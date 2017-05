Yanouk Poirier de Leaders international devient Chef de pratique mondial pour le secteur des technologies, des médias et des télécommunications (TMT)







MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Associé directeur de Leaders international, Yanouk Poirier a été nommé Chef de pratique mondial pour le secteur des technologies, des médias et des télécommunications (TMT) au sein du réseau Penrhyn International. Il dirigera une équipe d'experts en analyse de marché et recrutement, actifs dans 25 pays et cinq continents, au service de clients nationaux et internationaux.

À la tête du bureau de Montréal de Leaders International depuis 2014, Yanouk Poirier a d'abord occupé les fonctions de consultant, de vice-président, puis d'associé au sein du cabinet dont il a contribué à la croissance depuis plus de huit ans. Il a réalisé de nombreux mandats chez Leaders International, notamment dans les secteurs financiers et des TMT, et il s'intéresse activement aux « fintechs ». Yanouk possède une vaste expérience en entrepreneuriat, ayant mis sur pied et assuré la croissance de plusieurs entreprises. M. Poirier a piloté la publication de quelques livres et il siège sur plusieurs conseils d'administration d'organismes sans but lucratif.

« C'est avec fierté et détermination que j'accepte cette nomination de chef de pratique mondial pour le secteur des TMT au sein du réseau Penrhyn International. C'est un grand défi, mais également une occasion unique qui s'offre à moi que de coordonner une équipe internationale spécialisée dans le recrutement de hauts dirigeants pour des industries qui sont en plein essor, mais également en transformation profonde, au Québec, au Canada et dans le monde entier, » a déclaré Yanouk Poirier. « Mon expérience professionnelle et mon intérêt marqué pour les industries des technologies, des médias et des télécommunications, comme pour celle des services financiers, viennent du fait que ces industries devront relever des défis immenses au cours des prochaines années pour se réinventer, notamment à cause de l'impact des nouvelles technologies et des nouvelles attentes de leurs clients ».

« Yanouk est un membre clé de notre équipe de Leaders International et nous nous réjouissons de cette nomination. Il a su démontrer, depuis plusieurs années, qu'il possède l'expertise et le leadership nécessaires pour diriger ce secteur au sein du réseau international, et en vue d'assurer son expansion, » a affirmé Richard Joly, président de Leaders International. « En se joignant à nous, Yanouk a adhéré à notre vision de l'introduction de la technologie pour offrir aux entreprises un processus moderne et plus complet qui ajoute de l'intelligence d'affaires à toute démarche de recrutement, notamment par la production du Rapport Leadersâ. Tous nos clients au Québec, au Canada et à l'international, pourront bénéficier encore plus des compétences de Yanouk et de celles de notre équipe de Leaders International, » a conclu M. Joly.

À propos de Leaders International

Leaders International est un cabinet spécialisé en recrutement de cadres de haute direction et membres de conseils d'administration, qui innove et change les paradigmes de l'industrie en misant sur l'intelligence d'affaires pour répondre aux besoins les plus complexes de ses clients, en leur fournissant les outils et l'information nécessaires pour prendre la décision la plus rigoureuse et en les aidant à choisir le meilleur candidat, en accord avec leur culture d'entreprise et leurs valeurs. Créateurs du Rapport Leadersâ, Leaders International bénéficie d'une méthodologie de recrutement rigoureuse, qui repose sur l'identification, la sélection et l'intégration des candidats. Leaders International possède des bureaux à Montréal, Ottawa, Toronto et Winnipeg, et est un membre actif du réseau Penrhyn, qui regroupe des cabinets de recrutement dans plus de 40 grands centres économiques à travers le monde.

Pour en savoir plus, visitez : www.leadersinternational.com

À propos du réseau Penrhyn International

Penrhyn International est un réseau mondial de sociétés spécialisées en recrutement de cadres exécutifs et membres de conseils d'administration, qui offrent à ses clients des solutions sur mesure pour identifier les meilleurs talents de classe mondiale pour leur entreprise. Fondé en 1979, nous continuons de fournir des solutions orientées vers l'avenir, une vision du marché exceptionnelle et des résultats axés sur le rendement de nos clients.

Avec des bureaux en Argentine, en Australie, en Autriche, en Bolivie, au Brésil, au Canada, au Chili, en Chine, au Danemark, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Inde, en Italie, au Japon, au Mexique, aux Pays-Bas, aux Philippines, en Pologne, à Singapour, en Suisse, au Royaume-Uni, en Uruguay et aux États-Unis, Penrhyn jouit d'un son savoir-faire collectif, d'une intelligence d'affaires importante et de ressources étendues, pour fournir des services de gestion de talent et d'exécution de recherche globale et de haute qualité à ses clients.

Pour en savoir plus, visitez : www.penrhyn.com

SOURCE Leaders International

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 15:30 et diffusé par :