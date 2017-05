Postes Canada émet des timbres consacrés à la Formula 1tm pour honorer cinq pilotes légendaires du FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA







Sir Jackie Stewart et Joann Villeneuve participent au dévoilement des timbres

MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW/ - Moins d'un mois avant la prochaine course à Montréal, le légendaire Sir Jackie Stewart et la première dame de la course au Canada, Joann Villeneuve, ont dévoilé des timbres à l'effigie de cinq des plus célèbres pilotes vainqueurs du FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA.

Les timbres F1TM au Canada rendent hommage à cinq grands pilotes qui représentent chacun une décennie des 50 ans d'histoire de cette course au pays : Sir Jackie Stewart (Écosse), Gilles Villeneuve (Canada), Ayrton Senna (Brésil), Michael Schumacher (Allemagne) et Lewis Hamilton (Angleterre).

Cinq célèbres pilotes vainqueurs du FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA

Les cinq pilotes sont des héros nationaux chez eux et des légendes internationales. Collectivement, ils ont à leur actif 220 victoires de Grand Prix (17 d'entre elles au Canada), 216 poles positions, 399 podiums et 16 titres de champion du monde.

Entre 1994 et 2004, Michael Schumacher a croisé le drapeau à damier au FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA à sept reprises, une performance jamais égalée. Lewis Hamilton, dont la carrière se poursuit, a remporté la course à cinq reprises. Il espère y arriver une sixième fois au 38e FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA qui se tiendra sur l'île Notre-Dame le 11 juin prochain. Sir Jackie Stewart et Ayrton Senna ont remporté deux courses chacun au Canada : le premier à Mosport en 1971 et 1972, et le deuxième à Montréal en 1988 et 1990. Gilles Villeneuve a remporté sa première victoire de Grand Prix sur la piste qui porte maintenant son nom. Il demeure le seul Canadien à s'être emparé du drapeau à damier lors d'une course de F1 au Canada.

Des amateurs de F1 accueillent Joann Villeneuve et Sir Jackie Stewart

Environ 150 invités étaient réunis au 1700 La Poste, un ancien bureau de poste transformé en espace consacré aux arts visuels, où Mme Villeneuve a dévoilé un timbre célébrant son regretté mari et Sir Jackie Stewart en a dévoilé un à son effigie.

Les timbres montrent le buste des pilotes. La couverture du carnet de 10 vignettes illustre une voiture de F1 qui passe à toute allure devant une estrade, avec la Biosphère de Montréal en arrière-plan. Le jeu de timbres et les produits connexes sont offerts en ligne à postescanada.ca/magasiner.

FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA

Le premier FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA a eu lieu en 1967 sur le circuit Mosport, près de Toronto, où de nombreux grands pilotes comme Sir Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, James Hunt et Jody Scheckter se sont disputé le drapeau à damier jusqu'en 1977. Le circuit Mont-Tremblant, au Québec, a également accueilli la célèbre course, qui a finalement été déplacée sur l'île Notre-Dame à Montréal. La piste de la métropole a été renommée circuit Gilles-Villeneuve en l'honneur du champion canadien après sa mort en 1982.

Renseignements généraux :

Sir Jackie Stewart - Jackie Stewart était l'homme à battre pendant la première décennie du FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA. Il a couru en F1 de 1965 à 1973. En neuf ans de carrière, il a cumulé 27 victoires, 43 podiums, 17 poles positions et trois titres de champion du monde. Il a pris part à la première course de Formula 1 au Canada à Mosport en 1967, où il a également participé à sa dernière course en 1973. Sa croisade pour la sécurité et ses habiletés en communication ont contribué à rendre le sport plus sûr et plus populaire. Il a établi de nouvelles normes de professionnalisme pour les pilotes et il a permis à la Formula 1 d'atteindre son potentiel commercial. En 2001, il a été fait chevalier pour sa contribution au sport automobile.

Gilles Villeneuve - Ce pilote spectaculaire, connu pour son style agressif et ses manoeuvres fascinantes, représente la deuxième décennie du FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA. Il a couru en F1 de 1977 à 1982 pour les écuries McLaren et Ferrari, cumulant six victoires, 13 présences sur le podium et deux poles positions en une carrière d'un peu plus de quatre saisons. Il a remporté le premier FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA à se tenir à Montréal, à environ une heure de route de sa ville natale de Berthierville. Quelque 70 000 spectateurs s'étaient emmitouflés dans leurs couvertures ce jour froid d'octobre 1978, lorsqu'il est devenu un héros national. Le 8 mai 1982, Gilles Villeneuve, alors âgé de 32 ans, a trouvé la mort dans un accident durant les qualifications du FORMULA 1 BELGIAN GRAND PRIX. Il a été l'un des premiers pilotes intronisés au Temple de la renommée du sport automobile canadien en 1993.

