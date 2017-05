Le Fonds à rendement cible Franklin est maintenant proposé aux Canadiens à la recherche d'une solution multiactifs axée sur les résultats







TORONTO, le 15 mai 2017 /CNW/ - La Société de Placements Franklin Templeton a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds à rendement cible Franklin destiné aux investisseurs canadiens qui recherchent un portefeuille multiactifs axé sur les résultats offrant une cible de rendement spécifique selon une fourchette de volatilité établie.

« De nombreux investisseurs ont été secoués par le repli du marché en 2008-2009 et ont converti leurs placements en équivalents de trésorerie, comme les fonds du marché monétaire et les CPG. Même après la forte reprise des marchés, certains investisseurs sont restés sur la touche et n'ont pas recommencé à investir dans des actions ou des titres à revenu fixe. Ces investisseurs sont donc exposés à des risques en raison de l'incidence négative de l'inflation sur la valeur de leur épargne », a déclaré Duane Green, président et chef de la direction de la Société de Placements Franklin Templeton au Canada. « Pour répondre aux besoins de ces investisseurs canadiens, nous avons élaboré une solution visant à offrir une croissance stable à court et à long terme à l'aide de stratégies de stabilisation conçues pour offrir une protection défensive contre les replis du marché ».

Une nouvelle approche à la construction des portefeuilles

Le Fonds à rendement cible Franklin est axé sur la diversification des risques afin de fournir aux investisseurs des cibles de rendement claires tout en gérant la volatilité globale en fonction d'une fourchette déterminée. Pour obtenir les résultats définis, ce portefeuille concentre sa stratégie de diversification sur les « comportements des actifs » plutôt que sur les étiquettes accolées aux catégories d'actif.



L'équipe du portefeuille, qui possède toute une panoplie d'outils de placement, cherche à diversifier les risques en se focalisant sur trois caractéristiques distinctes des placements - la croissance, l'aspect défensif et la stabilité - tout en ajustant les pondérations du portefeuille pour saisir les occasions du marché lorsqu'elles se présentent.



Les placements de croissance sont directement liés à la croissance économique, par exemple les actions ou les actifs habituellement corrélés de façon positive aux marchés boursiers, comme les titres d'emprunt des marchés émergents, les obligations à rendement élevé, les marchandises et les infrastructures.

sont généralement corrélés de façon négative aux marchés boursiers et tendent à réagir positivement à un repli afin de protéger les investisseurs contre les pertes importantes en cas de chute du marché. Ces titres comprennent les obligations d'État, l'or, les obligations indexées, les monnaies refuges et les positions de couverture. Les placements stables tendent à avoir une corrélation faible ou inexistante avec les marchés boursiers et visent à offrir des rendements constamment plus élevés que les marchés monétaires, tout en prenant des risques légèrement plus élevés. Ils comprennent des stratégies neutres par rapport au marché et des opérations de portage, ainsi que des stratégies axées sur la valeur relative et les primes de risque afin d'isoler certains facteurs de risque spécifiques.

« Avec le Fonds à rendement cible Franklin, nous ne pensons plus en termes de catégories d'actif pures et simples, mais plutôt en termes de placements en fonction des facteurs de risque. Notre objectif est de diversifier le fonds sur un grand éventail de risques et de nous assurer qu'aucun facteur particulier ne prédomine dans le portefeuille. Cela nous permettra ainsi de réduire le risque », a expliqué le gestionnaire du fonds, Matthias Hoppe, premier vice-président et gestionnaire de portefeuille, Solutions multiactifs Franklin Templeton.

Hoppe, qui travaille à Francfort, en Allemagne, est cogestionnaire du fonds avec Michael Greenberg, basé à Toronto, au Canada. M. Hoppe possède plus de 17 années d'expérience dans le secteur et est responsable de la gestion des portefeuilles multiactifs en Europe, y compris cinq portefeuilles à rendement cible selon des fourchettes de volatilité. M. Greenberg, quant à lui, possède 12 années d'expérience dans le secteur et se spécialise dans les stratégies de titres à revenu fixe, en plus de ses responsabilités de cogestionnaire de tous les programmes gérés canadiens.

Le Fonds à rendement cible Franklin vise à produire un rendement (après déduction des frais) de 4 % supérieur à celui de l'indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX sur une période continue de trois ans, peu importe la conjoncture des marchés. Le fonds privilégie fortement la gestion des risques et la stabilité selon une fourchette de volatilité prédéterminée de 6 % à 9 % sur la même période de trois ans. Pour atteindre cet objectif les gestionnaires de portefeuille gèrent activement des placements directs et indirects en titres de participation, en titres à revenu fixe, en trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi qu'en instruments dérivés pour exploiter des stratégies de placement non traditionnelles faiblement corrélées avec les placements en actions et en titres à revenu fixe traditionnels.

Le fonds est offert en vertu du Règlement 81-104 sur les fonds marchés à terme et est admissible dans le cadre d'un régime enregistré.

Placements Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Société de Placements Franklin Templeton au Canada) est une filiale canadienne de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements d'envergure mondiale exerçant ses activités sous le nom de Placements Franklin Templeton, qui fournit des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions personnalisées. La société compte plus de 650 professionnels en placement qui sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. La société a son siège social en Californie et compte des bureaux dans plus de 30 pays et 70 ans d'expérience en placement. Au 30 avril 2017, son actif géré s'élevait à environ 741 G$ US, soit 1 011 G$ CA.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca ou communiquer avec Franklin Templeton à l'aide de Twitter (@FTI_Canada) et lire le blogue Beyond Bulls & Bears, qui présente les perspectives offertes par les professionnels du placement de Franklin Templeton de par le monde.

Rien ne garantit que le Fonds atteindra son objectif de rendement ou que la volatilité demeurera à l'intérieur de la fourchette établie ci-dessus. Les rendements sont tributaires d'importantes incertitudes et contingences, en grande partie indépendantes de la volonté de Franklin Templeton. Les investisseurs potentiels doivent garder à l'esprit que le rendement cible et la fourchette de volatilité ne sont pas garantis, qu'ils ne constituent pas une prévision ou une projection, et qu'ils ne sont pas garants des résultats futurs du Fonds.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent s'appliquer aux placements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

