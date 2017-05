Le Canada présente les jeunes ambassadeurs de la Journée mondiale de l'environnement







OTTAWA, le 15 mai 2017 /CNW/ - La ministre d'Environnement et Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé aujourd'hui le nom de six jeunes ambassadeurs qui superviseront et soutiendront la participation de la jeunesse aux célébrations de la Journée mondiale de l'environnement.

La jeunesse canadienne joue un rôle crucial dans la protection et la conservation de l'environnement.

À titre d'hôte de la Journée mondiale de l'environnement 2017, le Canada vise à encourager tous les Canadiens et les gens à travers le monde à se rapprocher de la nature, à apprécier sa beauté naturelle et son importance, et à prendre des mesures pour protéger cette Terre que nous chérissons tous.

Les jeunes ambassadeurs du Canada de la Journée mondiale de l'environnement sont les suivants :

Meredith Adler

Thomas McAuley-Biasi

Maatalii Okalik

Neha Rahman

Dominique Souris

Élyse Tremblay-Longchamps

Ces jeunes ambassadeurs tenteront de créer des liens entre les jeunes de partout au pays et leur donneront les moyens de montrer qu'ils sont fiers de l'environnement du Canada. Les jeunes ambassadeurs s'efforceront également d'inciter les jeunes Canadiens à organiser des événements qui mobiliseront la jeunesse canadienne pour protéger l'environnement.

« J'invite tous les jeunes Canadiens à se joindre à nos jeunes ambassadeurs canadiens afin de célébrer la Journée mondiale de l'environnement. Sortez et profitez de notre nature, participez à des activités de conservation dans votre collectivité et prenez le temps de découvrir l'importance d'avoir des écosystèmes sains et d'apprendre ce que vous pouvez faire pour contribuer à la protection de notre environnement. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Canada)

Depuis la création de la Journée mondiale de l'environnement en 1987, les célébrations mondiales officielles ont eu lieu dans différents pays hôtes.

Le 5 juin 2017, le Canada accueillera les célébrations de la Journée mondiale de l'environnement.

accueillera les célébrations de la Journée mondiale de l'environnement. Le thème de la Journée mondiale de l'environnement de cette année, « Rapprocher les gens de la nature », offre une occasion pour les gens de partout au Canada et à travers le monde de découvrir leur environnement naturel et d'apprécier les avantages d'avoir des écosystèmes en santé.

