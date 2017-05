La Fondation Honda Canada fait un don de 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne en réponse à l'appel à l'aide lancé pour les inondations du printemps







MARKHAM, ON, le 15 mai 2017 /CNW/ - La Fondation Honda Canada a aujourd'hui fait un don de 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne en réponse à l'appel à l'aide lancé pour les inondations du printemps. Ce montant contribuera aux efforts de secours et de redressement déployés dans la province du Québec, affectée par de récentes inondations dévastatrices. Cette somme a été affectée en vue d'offrir à la Croix-Rouge canadienne une aide précieuse dans les secteurs touchés, notamment l'offre de soutien aux victimes des inondations pour les services d'accueil et de communication des renseignements, d'inscription, de réunification des familles, de soutien au bien-être émotionnel, d'hébergement, de nourriture, de premiers soins et de fourniture de lits de camp et de couvertures.

« Honda désire venir en aide aux nombreuses personnes et familles dévastées par les récentes inondations au Québec, car le soutien aux Canadiens en temps de crise représente un pilier fondamental de la mission de la Fondation, a déclaré Dave Jamieson, président du conseil de la Fondation Honda Canada. Tandis que nous avons réagi à des catastrophes naturelles dans le passé, tant au pays qu'à l'étranger, appuyer la Croix-Rouge canadienne est un moyen efficace de venir en aide rapidement aux personnes affectées. Honda encourage tous les Canadiens à donner à la Croix-Rouge canadienne dès maintenant afin de prêter assistance aux citoyens les plus vulnérables qui ont été affectés par cette terrible situation. »

La Fondation Honda Canada s'est engagée à redonner à la communauté du Canada et s'implique auprès de plusieurs organismes locaux et nationaux, dont l'organisme Earth Rangers, la Fondation Rick Hansen, la Fondation CP24 CHUM Christmas Wish et la Fondation Fait-Un-VoeuMD Canada.

À propos de la Fondation Honda Canada

Fondée en 2005, la Fondation Honda Canada (FHC) a pour objectif de permettre à des rêves de devenir réalité au moyen de diverses activités philanthropiques annuelles, et par le financement d'organismes de bienfaisance enregistrés sans but lucratif au Canada, où les associés de Honda vivent, travaillent et s'amusent. La FHC met l'accent sur quatre piliers centraux : la famille, l'environnement, l'ingénierie et l'éducation. La Fondation distribue également chaque année plus d'un million de dollars à des groupes dans le besoin grâce à plus de 500 subventions. Plus de cinq millions de Canadiens ont bénéficié des programmes de bienfaisance financés par Honda Canada et la Fondation Honda Canada.

À propos de Honda

Honda Canada Inc. (HCI) a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. La société a construit plus de 7,7 millions de voitures et de camions légers depuis 1986 dans ses deux installations de fabrication, ainsi que des moteurs dans une troisième usine à Alliston, en Ontario. Les deux installations de fabrication sont extrêmement polyvalentes et construisent actuellement la Civic et le CR-V. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et achète chaque année pour près de 2,1 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de quatre millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au pays.

