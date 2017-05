Invitation aux médias - Nova Bus







MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Christine St-Pierre, accompagnées de M. Martin Lundstedt, président et chef de la direction du Groupe Volvo, vous convient à une conférence de presse concernant Nova Bus.

Date : Le mardi 16 mai 2017



Heure : 9 h



Endroit : Palais des congrès Kiosque Volvo - 2k - 130 - Grande salle d'exposition 1001, Place Jean-Paul-Riopelle Montréal (Québec) H2Z 1H5







Veuillez confirmer votre présence auprès de Mme Fannie Charette-Pepin à l'adresse courriel suivante : fannie.charette-pepin@economie.gouv.qc.ca

