Avis aux médias : Les ministres réagissent aux rapports du printemps 2017 du vérificateur général du Canada







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 15 mai 2017) - L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Dominique Leblanc, ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bill Morneau, ministre des Finances, et l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main d'oeuvre et du Travail, feront de brèves déclarations et seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

DATE Le 16 mai 2017 HEURE 12 h 30 ENDROIT Foyer de la Chambre des communes Édifice du Centre 111, rue Wellington Ottawa (Ontario)

