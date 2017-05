Les coopératives d'épargne et de crédit canadiennes les plus importantes font un don de 150 000 $ à la Croix-Rouge à l'appui des victimes des inondations







TORONTO, le 15 mai 2017 /CNW/ - Dix-sept coopératives d'épargne et de crédit canadiennes ont répondu collectivement aux besoins des Canadiennes et des Canadiens en crise à la suite des inondations printanières sans précédent et fait un don commun de 150 000 $ à la Croix-Rouge.

Lors d'une réunion à Halifax avec certaines des principales coopératives d'épargne et de crédit canadiennes, Rob Paterson, président et chef de la direction d'Alterna, a été interrogé sur la situation dans la région d'Ottawa/de Gatineau.

« Dès que l'ampleur des inondations a été connue, les dirigeants des coopératives d'épargne et de crédit autour de la table ont manifesté un extraordinaire élan de générosité. En quelques minutes, tous s'étaient engagés à appuyer les efforts de secours de la Croix-Rouge aux sinistrés des inondations printanières partout au Canada », a-t-il déclaré.

Dix-sept caisses ont confirmé leur engagement à soutenir la Croix-Rouge. Aujourd'hui, à midi, Affinity, Caisse Alterna, Assiniboine, Cambrian, Coast Capital Savings, Connect First, Conexus, FirstOntario, First West, Libro, Meridian, Prospera, Servus, Steinbach, UNI Coopération financière, Vancity et Westminster Savings credit union ont confirmé leurs contributions, soit un total de 150 000 $.

« Les bénévoles de la Croix-Rouge canadienne participent au secours des victimes des inondations dans plusieurs provinces dans le pays, a déclaré Conrad Sauvé, président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne. La générosité des coopératives d'épargne et de crédit canadiennes nous permettra d'assurer les besoins des personnes et des collectivités les plus touchées. »

Les coopératives d'épargne et de crédit canadiennes sont toujours parmi les plus rapides à réagir aux catastrophes naturelles, comme c'était le cas après l'incendie de Fort McMurray, en Alberta, l'an dernier. La culture des coopératives d'épargne et de crédit repose sur sept principes coopératifs édictés à l'échelle internationale, et ce geste illustre parfaitement plusieurs de ces principes à l'oeuvre dans leurs collectivités.

La Croix-Rouge a lancé un appel à des dons financiers en vue d'aider les personnes, les familles et les collectivités canadiennes sinistrées dans plusieurs provinces du Canada. Des milliers de personnes ont été forcées de quitter leur domicile alors que les inondations faisaient des ravages dans tout le pays. La Croix-Rouge offre des services adaptés aux besoins de chaque région, comme des vivres, des vêtements, des abris et des fournitures essentielles.

Comment les Canadiens peuvent aider

Les Canadiens désireux de prêter main-forte peuvent faire un don au Fonds de secours pour les inondations printanières par l'un des moyens suivants :

En ligne à www.redcross.ca

Par téléphone, en appelant la Croix-Rouge canadienne au 1 800 418-1111

Pour obtenir d'autres citations personnalisées, communiquer avec l'une des coopératives d'épargne et de crédit participantes :





Coopérative d'épargne et

de crédit Lien À propos de nous Source Affinity Credit Union https://www.affinitycu.ca/Pages/defa ult.aspx Myrna Hewitt, première vice-présidente, Marketing et communauté, Affinity Credit Union Adresse électronique : Myrna.Hewitt@affinitycu.ca Caisse Alterna https://www.alterna.ca/ Alison Boughey, Communications d'entreprise, Caisse Alterna Cell. : 343 998-2860 Adresse électronique : Alison.Boughey@alterna.ca Assiniboine Credit Union https://www.assiniboine.mb.ca/ Dean Beleyowski, Assiniboine Credit Union Tél. : 204 258-3506 Adresse électronique : dbeleyowski@assiniboine.mb.ca Cambrian Credit Union http://www.cambrian.mb.ca/ Kim Wentz, vice-présidente, Marketing et communications Tél. : 204 925-2607 Adresse électronique : kwentz@cambrian.mb.ca Coast Capital Savings https://www.coastcapitalsavings.com / Erin McKinley, chef de service, Communications et relations avec les médias, Coast Capital Savings Cell. : 604 836-6924 Adresse électronique : Erin.McKinley@coastcapitalsavings.com Connect First Credit

Union https://www.connectfirstcu.com/ Alison Archambault

Directrice, Image de marque et engagement organisationnel

Tél. : 403 736-4015 Cell. : 403 473-3676

Adresse électronique : aarchambault@connectfirstcu.com Conexus Credit Union https://www.conexus.ca/ Janelle Lindsey, chef de service, Communications d'entreprise, Conexus Credit Union Tél. : 306 780-0171 Cell. : 306 527-9673 Adresse électronique : janelle.lindsey@conexus.ca FirstOntario Credit Union https://www.firstontariocu.com/Pers onal/ Stacey Marshall, FirstOntario Credit Union Tél. : 905 387-2133 mediarelations@firstwestcu.ca Adresse électronique : Stacey.Marshall@firstontario.com First West Credit Union http://www.firstwestcu.ca/about-us Jason Brown, chef de service, Relations avec les médias

Tél. : 604 539-7415 Cell. : 604 319-1211 Adresse électronique : mediarelations@firstwestcu.ca Libro Credit Union https://www.libro.ca/ Mike Donachie, chef de service, Communications Mike.donachie@libro.ca 226 926-4068 Meridian Credit Union https://www.meridiancu.ca/ Diane Medeiros

Chef de service, Médias et relations organisationnelles

Tél. : 416 597-4444 poste 2667

Adresse électronique : diane.medeiros@meridiancu.ca Prospera Credit Union https://www.prospera.ca/OnlineBanki ng/ Tashon Ziara, chef de service, Communications, Prospera Bureau : 604 864-6667 Cell. : 604 308-3982 Adresse électronique : tziara@prospera.ca Servus Credit Union https://www.servus.ca/about-serv us/news/media-centre/Pages/defa ult.aspx Michael Dickinson, directeur, Communications d'entreprise, Servus Credit Union

Tél. : 780 638-8012 Cell. : 780 910-8712

Michael.Dickinson@servus.ca Steinbach Credit Union https://www.scu.mb.ca/ Celina Philpot Première vice-présidente, Participation des sociétaires et image de marque Tél. : 204 346-9229 cphilpot@scu.mb.ca UNI Coopération

financière https://www.uni.ca/fr/ Mario Griffin, conseiller en communications et en relations publiques

UNI Coopération financière Tél. : 506 726-4785 Cell. : 506 724-0078

mario.griffin@acadie.com Vancity Credit Union https://www.vancity.com/ Communications

mediarelations@vancity.com Westminster Savings https://www.wscu.com/Personal/Abo utUs/ Cathryn Tucker, chef de service, Communications internes et d'entreprise

604 519-4210

Adresse électronique : ctucker@wscu.com

À propos de la Croix-Rouge canadienne : www.redcross.ca

SOURCE Alterna Savings and Credit Union

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 14:46 et diffusé par :