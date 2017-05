Inondations à Pierrefonds-Roxboro - L'arrondissement ajoute des inspecteurs pour accélérer la vérification des propriétés inondées







PIERREFONDS-ROXBORO, QC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Afin de mieux assister les citoyens dans leurs démarches pour réparer leur propriété à la suite des inondations, l'arrondissement ajoutera huit personnes à son équipe d'inspection pour une période de deux semaines. Les inspec­teurs, clairement identifiés comme employés de la Ville, sillonneront systématiquement les zones affectées par les inondations. Les citoyens n'ont donc pas à s'inscrire pour recevoir ce service gratuit.

« Notre objectif est de faciliter au maximum le processus d'approbation des travaux afin que les citoyennes et citoyens déjà durement éprouvés puissent réintégrer rapidement leur propriété et reprendre le cours normal de leur vie. », a déclaré le maire de l'arrondissement, monsieur Dimitrios (Jim) Beis.

Déclaration des travaux et permis

Ces inspecteurs feront une vérification sommaire des propriétés qui permettra d'estimer l'ampleur des travaux de réparation à exécuter et la nature des permis qui seront nécessaires. Ils remettront aux résidents un formulaire de déclaration des travaux à remplir et à retourner à la mairie d'arrondissement.

Pour la plupart des résidents qui ne feront que des travaux de réparation intérieurs des dégâts, ce formulaire sera le seul document requis et il n'y aura aucun frais associé. Les résidents qui choisiront de jumeler d'autres types de travaux (ajouts, modifications majeures, etc.) pourraient devoir obtenir un permis et payer les frais applicables. La situation sera évaluée au cas par cas et, lors de leur visite, les inspecteurs pourront informer les citoyens des démarches qui les concernent spécifiquement.

Tous les travaux extérieurs, réparation de piscine, clôture, patio, muret, etc., sont assujettis à l'obtention d'un permis et du paiement des frais prévus aux règlements municipaux en vigueur. Exceptionnellement pour les personnes sinistrées, le permis pour la réparation de leur piscine sera sans frais.

Inspection préalable du SIM

Il est à noter que les inspecteurs de l'arrondissement visiteront les propriétés seulement après que celles-ci auront été évaluées par les agents du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). Pour obtenir une visite des agents du SIM, les citoyens doivent communi­quer avec le 311.

Lors de leur visite, les agents du SIM émettront un avis de réintégration ou non basé sur les risques encore présents dans la résidence. Un avis de couleur verte indique que le niveau de sécurité est suffisant pour la réintégration. Un avis de couleur jaune indique que la réintégration est possible mais sous certaines conditions. Un avis de couleur rouge signale que la propriété ne peut être réintégrée en raison des dangers qu'elle présente.

Programme d'aide financière du ministère de la Sécurité publique du Québec

Le ministère de la Sécurité publique du Québec administre un programme d'aide financière pour les sinistrés.

Pour plus de renseignements sur le programme, savoir si vous y êtes admissible et vous inscrire, visitez : securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/aide-financiere-sinistres.

Les personnes admissibles et inscrites au programme seront contactées par des représentants du ministère afin de prendre rendez-vous pour une inspection de la propriété.

