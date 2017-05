La FTQ et le SQEES-298 appuient la Déclaration pour la reconnaissance du droit à des services éducatifs de qualité dès la naissance







MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Pour donner suite au Sommet sur l'éducation à la petite enfance, la FTQ et le Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (SQEES-298) s'engagent à promouvoir et à susciter l'adhésion du plus grand nombre aux principes de la Déclaration pour la reconnaissance du droit de tous les enfants à des services éducatifs de qualité dès la naissance.

« La FTQ a toujours été une fervente défenderesse de services éducatifs à la petite enfance accessibles et de qualité. La Déclaration, qui fait suite au Sommet sur l'éducation à la petite enfance, va exactement en ce sens. Elle propose d'intégrer la petite enfance dans le continuum éducatif, de garantir la qualité des services et sa gratuité », explique le président de la FTQ, Daniel Boyer.

« En misant notamment sur du personnel qualifié, bien formé et sur l'accès à des ressources spécialisées, les signataires de la Déclaration désirent assurer le meilleur pour l'avenir de nos enfants. Pour le SQEES-298, tout comme pour la FTQ, il est primordial d'investir dans le développement des jeunes pour qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel. Nous sommes, par ailleurs, convaincus que pour y arriver, il faut reconnaitre pleinement le travail effectué tous les jours par les personnes qui oeuvrent dans le réseau des CPE et du milieu de l'éducation à l'enfance. Nous confions nos enfants à ces personnes, car nous savons qu'elles en prennent soin et participent activement à leur épanouissement », ajoute la vice-présidente du SQEES-298, Lucie Thériault.

Nous encourageons toutes les personnes et les organisations qui ont à coeur le développement de l'enfant à lire la déclaration et la signer, en visitant le sommetpetiteenfance.com.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la santé et des services sociaux. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

SOURCE FTQ

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 17:35 et diffusé par :