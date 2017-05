Avis - Saisie de produits pour améliorer la performance sexuelle non autorisés dans le magasin Yonge and John Medical Pharmacy à Thornhill (Ontario)







Problème

Santé Canada informe la population canadienne que, selon leurs étiquettes, les produits de santé non autorisés « Black Mamba 2 Premium » et « ExtenZe » contiennent des médicaments (DHA, pregnénolone, yohimbe ou yohimbine) qui peuvent présenter de graves risques pour la santé. Santé Canada a saisi les produits, vendus pour améliorer la performance sexuelle, dans le magasin Yonge and John Medical Pharmacy du 7670, rue Yonge à Thornhill (Ontario).

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé n'importe lequel de ces produits.

Produits visés

Black Mamba 2 Premium (yohimbe)

ExtenZe (DHA, pregnénolone et extrait d'écorce de yohimbe)

Conseils au consommateur

Cessez d'utiliser ces produits. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de médicament homéopathique (DIN?HM) ou un numéro de produit naturel (NPN). Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données des produits de santé naturels homologués.

Signalez tout événement indésirable associé à un produit de santé à Santé Canada en téléphonant sans frais au 1?866?234?2345 ou en faisant une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur.

Transmettez vos plaintes relatives aux produits de santé à Santé Canada en téléphonant sans frais au 1-800-267-9675 ou en remplissant un formulaire de plainte en ligne.

Contexte

La déhydroépiandrostérone (DHA) est un médicament réglementé qui peut entraîner une augmentation anormale des taux d'hormones féminines et d'hormones masculines dans l'organisme, ce qui pourrait augmenter le risque de cancer de la prostate, du sein ou de l'ovaire et d'autres cancers hormono-sensibles. Ses effets indésirables possibles incluent des maladies cardiovasculaires graves ainsi qu'une altération de la fertilité ou de la production de sperme. Les personnes qui ont des antécédents d'arythmie cardiaque (rythme cardiaque anormal), de troubles de la coagulation sanguine ou de maladie du foie et les femmes enceintes ou qui allaitent devraient éviter de prendre de la DHA.

La pregnénolone est un médicament d'ordonnance qui peut entraîner une augmentation anormale des taux d'hormones féminines et d'hormones masculines dans l'organisme, ce qui pourrait augmenter le risque de cancer de la prostate, du sein ou de l'ovaire et d'autres cancers hormono?sensibles. Les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas prendre de pregnénolone. Les personnes qui ont des crises d'épilepsie ou qui prennent des médicaments anticonvulsivants devraient aussi éviter la pregnénolone.

La yohimbine est un médicament d'ordonnance qui doit être pris uniquement sous la supervision d'un professionnel de la santé. La yohimbine est extraite de l'écorce de yohimbe. La prise de yohimbine ou de yohimbe peut causer des effets indésirables graves, surtout chez les personnes hypertendues ou qui ont avec une maladie du coeur, du rein ou du foie. Augmentation de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, anxiété, étourdissements, tremblements, maux de tête, nausées et troubles du sommeil sont au nombre de ses effets secondaires. Les enfants ainsi que les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas prendre de yohimbine ni de yohimbe.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a saisi les produits dans le magasin de détail. Si d'autres détaillants ou distributeurs sont découverts, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et informera la population canadienne.

Pour en savoir plus

