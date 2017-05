Le 65e Festival canadien des tulipes lance ses célébrations de 11 jours







Du 12 au 22 mai 2017

Quatre sites célèbrent tout ce qui est tulipe

Des centaines d'artistes, de photographes, de fleuristes et d'artistes locaux

Des millions de tulipes en fleurs à l'intérieur et à l'extérieur

OTTAWA, le 15 mai 2017 /CNW/ - Le Festival canadien des tulipes a ouvert les portes de ses quatre sites aujourd'hui, invitant la communauté, les visiteurs et le monde entier à se joindre au Festival pour célébrer son 65e anniversaire. Pendant 11 jours, quatre sites à Ottawa accueillent l'une des plus grandes fêtes de jardin de tulipes au monde.

La Galerie tulipe du parc Lansdowne - L'expérience artistique, florale et d'amitié des tulipes, commanditée par CapitalTek, présente une exposition intérieure de plus de 10 000 tulipes en fleurs, plus de 200 installations et expositions d'art, de fleurs, de photographies, un marché artisanal et des dizaines d'artistes sur scène, en plus d'une programmation familiale et de l'artisanat créé par des centaines d'écoliers locaux.

Le 'Park(ing)' tulipe du Marché By - L'expérience urbaine des tulipes, commanditée par Sterling Ford, présente les tulipes stylisées par l'artiste-pop Bex, créateur de l'icône du drapeau « Une tulipe, un Canada » du Festival et le premier habillage d'un étage du stationnement du Marché By d'Ottawa, le tout accompagné de beaucoup d'interactions et d'occasions de photos urbaines de tulipes.

Les Tulipes de la Promenade des jardins - L'expérience tour de ville tulipe relient les meilleures présentations de tulipes d'Ottawa et de Gatineau avec une multitude d'occasions de visites guidées ou autoguidés.

Les Tulipes du parc des Commissaires - L'expérience tulipe au jardin, c'est la présentation des jardins de tulipes les plus célèbres au Canada.

La tulipomanie à Ottawa a commencé en 1953 avec le photographe de renommée internationale Malak Karsh. C'est sa fierté pour Ottawa et le Canada, ainsi que son amour des tulipes qui l'ont poussé à créer un festival annuel de tulipes avec la Chambre de commerce d'Ottawa. Éventuellement, la tulipe a été adoptée comme fleur officielle d'Ottawa.

« Qui aurait cru que 65 ans plus tard, le Festival est toujours avec nous - non seulement aimé par les citoyens, mais aussi reconnu et acclamé dans le monde entier », a commenté le Directeur général Michel Gauthier. « La tulipe continue de traverser les frontières comme un symbole international de l'amitié et de la paix, comme elle l'a fait pour la première fois lorsqu'elle était offerte au Canada par les Hollandais après la libération de leur pays. Nous souhaitons la bienvenue à toutes et à tous et vous invitons à célébrer ce précieux héritage qui est un moment historique unique pour un Festival tout à fait unique. »

Voici les événements vedettes du Festival:

Galerie tulipe du parc Lansdowne , centre des scènes intérieures et extérieures du Festival , commandité par CapitalTek, rend hommage à l'héritage de 65 ans de Malak avec une exposition de ses photos emblématiques de tulipes, 65 photos d'artistes choisis par un jury, une exposition florale de 65 bouquets et 65 exposition d'oeuvres d'art tulipe.

rend hommage à l'héritage de 65 ans de Malak avec une exposition de ses photos emblématiques de tulipes, 65 photos d'artistes choisis par un jury, une exposition florale de 65 bouquets et 65 exposition d'oeuvres d'art tulipe. Tulipes Wow , des Installations artistiques créées par des modélistes et paysagistes floraux.

, des Installations artistiques créées par des modélistes et paysagistes floraux. Marché artisanal Signatures , présente 18 artisans canadiens choisis par un jury, c'est le plus grand producteur d'expositions artisanaux d'un océan à l'autre du Canada .

, présente 18 artisans canadiens choisis par un jury, c'est le plus grand producteur d'expositions artisanaux d'un océan à l'autre du . Village et scène de l'amitié , un marché international et une scène en plein air, y compris le Spectacle de jeunes talents en éclosion avec des chanteurs et des musiciens émergeants, comme Alanis Morissette et Kathleen Edwards en début de leur carrière.

