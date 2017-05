Le ministre Luc Fortin et la députée Karine Vallières annoncent un investissement de 22 100 $ pour soutenir des projets culturels de la municipalité de Saint-Camille







SAINT-CAMILLE, QC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir le milieu culturel et municipal de Saint-Camille, le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Sherbrooke, M. Luc Fortin, et la députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Mme Karine Vallières, sont heureux d'annoncer une entente de partenariat totalisant 22 100 $.

La municipalité de Saint-Camille lance officiellement sa politique culturelle aujourd'hui. Sur la base de cette politique culturelle et de son plan d'action, une entente de développement culturel a été négociée, pour l'année 2017, entre le ministère de la Culture et des Communications et la Municipalité. Cette entente représente un investissement annuel de 22 100 $; le Ministère y contribue pour une somme de 11 050 $.

Pour répondre aux demandes répétées des milieux culturel et municipal, les ententes seront désormais signées pour trois ans. Des négociations sont déjà en cours pour convenir d'un partenariat avec les villes et les MRC pour 2018, 2019 et 2020. La bonne gestion des finances publiques par le gouvernement du Québec engendre une meilleure prévisibilité et permet de conclure des ententes sur une période plus longue.

« Depuis leur création, les ententes de développement culturel ont été des leviers d'intervention efficaces pour le renforcement du travail en partenariat, particulièrement ici, à Saint-Camille, où tout le développement socio-économique se fait en intégrant le volet culturel. Je félicite et remercie les élus et les acteurs régionaux qui ont rendu possible l'entente que nous annonçons aujourd'hui. Leur passion et leur engagement permettent de faire de la culture un objet de fierté pour leur communauté. »

Karine Vallières, députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse)

« Notre gouvernement reconnaît l'importance de soutenir les efforts des communautés aussi dynamiques que Saint-Camille. Grâce à sa nouvelle entente de développement culturel, cette municipalité pourra mettre en oeuvre de nouvelles initiatives et continuer à faire de la culture un moteur de son développement social, économique et touristique. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Sherbrooke

Les ententes de développement culturel stimulent la création de projets porteurs qui contribuent au développement culturel et économique dans nos régions.

Elles ont des retombées considérables et entraînent des résultats concrets dans toutes les régions du Québec.

Elles sont des exemples de collaboration avec les partenaires municipaux puisqu'elles établissent un partenariat entre les acteurs majeurs du développement local et régional et le gouvernement du Québec.

Les projets soutenus dans le cadre de ces ententes émanent des priorités ciblées par les partenaires municipaux.

