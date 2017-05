Blue Diamond Resorts célèbre la semaine inaugurale de la fierté caribéenne, du 16 au 23 septembre, au CHIC Punta Cana







TORONTO, le 15 mai 2017 /CNW/ - En septembre, Caribbean Pride 2017 sera à CHIC Punta Cana du 16 au 23 septembre pour une célébration d'une semaine de fierté, de diversité et de communauté. Avec le lieu de villégiature tout compris le plus sexy et le plus luxueux de Punta Cana, cet événement sera rempli d'activités amusantes, de nombreux divertissements, y compris des DJ internationaux et des spectacles de dragage, et définira le standard pour les futures semaines de fierté des Caraïbes dans les tropiques.

« Nous sommes fiers de participer aux célébrations annuelles de la fierté qui se déroulent partout dans le monde », a déclaré Jordi Pelfort, directeur général. « C'est le moment idéal pour nous pour montrer à la communauté LGBT mondiale que nous sommes à côté d'eux, et nous voulons donner à chacun une expérience accueillante et inclusive. »

Caribbean Pride 2017 est le premier évènement du genre d'une entreprise de gestion de villégiature, Blue Diamond Resorts. La vision de l'événement est de créer une expérience de bienvenue pour les membres de la communauté LGBT, avec des hébergements luxueux de première classe, des boissons premiums et des restaurants gastronomiques. CHIC Punta Cana est le lieu idéal pour une célébration inaugurale avec une telle énergie sans crainte, comme une station qui capte l'atmosphère de la piscine et les offres de luxe de points chauds célèbres, tels que Vegas et South Beach.

« Nous ne pouvons pas penser à une meilleure façon pour montrer que nous sommes fiers de faire une célébration de sept jours », a déclaré Christine Jamieson, directrice générale du marketing. « Nous prévoyons un événement animé avec de nombreux invités spéciaux du monde entier, y compris les légendaires drag queens, des journées pleines de fêtes de campagne et de fête légère au coucher du soleil.

Visitez CaribbeanPrideWeek.com pour réserver vos vacances amusantes, sexy, audacieuses et extraordinaires aujourd'hui !

À propos des Blue Diamond Resorts

Depuis leur création en 2011, les Blue Diamond Resorts sont devenus la chaîne de complexes hôteliers connaissant la croissance la plus rapide dans les Caraïbes, avec un portefeuille de 32 établissements abritant plus de 13 500 chambres dans six pays. Les complexes hôteliers Blue Diamond sont une société de gestion hôtelière innovante qui se spécialise dans la création de marques différenciées afin de répondre aux demandes de chaque marché et leur portfeuille croissant est plus impressionnant que jamais. Les complexes hôteliers primés All-In Luxury® Royalton offrent des services exclusifs parmi lesquels All-In Connectivitytm et le service moderne Sports Event Guaranteetm, ainsi que des produits de bien-être dans les chambres, tels que les matelas de créateur exclusifs DreamBedtm. La marque Royalton propose de concepts différents d'hôtels réservés exclusivement aux adultes: Hideaway at Royalton, une expérience réservée aux adultes avec des hébergements et restaurants exclusifs et un accès aux services et installation d'un complexe hôtelier de luxe Royalton à proximité, et l'élégant All Exclusivetm CHIC by Royalton, un lieu de vacances sociales où les voyageurs bénéficient de commodités de luxe 24h/24. En Jamaïque, Grand Lido Negril a été réactivé pour fournir à ceux de plus de 21 ans des vacances naturistes haut de gamme et élégantes le long d'un rivage exclusif pour le summum de vie privée. Les établissements Memories Resorts & Spa offrent une expérience conçue pour impressionner toute la famille, avec notamment des parcs aquatiques sur site, un club pour enfants populaires avec les célèbres personnages thématiques Toupie et Binoutm, ainsi qu'un salon interactif pour adolescents. Les concepts réservés exclusivement aux adultes des complexes hôteliers Memories incluent Sanctuary, une section réservée aux plus 18 ans du complexe Grand Memories et Memories Caribe, un paradis situé au bord de la plage à Cayo Coco. Les Starfish Resorts ne se retrouvent qu'à Cuba et offrent des prix incroyables aux voyageurs, avec des destinations pratiques et des hébergements confortables.