, un marché international et une scène en plein air, y compris le avec des chanteurs et des musiciens émergeants, comme et en début de leur carrière. Parc familial de tulipes avec le Jardin pour enfants des tulipes du Canada , commandité par Home Hardware , abritent une installation de tulipes en bois peintes à la main par des écoliers, c'est une occasion pour les enfants et les familles d'ajouter leurs tulipes à l'installation tout le long du Festival.

avec le , abritent une installation de tulipes en bois peintes à la main par des écoliers, c'est une occasion pour les enfants et les familles d'ajouter leurs tulipes à l'installation tout le long du Festival. Café tulipe, ouvert tous les jours avec des plats frais, des cocktails de qualité et du vin canadien, la Bière artisanale du Festival et les Biscuits tulipes tous produits par des fournisseurs locaux.

ouvert tous les jours avec des plats frais, des cocktails de qualité et du vin canadien, la Bière artisanale du Festival et les Biscuits tulipes tous produits par des fournisseurs locaux. Odawa 150, une exposition de l'histoire de la nation algonquine avec des expositions et une animation en direct, un wigwam à l'écorce de bouleau, des paniers, du cuirs, des outils et de l'artisanat d'écorce de bouleau.

une exposition de l'histoire de la nation algonquine avec des expositions et une animation en direct, un wigwam à l'écorce de bouleau, des paniers, du cuirs, des outils et de l'artisanat d'écorce de bouleau. Brunch de la fête des mères de 300 invités, commandité par Les Producteurs d'oeufs du Canada , au pavillon Aberdeen , les revenus seront versés à la Fondation Bruyère.

, au pavillon , les revenus seront versés à la Fondation Bruyère. Club de voitures Model A d' Ottawa , le Club exposera ses dizaines de voitures anciennes (1928-1931) le long de la Promenade des jardins à partir du parc Lansdowne , en passant par le pavillon du lac Dow, jusqu'à la Ferme expérimentale.

le Club exposera ses dizaines de voitures anciennes (1928-1931) le long de la Promenade des jardins à partir du parc , en passant par le pavillon du lac Dow, jusqu'à la Ferme expérimentale. Campement de la victoire , c'est un hommage à nos anciens combattants avec des véhicules et des soldats en uniformes d'époque sur la grande pelouse du parc Lansdowne .

, c'est un hommage à nos anciens combattants avec des véhicules et des soldats en uniformes d'époque sur la grande pelouse du parc . Ensembles et groupes musicaux locaux, vont se produire en spectacle pour les visiteurs du parc des Commissaires au lac Dow.

Il y aura une série d'événements spéciaux de lever de fonds pour causes charitables en soirée, avec comme cerise sur le gâteau, les Feux d'artifices Tulipomanie synchronisés à la musique à la place TD au parc Lansdowne le 21 mai. Les informations sur les billets pour tous les événements sont disponibles sur www.festivaldestulipes.ca. Les centres d'information tulipe Desjardins situés sur les 4 sites du Festival comprennent la Boutique Tulipe du Festival, l'information sur la programmation et les visites guidées.

Les laissez-passer quotidiens (15 $ par personne et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins) pour la Galerie des tulipes du parc Lansdowne peuvent être achetés sur www.festivaldestulipes.ca et sur place. L'accès aux autres sites du Festival est gratuit.

Le Festival canadien des tulipes est produit avec le soutien de partenaires corporatifs et communautaires généreux qui incluent : CapitalTek, ABI, Desjardins, Sterling Ford, Les producteurs d'oeufs du Canada, Bloomex, KPMG, Gabriel Pizza, Signatures Shows, President's Choice, Roots, Lord Elgin Hotel, Veseys Bulbs, Federal Limousine, Used.ca, Whole Foods Market, Costco, Love Ottawa, La monnaie royale du Canada, la Commission de la capital nationale, Festivals Ottawa, Fairytale Princess Parties, Ecology Ottawa, Landscape Ontario, Creekside Wines, Lowertown Brewery, Top Shelf Distillers, Biagio's Catering, Flow Water, Urban Turf, Marché By, les ZAC du Glebe et rue Sparks, Pavillon du lac Dow, la Chambre de commerce d'Ottawa et bien d'autres, ainsi que des partenaires du tourisme, des restaurants, des hôtels, des commanditaires et des centaines de bénévoles.

