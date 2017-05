Interjet annonce de nouveaux trajets entre le Canada et le Mexique







Un nouveau service sans escale reliera Montréal avec Mexico et Cancun pour les vacanciers et voyageurs d'affaires

VILLE DE MEXICO, le 15 mai 2017 /CNW/ - Interjet offrira un service reliant le Canada au Mexique cet été. À compter du 13 juillet 2017, Interjet effectuera des vols sans escale entre l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et l'Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Mexico, ainsi qu'entre Montréal et l'Aéroport international de Cancun.

« Notre offre unique en son genre de tarifs réduits, avec enregistrement de bagages gratuit par le biais de notre tarif Priority, plus d'espace entre les sièges et un service exceptionnel, a été accueillie à bras ouverts partout où nous opérons, » déclare José Luis Garza, PDG d'Interjet. « De plus, Interjet est maintenant présent au Canada afin d'offrir plus de choix et de concurrence entre le marché canadien et mexicain, » ajoute-t-il.

Voici l'horaire des vols Interjet entre le Canada et le Mexique :

Vol De À Départ Arrivée Fréquence 2811 Montréal Mexico 22h30 2h50 Lundi, jeudi, dimanche 2810 Mexico City Montréal 1h15 7h10 Lundi, jeudi, dimanche 2821 Montréal Cancun 8h30 12h00 Lundi, jeudi, dimanche 2820 Cancun Montréal 15h35 21h00 Lundi, jeudi, dimanche

Les services d'Interjet en partance de Montréal se feront à bord d'un appareil Airbus A320 comportant 150 sièges. L'horaire initial prévoit trois vols par semaine, à des heures de départ pratiques.

Pour plus d'information au sujet du nouveau service Interjet au Canada, ou afin de réserver des places, visitez le site http://www.interjet.com/ ou au Canada, composez le 1 (844) 874-4053.

À propos d'Interjet

Interjet est une ligne aérienne internationale basée à Mexico et offrant un service aérien en direction de 51 destinations dans huit pays, y compris 35 villes du Mexique. Son réseau inclut le service dans neuf marchés américains : Chicago, Dallas/Ft. Worth, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, New York, Orlando/Sanford et San Antonio. D'autres trajets internationaux incluent Montréal, La Havane, Santa Clara et Varadero, Cuba; Bogota, Colombie; Ville de Guatémala, Guatémala; Lima, Pérou; et San Jose, Costa Rica. La ligne aérienne opère une flotte de plus de 70 avions, y compris trois appareils AirbusA320neos, 45 appareils Airbus A320s, trois Airbus A321-200s et 22 Sukhoi Superjet 100.

