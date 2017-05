Aimia annonce l'élection des administrateurs







MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Aimia Inc. (TSX: AIM) annonce l'élection des administrateurs dont la candidature avait été proposée dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 13 mars 2017, tel qu'amendée. Les résultats détaillés du vote lors de l'assemblée annuelle tenue jeudi le 11 mai 2017 à Toronto sont présentés ci-dessous.

Chacun des 12 candidats ci-dessous proposés par la direction a été élu administrateur d'Aimia :

Candidat En faveur % En faveur Abstentions % Abstentions Robert E. Brown (Président

exécutif) 109 199 459 96,47% 4 001 219 3,53% Roman Doroniuk 112 049 347 98,98% 1 151 331 1,02% Joanne Ferstman 110 290 743 97,43% 2 909 935 2,57% L'hon. Michael M. Fortier, c.p. 112 967 944 99,79% 232,734 0,21% Thomas D. Gardner 112 971 567 99,80% 229,111 0,20% Emma Griffin 112 999 655 99,82% 201,023 0,18% Beth S. Horowitz 113,007,141 99,83% 193,537 0,17% David Johnston* 114 119 390 100% 0 0% Robert (Chris) Kreidler 112 976 491 99,80% 224,187 0,20% William McEwan 112 979 895 99,80% 220 783 0,20% Douglas D. Port 112 052 719 98,99% 1 147 959 1,01% Alan P. Rossy 111 589 476 98,58% 1 611 202 1,42%

* David Johnston a été nominé et élu administrateur de la société par les personnes nommées comme fondés de pouvoir et par les actionnaires présents en personne à l'assemblée annuelle.

Les résultats officiels du scrutin pour tous les points soumis à un vote durant l'assemblée annuelle des actionnaires du 13 mai 2016 seront publiés prochainement sur le site www.aimia.com et déposés auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes.

À propos d'Aimia

Aimia Inc. (TSX: AIM) est une entreprise de marketing propulsé par les données et d'analytique de la fidélité. Nous fournissons à nos clients les connaissances sur leur propre clientèle dont ils ont besoin pour prendre des décisions commerciales plus éclairées, pour bâtir à long terme des relations individuelles pertinentes et gratifiantes, faisant évoluer l'échange de valeur dans l'intérêt mutuel de nos clients et des consommateurs.

Avec ses 2 300 employés présents dans 15 pays, Aimia forme des partenariats avec des groupes d'entreprises (coalitions) et des compagnies individuelles afin de les aider à générer, à recueillir et à analyser des données sur les collectionneurs, et à obtenir des connaissances pouvant servir à personnaliser l'activité commerciale.

Nous avons recours pour cela à nos propres programmes de fidélisation coalisés, comme Aéroplan au Canada, Nectar au Royaume-Uni et Air Miles Moyen-Orient; à la prestation de services axés sur les stratégies de fidélisation, le développement, la mise en oeuvre et la gestion de programmes - soutenus par des produits et des plateformes technologiques de premier plan, comme les plateformes de fidélisation Aimia Entreprise et SaaS - et par l'entremise de nos services d'analytique et de connaissances, comme Intelligent Shopper Solutions.

Nous possédons une participation dans des programmes de fidélisation comme Club Premier au Mexique et Think Big, un partenariat avec Air Asia et Tune Group. Nos clients sont variés et nous répondons à leurs besoins uniques grâce à notre expertise, sans pareille dans l'industrie, des biens de consommation courante, de la vente au détail, des services financiers et des secteurs du voyage et du transport aérien à l'échelle mondiale.

Pour consulter la liste intégrale de nos partenariats et investissements, et pour obtenir plus de renseignements sur Aimia, visitez www.aimia.com.

