouvernementales, les organismes d'application de la loi et les représentants du secteur des technologies afin de freiner la croissance du piratage informatique et des autres types de cybercrimes. Pour en savoir plus sur la prévention de la cybercriminalité et la façon de protéger vos données, visitez le site Web de la GRC, au www.Rcmp-grc.gc.ca , et le site Web sur la cybersécurité du gouvernement fédéral, au www.pensezcybersecurite.gc.ca/.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle offre aux consommateurs et aux entreprises des solutions Internet, de télévision, de téléphonie sans fil et résidentielle, et de communications d'affaires. Bell Média est la première entreprise canadienne de services multimédias. Elle possède d'importants actifs dans les secteurs de la télévision, de la radio, de la publicité extérieure et des médias numériques. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca.

Questions des médias:

Jacqueline Michelis

613-785-1427

jacqueline.michelis@bell.ca

SOURCE Bell Canada

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 17:56 et diffusé par :