Ayrton Senna - Sans peur et sans pitié, ce pilote au talent naturel remarquable et à la détermination à toute épreuve représente la troisième décennie de la F1 au Canada. Il a dominé le circuit de la F1 du milieu des années 1980 jusqu'à son accident mortel survenu en Italie en 1994, alors qu'il était âgé de 34 ans. Il a couru en F1 de 1984 à 1994. Il a cumulé 161 départs, 41 victoires, 80 podiums, 65 poles positions et trois titres de champion du monde. Pour de nombreux partisans, tant au Brésil - son pays natal - que dans le monde entier, il était le plus grand pilote de l'histoire de la F1.

- Représentant la quatrième décennie de la F1 au Canada, il est l'un des pilotes ayant connu le plus de succès dans l'histoire de ce sport. Michael Schumacher a couru en F1 de 1991 à 2006 et de 2010 à 2012. Il a cumulé 308 courses, 91 victoires, 155 podiums, 68 poles positions et sept titres de champion du monde, un exploit encore inégalé. Il a remporté son premier Championnat du monde en 1994 et il a répété l'exploit l'année suivante. Après s'être fracturé la jambe en 1999, il fait un retour en remportant cinq Championnats du monde consécutifs de 2000 à 2004. Il s'est retiré de la course à la fin de 2006, mais il a fait un retour de 2010 à 2012.

Lewis Hamilton - En Italie, on le surnomme « Il Phenomeno », ce qui veut dire « le phénomène ». Ce pilote, qui représente la cinquième décennie de la F1 au Canada, a un véritable talent naturel que bien peu peuvent se vanter d'avoir. Lewis Hamilton a remporté quatre épreuves lors de sa première saison en 2007 et il est monté sur le podium à ses neuf premières courses d'une brillante carrière qui se poursuit. Il a cumulé 193 départs, 55 victoires, 108 podiums, 64 poles positions et trois titres de champion du monde. Le pilote s'est classé parmi les cinq meneurs au chapitre des points durant les 10 dernières saisons de F1. Il s'est aussi emparé du titre de champion du monde en 2008, puis deux années de suite, en 2014 et en 2015.

À propos des timbres

Conçus par l'agence Paprika et imprimés par Color Innovations, les timbres mesurent 24 mm sur 30 mm. Ils sont offerts sous forme de carnets de 10, de feuillets de 5 (160 mm sur 200 mm) et de planches non coupées (358 mm sur 608 mm). Les plis Premier Jour officiels sont ornés d'un cachet d'oblitération portant la mention « Montréal QC ». Ils sont offerts en jeu de cinq et présentés dans une pochette commémorative. Un feuillet de timbres encadré à tirage limité et des agrandissements encadrés à tirage limité de chaque timbre sont également offerts. Jackie Stewart a signé 500 plis Premier Jour officiels, qui sont uniquement inclus avec l'agrandissement encadré le mettant en vedette.

Pour télécharger une image à haute résolution des timbres, des plis Premier Jour officiels, des autres produits et de la photo de l'événement, veuillez « cliquer ici pour accéder au dossier Dropbox ».

À propos de la Formula 1

La Formula 1, qui a été créée en 1950, est la compétition de course automobile la plus prestigieuse ainsi que la série sportive annuelle la plus populaire au monde. En 2016, elle a été regardée par 400 millions de téléspectateurs uniques venant de plus de 200 pays. Le FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIPTM de 2017 a lieu de mars à novembre et totalise 20 courses organisées dans 20 pays sur cinq continents. Formula One World Championship Limited fait partie du groupe Formula One et détient les droits commerciaux exclusifs du FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP.

Formula 1 est une filiale de Liberty Media Corporation (NASDAQ : LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, FWONA, FWONK) attribuée aux actions reflet du groupe Formula One.

Le logo F1 FORMULA 1, les dénominations F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX DU CANADA et toutes les marques qui y sont associées sont des marques déposées de Formula One Licensing BV, une société du groupe Formula One. Tous droits réservés.

