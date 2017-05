La Banque Nationale et IVADO s'allient pour soutenir l'essor de l'écosystème de la science des données







MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale et l'Institut de valorisation des données (IVADO) sont fiers d'officialiser un partenariat visant à soutenir le développement de l'écosystème de la science des données à Montréal. Par cette entente, la Banque et l'Institut comptent favoriser l'innovation dans l'industrie des services financiers, appuyer le maillage entre les universités et les entreprises privées dans le domaine de l'intelligence artificielle et encourager l'analyse philanthropique des données.

La Banque Nationale s'engage auprès de l'organisme en tant que membre fondateur et constitue la seule représentante de l'industrie bancaire. IVADO, fondé à Montréal en 2015, a pour vocation de regrouper professionnels de l'industrie et chercheurs universitaires afin de développer une expertise de pointe dans le domaine de la science des données.

Faits saillants

L'innovation axée sur les données sera au coeur du partenariat.

L'entente permettra aux chercheurs d'IVADO d'avoir accès au contexte d'affaires de la Banque Nationale pour alimenter leurs travaux de recherche et propulser l'innovation dans les services financiers avec des applications qui répondent aux besoins de l'industrie.

La Banque Nationale collaborera avec divers partenaires du réseau IVADO, dont le Tech3Lab de HEC Montréal, le plus important laboratoire de recherche en expérience utilisateur (UX) en Amérique du Nord.

Des initiatives ciblées, notamment des stages pour les étudiants du domaine de l'intelligence artificielle, permettront d'appuyer le maillage entre le milieu universitaire et les entreprises.

La Banque Nationale, de pair avec IVADO, encouragera le partage des meilleures pratiques en matière de gestion, d'analyse et de gouvernance des données avec des organismes à but non lucratif.

IVADO est un projet de Campus Montréal, une initiative conjointe de HEC Montréal, de Polytechnique Montréal et de l'Université de Montréal à laquelle la Banque Nationale a consacré un don historique de 10 millions de dollars en 2013.

Citations

« Alors que la 4e révolution industrielle fait de l'intelligence artificielle un domaine incontournable, la Banque Nationale est fière de s'associer à l'écosystème IVADO et à sa solide équipe de chercheurs. Les développements technologiques amènent une transformation majeure du secteur bancaire, et de bien d'autres secteurs. Face à cette réalité, nous croyons que soutenir les environnements qui stimulent l'innovation est d'une importance stratégique. Notre association avec IVADO y contribue. Il s'agit véritablement d'un partenariat porteur dont les retombées bénéficieront à de nombreux acteurs de la société », a précisé Christian Faubert, vice-président - Technologie de l'information, Services d'intégration, de données et de gestion de contenu à la Banque Nationale.

« Avec l'adhésion de la Banque Nationale comme membre fondateur, IVADO obtient un soutien d'importance en termes de recherche et de transfert technologique dans le domaine de la finance. Nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration qui saura sans nul doute donner lieu à plusieurs projets structurants et novateurs », a mentionné Valérie Bécaert, directrice partenariats et mobilisation des connaissances d'IVADO.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 234 milliards de dollars au 31 janvier 2017, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle emploie plus de 21 000 personnes et est un employeur de choix reconnu. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos d'IVADO

Fondé par l'Université de Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, IVADO a pour vocation de regrouper professionnels de l'industrie et chercheurs académiques afin de développer une expertise de pointe dans les domaines de la science des données, de la recherche opérationnelle et de l'intelligence artificielle. Concrètement, IVADO incite aux échanges et au partage de connaissances entre les spécialistes, les partenaires, les chercheurs et les étudiants de son réseau.

IVADO se veut être le pont entre les diverses expertises universitaires et les besoins des entreprises, de la multinationale à la start-up. Avec plus de 1000 scientifiques affiliés (chercheurs, postdocs, doctorants et agents de recherche), IVADO constitue un centre de compétences avancées et multidisciplinaires dans les domaines des statistiques, de l'intelligence d'affaires, de l'apprentissage profond, des mathématiques appliquées, de la fouille de données et de la cybersécurité.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 15:44 et diffusé par :