2,7 M$ pour la promotion du secteur forestier - Faire connaître la force et l'innovation du secteur forestier québécois

QUÉBEC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec annonce un investissement de 2,7 M$ sur trois ans pour la campagne de promotion du Collectif pour une forêt durable, une mobilisation sans précédent afin de valoriser la forêt québécoise et son immense potentiel. Dans le cadre ce projet, plus d'une quarantaine de partenaires de toute provenance sont réunis autour d'une même cause : faire connaître la force et l'innovation propres au secteur forestier québécois.

« L'industrie forestière est au coeur du développement économique de plusieurs de nos régions, et c'est pourquoi notre gouvernement sera toujours présent pour soutenir les milliers de travailleurs et les centaines d'entrepreneurs qui y oeuvrent. Cette campagne démontrera ce que les forêts peuvent nous apporter, aujourd'hui et demain : des ressources naturelles renouvelables, des emplois stimulants, un secteur innovant de développement économique et une façon de lutter contre les changements climatiques. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

« Je suis très fier de participer à un mouvement rassemblant les divers acteurs du milieu dans une grande démarche commune. À titre de gestionnaires des forêts publiques, nous soutenons cette initiative historique. Nous devons mieux faire connaître la force et l'innovation propres à ce secteur, susciter l'intérêt des jeunes envers ses métiers d'avenir et favoriser la relève entrepreneuriale. Ce seront 15 000 postes à pourvoir d'ici cinq ans. »

Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Le Conseil de l'industrie forestière du Québec coordonnera les activités du Collectif ainsi que la campagne de promotion pendant trois ans.

l'industrie forestière du Québec coordonnera les activités du Collectif ainsi que la campagne de promotion pendant trois ans. La création du Collectif et le lancement de sa campagne s'inscrivent dans les suites du Forum Innovation Bois. Il a été convenu lors de cet événement qu'il était nécessaire de promouvoir le secteur forestier sous les angles de la durabilité, de l'innovation et de la relève.

D'autres mesures mises en place par le Gouvernement du Québec et s'inscrivant aussi dans les suites du Forum visent à valoriser davantage le bois afin de favoriser le développement et la consommation de matériaux plus verts, de bioproduits et de bioénergie, des éléments clés d'une filière d'avenir axée sur l'innovation.

