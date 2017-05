Lancement de la Semaine de la famille 2017 - Les familles prennent la parole







MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale de la famille, une dizaine de personnalités publiques ont témoigné des hauts et des bas de leur vie de famille, en participant à un groupe de discussion inusité réalisé devant public et animé par le sondeur Christian Bouque, vice-président et associé de la firme Léger.

Cet événement, organisé par le Réseau pour un Québec famille avec le soutien d'Avenir d'enfants, donnait le coup d'envoi à la Semaine québécoise des familles 2017, inaugurée quelques instants plus tôt par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille, monsieur Sébastien Proulx. Organisée chaque année autour du 15 mai, la Semaine québécoise des familles veut sensibiliser la société québécoise aux enjeux entourant la famille.

« En 2017, le Réseau pour un Québec famille propose une programmation qui, tout en continuant d'accueillir le côté festif qui y est traditionnellement associée à la Semaine des familles, s'orientera davantage sur le contenu et la réflexion. Nous voulons profiter de cette semaine, qui mobilise un grand nombre d'acteurs préoccupés par la situation des familles, pour réfléchir collectivement aux enjeux qui les touchent, mieux comprendre les réalités multiples qu'elles vivent et nous interroger sur les améliorations que nous devons apporter à nos politiques publiques pour mieux les soutenir » a déclaré Raymond Villeneuve, président du Réseau pour un Québec Famille, dans son allocution d'ouverture.

Donner la parole aux familles

Le Réseau pour un Québec Famille et ses partenaires tiendront cette semaine des groupes de discussion à travers tout le Québec afin de donner la parole aux familles.

« À Montréal, l'événement prendra la forme d'un « colloque inversé » où des intervenants, chercheurs, spécialistes ou autres personnes concernées par les enjeux des familles, assisteront en direct à un groupe de discussion où des personnes de tous les milieux parleront de leur expérience famille. Les groupes de discussion plus formels, animés par Léger, seront suivis d'une discussion avec les intervenants » explique Marie Rhéaume, directrice générale du Réseau pur un Québec Famille.

Les grands enjeux des familles y seront abordés : la vision des parents face à leurs responsabilités parentales, la conciliation travail-famille, la réussite éducative des enfants, la situation des familles avec des besoins particuliers et les nouvelles relations intergénérationnelles, particulièrement le soutien aux proches aidants.

Parallèlement à l'événement tenu à Montréal, des groupes de discussion seront réalisés dans plusieurs régions du Québec grâce à la participation de nombreuses organisations locales membres du Réseau pour un Québec Famille, qui réuniront des familles de leurs communautés. Et c'est, bien sûr, sans compter les centaines d'activités diverses proposées dans toutes les régions du Québec dans le cadre de la Semaine québécoise des familles.

À propos du Réseau pour un Québec Famille

Le Réseau pour un Québec Famille regroupe des organismes nationaux soucieux de la situation des familles québécoises. Le Réseau pour un Québec Famille s'est donné comme objectif de devenir la voix des familles québécoises en faveur du développement de politiques publiques adaptées à leurs nouvelles réalités. (www.quebecfamille.org)

