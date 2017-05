Ajout d'un quai de croisières au Port de Québec en 2017 - Le Saga Sapphire amarrera au Quai Paquet cet automne







QUÉBEC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est lors d'une conférence de presse tenue ce lundi à 13h, que le Président-directeur général du Port de Québec, M. Mario Girard, ainsi que le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier, ont confirmé l'entente entre le Port de Québec et la ville de Lévis au sujet d'un projet-test visant l'utilisation du quai Paquet en complément des quais de croisières présentement sous la gestion du Port de Québec. Le quai Paquet accueillera son tout premier navire de croisières internationales, le Saga Sapphire, de la compagnie anglaise Saga cruises, le 1er octobre prochain.

L'année 2017 s'annonce très achalandée alors le Port de Québec connaîtra sa meilleure saison de croisières à vie en accueillant un nombre record de 131 escales de navires de 25 lignes de croisières différentes. Cela représente au total 34 navires de croisières distincts, soit 5 de plus qu'au cours de notre année record de 2015. Selon nos prévisions, le nombre de passagers devrait croître substantiellement cette saison pour atteindre de nouveaux sommets. Le Port de Québec prévoit une hausse de près de 30 % par rapport à la saison 2016, une augmentation qui pourrait atteindre le cap historique 200 000 visiteurs.

Une possibilité de quai supplémentaire en période d'achalandage

À la lumière de la période de fort achalandage du 1er octobre prochain, le Port de Québec a entrepris de consulter ses clients afin d'identifier un navire prêt à effectuer un projet-test dès cet automne à Lévis. La compagnie de croisières Saga Cruise Line est donc la première ligne de croisières qui s'amarrera au Quai Paquet. Le Quai Paquet, situé à l'intérieur du territoire juridictionnel du Port de Québec, a été développé en collaboration avec l'équipe des opérations de croisières du Port de Québec.

« Nous sommes très heureux d'avoir conclu cette entente avec la Ville de Lévis pour l'opération et l'utilisation du Quai Paquet. Nous sommes d'avis que le quai Paquet constitue une excellente option pour nos clients en période de fort achalandage alors que celui-ci dispose d'un positionnement exceptionnel face à la ville de Québec. Le Maire de Lévis et son équipe prennent tous les moyens pour s'assurer de suivre les meilleures pratiques pour le développement de ce quai et nous sommes très heureux de fournir notre accompagnement et expertise pour ce projet porteur pour la région » de déclarer M. Mario Girard.

Un projet-test

Le Port de Québec rayonne dans le marché des croisières internationales et la qualité de son accueil aux croisiéristes s'illustre auprès de la Holland America Line comme l'un des ports les mieux cotés parmi les 400 destinations offertes par la ligne. La Royal Caribbean Cruise Line, de son côté, classe le Port de Québec dans le top 3 des ports les plus appréciés par sa clientèle.

L'entente conclue avec Lévis vise une bonification de l'offre de quai et s'inscrit sous les mêmes standards de qualité offerts par le port de Québec.

« L'amarrage du navire à Lévis sera une étape cruciale pour le développement futur du quai alors que les plus hauts standards mis de l'avant par le Port de Québec doivent être respectés. Au final, ce sera l'évaluation du navire et des passagers qui permettra de déterminer l'utilisation du quai pour les croisières internationales dans le futur. Nous déployons tous nos effectifs pour s'assurer que les passagers et l'équipage vivront le même service haut de gamme qui fait la renommée de notre port de croisières » de mentionner Mario Girard.

À propos du Quai Paquet

200m Longueur



10m Profondeur d'eau à marée basse



8.9m (2010) Tablier de quai

Horaire des navires

Au fil des ans, les gens de Québec sont de plus en plus nombreux à venir admirer les navires sur les quais du Port. Pour connaître l'horaire des navires et les informations pertinentes sur chacun d'entre eux, visitez le site web du Port de Québec : Horaire des croisières - Port de Québec

