Le gouvernement du Canada appuiera la collaboration scientifique au Moyen-Orient

Le Canada soutient un groupe qui construit un synchrotron de troisième génération en Jordanie

OTTAWA, le 15 mai 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est soucieux de favoriser la collaboration scientifique internationale. En travaillant de pair, les scientifiques peuvent mettre à contribution les travaux de leurs homologues et faire des découvertes qui autrement n'auraient pas été possibles.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada est heureux d'annoncer que le Canada se joint, en tant qu'État observateur, au projet du Centre international de rayonnement synchrotron pour les sciences expérimentales et appliquées au Moyen-Orient (SESAME, pour Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East). Le Centre SESAME, qui sera inauguré en Jordanie le 16 mai 2017, est un projet de coopération conçu selon le modèle de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). Il s'agit du premier centre de recherche international majeur au Moyen-Orient.

Les synchrotrons utilisent des électrons à haute énergie pour produire une lumière extrêmement brillante qui peut être séparée en différentes longueurs d'onde dont les chercheurs peuvent se servir, comme d'un microscope géant, pour étudier la structure et la composition chimique des matériaux. Les synchrotrons ont de multiples applications de recherche, dont le développement de nouveaux matériaux et de nouveaux médicaments, la production de cultures au rendement amélioré et la protection des artéfacts culturels.

SESAME deviendra une plaque tournante importante d'innovation au Moyen-Orient, qui générera des possibilités économiques et favorisera la prospérité dans la région. Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec ses partenaires dans divers secteurs de cette région afin de promouvoir un dialogue renforcé et l'établissement d'une paix durable.

En tant qu'État observateur, le Canada mettra à contribution son expertise reconnue à l'échelle mondiale, participera à la gouvernance de SESAME et aidera à développer les capacités de recherche de SESAME.

Citations

« La collaboration internationale entre scientifiques et chercheurs est d'une importance cruciale pour toute étude scientifique. Je suis fière de voir que le gouvernement du Canada contribue à favoriser les partenariats scientifiques qui transcendent les frontières nationales. »

-- La ministre des Sciences, l'honorable Kirsty Duncan

« En plus d'être un catalyseur pour l'innovation scientifique, le projet SESAME démontre que les pays du Moyen-Orient peuvent travailler ensemble à l'avancement des sciences au moyen de la coopération dans des institutions multilatérales. »

-- La ministre des Affaires étrangères, l'honorable Chrystia Freeland

Les faits en bref

Le Centre SESAME favorisera l'excellence scientifique et technologique au Moyen-Orient et dans les pays avoisinants en créant des conditions propices à la recherche scientifique de calibre mondial. Ce faisant, le Centre facilitera les rapprochements scientifiques et culturels et contribuera, grâce à la coopération internationale en science, à l'établissement d'une culture de la paix.

Les membres à part entière de SESAME comprennent l'Autorité palestinienne, Chypre, l'Égypte, l' Iran , Israël, la Jordanie, le Pakistan et la Turquie. Il y a 16 observateurs, dont la Chine, l'Union européenne, les États-Unis et maintenant le Canada.

Le gouvernement du Canada a engagé 1,6 milliard de dollars sur trois ans pour soutenir ses partenaires au Moyen-Orient dans leurs actions en réponse aux conflits en cours en Syrie et en Iraq .

